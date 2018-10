Luise Kinseher in Garmisch-Partenkirchen: Die bayerische Sache ist nicht verloren

Luise Kinseher, die langjährige Mama Bavaria vom Nockherberg, eröffnete im „U1“ die Saison des Kulturbeutels in Garmisch-Partenkirchen. Große Sache, große Erwartungen. Was würde dem Publikum da wohl blühen? Ganz einfach: die Wahrheit über Land, Leute und natürlich Politik. Dargeboten im liebevollen Ton der „Mama“, aber gespickt mit unverblümter Direktheit.

Garmisch-Partenkirchen - Der Gastgeber bekam dann auch gleich zu Beginn sein Fett weg: „Garmisch-Partenkirchen ist eine meiner Lieblingsstätten“, behauptete die Kinseher. Hier nämlich sei alles noch wie früher: kein Halligalli, keine Wellness-Hotels wie in Österreich. „So weit ist man hier noch nicht“, stellte sie fest. Alles noch schön übersichtlich und auch mit den Sehenswürdigkeiten sei man in einer Stunde durch.

Das Publikum war sehr angetan von „Mamas“ Eindruck über den Kreisort. Auch wenn diese mit einer Einschätzung falsch lag: Der Bühnenname U1 drückt nicht, wie sie meinte, die „Sehnsucht nach einer U-Bahn“ aus. Vielmehr war nach der Vorstellung von Kinsehers neuem Kabarett-Programm „Mamma Mia Bavaria“ belegt, dass das U1 die erfüllte Sehnsucht nach einem Kultur-Zentrum im Landkreis darstellt.

Nimmt gesamt Bayern und seine Seele unter die Lupe

Nach dieser ersten Analyse von Garmisch-Partenkirchen gefiel es der Kinseher, das gesamte Bayern und seine Seele unter die Lupe zu nehmen. „Alle Menschen“, machte sie das Grundproblem unserer Zeit aus, „sind auf der Suche nach Heimat.“ Weder Seehofers Heimatministerium noch Einweg-Dirndl vom Discounter würden helfen, den Menschen ihre verloren gegangene, bayerische Identität wiederzubringen. „Der Mensch fühlt sich einfach nicht mehr zu Hause“, vermutet Kinseher. Wegen der Globalisierung vor allem, dem Digitalisierungs-Wahn und dem ganzen Ausverkauf der Heimat. „Auf einen Schuhplattler“, prangerte Kinseher die Profitgier im Massentourismus an, „kommen 1000 Übernachtungen.“ Dazu passe der Flächenfraß, der immer mehr Heimat verschlinge und durchaus hausgemacht sei: „Er nistet im Schmiergeld und wird durch Landräte und Bauherren übertragen.“

„Sucht nicht immer nur in der Vergangenheit“

Das Gefühl sowohl für Heimat als auch für die Authentizität ihrer Bewohner scheint verloren. Einst, erklärte Kinseher, war dieses Gefühl im Wirtshaus zu finden, auch in der Kirche. Alles passè. Die ganze weiß-blaue Wahrheit dahin, kein Halt mehr für eine bayerische Seele. Daher der Rat der Mama Bavaria: „Sucht nicht immer nur in der Vergangenheit.“ Dieser übertriebene Patriotismus gehe ihr ohnehin auf die Nerven. „Du kannst auch ohne bayerische Nationalität ein bayerischer Patriot sein.“ Am besten halte man sich an jene drei grundlegenden bayerischen Gesetzmäßigkeiten, die seit jeher als Garanten für Zufriedenheit, Wachstum und Freude galten: „Leben und leben lassen“, sodann „Sitz di her, dann werd’n ma mehr“ und schließlich „A bissl was geht immer.“

Zweistündiges Solo-Programm begeistert

Nach fast zweistündigem Solo-Programm mit hinreißenden Gesangseinlagen und viel Kontakt zum Publikum konnten die begeisterten Zuschauer sicher sein, dass die bayerische Sache doch noch nicht verloren ist. Geist, Herz und Klasse einer Kinseher halten die Kultur und das Gewissen im Lande aufrecht. Bleibt zu hoffen, dass sie ihre Idee noch rechtzeitig vor der Landtagswahl umsetzt: „Ich reinkarniere und werde Bayerischer Ministerpräsident.“ Birgit Oswald