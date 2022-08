Longleif-Campus: Caritas mit an Bord

Von: Andreas Seiler

Zukunftsvision: So könnte der Campus einmal aussehen. GRAFIK: Hinterschwepfinger Projekt GmbH © Hinterschwepfinger Projekt GmbH

Das rund 150 Millionen Euro schwere Campus-Projekt der gemeinnützigen Longleif GaPa GmbH im Kreisort ist einen entscheidenden Schritt weiter gekommen: Neben der Technischen Universität München steht nun der zweite Partner und Pächter fest. Die Caritas will auf dem Gelände in der Nähe des Bahnhofs ein großes Pflegezentrum betreiben.

Garmisch-Partenkirchen – Bislang drangen Informationen über den Planungsfortschritt des ambitionierten Campus-Projekts in Garmisch-Partenkirchen nur sehr dosiert nach außen. Doch nun sucht die gemeinnützige Longleif GaPa GmbH – das kommunale Unternehmen der Marktgemeinde verwaltet ein millionenschweres Stiftungsvermögen – verstärkt die Öffentlichkeit. „Wir wollen in die Offensive gehen“, sagt Geschäftsführer Viktor Wohlmannstetter. Am Freitag, 12. August, findet daher im Kongresshaus (Richard-Strauss-Saal, Beginn: 13.30 Uhr) ein Info-Nachmittag statt. Es wurde sogar ein professioneller Imagefilm gedreht, in dem unter anderem auch Ex-Skistar Felix Neureuther die Werbetrommel für das Vorhaben rührt. Die Botschaft, die mit derlei Statements und atmosphärischen Aufnahmen vermittelt wird, ist klar: Der Campus sei eine Riesenchance für den Tourismusort und die gesamte Region, schaffe ein neues, starkes Standbein und bringe Jobperspektiven für die jüngere Generation mit sich. Die Kommune und ihre Tochter Longleif GaPa werden dennoch noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. So könnten architektonische Fragen zu Kontroversen führen. Oder der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der sich durch die Ansiedlung eines solchen Betriebes möglicherweise weiter verschärft.

Forschungs-, Bildungs- und Pflegezentrum mit Uni-Flair

Auf einem 30 000 Quadratmeter großen Areal in der Nähe des Bahnhofs („Bahnhof West“) soll ein Forschungs-, Bildungs- und Pflegezentrum mit Uni-Flair entstehen. Ein Masterplan liegt bereits auf dem Tisch. Dieser sieht einen bis zu vierstöckigen, modernen Komplex mit mehreren Gebäudeteilen und viel Grün vor. Ein wichtiger Partner ist die Technische Universität (TU) München, die dort ein Healthcare-Robotik-Zentrum unter der Leitung von Professor Sami Haddadin etablieren möchte. Dabei geht es um die Entwicklung von Assistenzsystemen für die Altenpflege – ein Zukunftsmarkt, von dem sich Garmisch-Partenkirchen viel verspricht. Die bayerische Landesregierung gab unlängst grünes Licht für die Allianz – eine entscheidende Etappe.

Nun steht nach einem Auswahlverfahren auch der zweite Partner und langfristige Pächter fest: Es ist der Caritasverband München-Freising, der vorhat, auf dem Campus ein Pflegezentrum zu betreiben – mit Wohnraum für 220 ältere Menschen. Diese Einrichtung soll die Geriatronik perfekt ergänzen. Denn dadurch werden, so die Vision, Forschung, Lehre und Praxis miteinander verzahnt. Die Caritas-Pläne sehen verschiedene, sowohl stationäre als auch ambulante Angebote – angefangen bei einem Seniorenheim bis hin zur Tagespflege und zum betreuten Wohnen – sowie ein Bildungszentrum vor, in dem die passenden Berufe erlernt werden können.

„Das hat Leuchtturm-Charakter“

Alexander Huhn, Kreisgeschäftsführer der Caritas, ist begeistert: „Das ist was wirklich Tolles, was hier entsteht. Das hat Leuchtturm-Charakter“, sagte er jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs. Der Funktionär des Katholischen Wohlfahrtsverbandes ist davon überzeugt: „Damit wertet man den Pflegeberuf auf.“ Und Huhn kann sich gut vorstellen, dass neue Ausbildungen entstehen, etwa zum Pflegetechniker.

Die Planungen sollen nun laufend verfeinert werden. Die Zeitschiene ist ehrgeizig gefasst. Wohlmannstetter möchte, wenn beim Genehmigungsverfahren und Bau alles glatt läuft, 2024 Spatenstich feiern – und 2026 Eröffnung. Eine Hürde ist die Finanzierung. Wohlmannstetter ist optimistisch, diese zu nehmen – trotz massiv gestiegener Baukosten und Zinsen. Fest steht: Aus eigener Kraft wird Longleif GaPa das Ganze nicht stemmen können. Ohne Investoren, etwa Immobilienfonds, wird es nicht gehen. Gespräche mit potentiellen Geldgebern werden offenbar bereits geführt.