Loisachbrücke in Garmisch-Partenkirchen stark beschädigt: Sie wird einem Neubau weichen

Von: Josef Hornsteiner

Ein Baustellenzaun schützt Fußgänger auf der Loisachbrücke an jener Stelle, wo das Geländer abgebrochen ist. © joho

Die Loisachbrücke an der Maximilianstraße in Garmisch-Partenkirchen hat von Experten nur noch die Zustandsnote 3,1 bekommen. Das bedeutet, die Gemeinde muss handeln, da die Verkehrssicherheit gefährdet ist.

Garmisch-Partenkirchen – Es sind quasi strengere Schulnoten. Hätte ein Jugendlicher in der Schule in seinem Zeugnis eine 3,1 stehen, wäre seine Arbeit solide „befriedigend“ gewesen. Bei Brücken sieht das anders aus. Sie sind mit 3,1 in einem „nicht ausreichenden Bauwerkszustand“. Eine Beurteilung, die nun die Loisachbrücke an der Maximiliansstraße in Garmisch-Partenkirchen erhalten hat. Die Gemeinde muss handeln.

Der Bau- und Umweltausschuss hat deshalb in nichtöffentlicher Sitzung den Zuschlag für die Planungsleistung in Sachen Ersatzneubau dem Mittenwalder Ingenieurbüro Schwind erteilt. Für rund 247 000 Euro waren die Bauingenieure die mindestfordernde Firma.

Loisachbrücke ist 1963 gebaut worden und weist mittlerweile enorme Schäden auf

Die Loisachbrücke an der Maximilianstraße ist im Jahr 1963 erbaut worden. Sie weist mittlerweile enorme Schäden auf. Beton ist abgeplatzt. Großflächig haben sich Betonschollen abgelöst. Geländerholme sind gebrochen. Die Gehwege abgesenkt. „Die Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit sowie die Standsicherheit der Brücke sind wesentlich beeinträchtigt“, erklärt Thomas Storf vom Bauamt. Das hat das turnusmäßige Expertengutachten aus dem Jahr 2019 ergeben. Alle fünf bis sechs Jahre prüfen speziell ausgebildete Bauwerksprüf-Ingenieure die Zustände von Brücken.

Gab es 2013 noch die Note 2,8, also „gerade noch so akzeptabel“, wie Storf betont, fiel die Note im Jahr 2019 für die Loisachbrücke auf 3,1. „Damit gibt es keine andere Option mehr. Wir können nicht mehr aufschieben, sondern müssen handeln.“ Zuvor hatte Bauausschuss-Mitglied Martin Kurschatke (Freie Wähler) nachgebohrt, ob der Neubau nicht noch etwas aufgeschoben werden kann, um Kosten zu sparen. Vielleicht durch eine punktuelle Sanierung oder ähnliches. Aber machte Storf deutlich, dass es am Urteil der Experten nichts zu Rütteln gäbe.

Einen Grund zur Panik gibt es dennoch keine. Die Noten zwischen 3,0 und 3,4 bedeutet nicht, dass die Brücke nun sofort gesperrt oder der Verkehr eingeschränkt werden muss. „Sie ist lediglich ein Indikator dafür, dass in näherer Zukunft eine Instandsetzungsmaßnahme zu planen ist“, lautet es in der offiziellen Vorgabe aus dem Bundesverkehrsministerium für Digitales und Verkehr. JOSEF HORNSTEINER