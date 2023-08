Baustopp am Kramertunnel: Gerangel vor Gericht

Von: Angela Walser

Stillstand: Auf der Kramertunnel-Baustelle wird nicht gearbeitet. © Krinninger

Seit 20 Tagen stehen an der Baustelle des Kramertunnels in Garmisch-Partenkirchen alle Räder still. Und so schnell wird dort auch nichts weitergehen. Denn die Baufirma hat ihren Werksvertrag gekündigt. Das wurde gestern vor Gericht bekannt. Niemand weiß, wie es nun weitergehen soll.

München – Eigentlich hatte das Staatliche Bauamt Weilheim vor dem Landgericht München I eine einstweilige Verfügung erwirken wollen. Die sollte der Baufirma BeMo aus Innsbruck untersagen, immer höhere Abschlagszahlungen für das Bauprojekt Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen zu fordern. Mit der 44. Rechnung hatten die Tiroler stattliche 52 Millionen Euro gefordert. Eine Summe, die angeblich aufgelaufen war, weil die Rechnungen der BeMo nie vollständig bezahlt worden waren.

Doch dann kam alles anders. Einer Auflistung der Vorsitzenden Richterin Ute Fenzl zufolge hatte die Baufirma schon heuer am 1. August mit einem Baustopp gedroht, sollte das Bauamt nicht auf die Forderungen eingehen. Weilheim zahlte sechs Millionen Euro. Für die Tiroler viel zu wenig. Am 10. August wurden die Arbeiten eingestellt, am 14. August drohten sie mit der Kündigung, sollte bis zum 25. August kein Geld fließen. Vorgestern kam dann die Kündigung.

„Die Kündigung hat uns überrascht.“

Das neunköpfige Team des Bauamts wirkte vor dem Landgericht weder sonderlich überrascht noch betrübt. Allerdings räumten die Männer um Baudirektor Stefan Scheckinger ein: „Die Kündigung hat uns überrascht.“ Die Behörde erachte die Kündigung für unwirksam und werde sie zurückweisen. Doch nur ein Gericht kann über die Wirksamkeit einer Kündigung entscheiden – und das kann dauern.

Für den Kramertunnel bedeutet diese Entwicklung eine erhebliche Verzögerung. Eigentlich sollten die verbliebenen Verschalungsarbeiten im Rettungsstollen bis 2024 und das Gesamtprojekt bis 2025 beendet werden. Doch nun droht Garmisch-Partenkirchen zum Flaschenhals zu werden, sollten sich beide Seiten hinter den Kulissen nicht doch noch zusammenraufen. Das Verfahren um die einstweilige Verfügung hätte das Staatliche Bauamt wohl gewonnen, ließ Richterin Fenzl durchblicken. „Doch aufgrund der Kündigung hat die einstweilige Verfügung keine Aussicht auf Erfolg“, fügte sie hinzu. Und: „Die Kündigung ist eine Zäsur.“

Das Bauamt betrachtete damit sein Anliegen für erledigt, wollte aber nicht den Antrag zurücknehmen. Das stieß auf Seiten der Österreicher auf Verwunderung. „Von uns werden keine weiteren Abschlagsrechnungen mehr kommen“, erklärte deren Anwältin. „Wir werden eine Schlussrechnung stellen“, führte sie aus. Dafür bedarf es aber erst der Baustellen-Abnahme. Das Bauamt drängte trotzdem auf eine gerichtliche Entscheidung, die am Donnerstag (31. August) fallen soll.

Zukunft des Tunnelprojekts ist unklar

Von nun an gibt es verschiedene Szenarien, wie es mit dem Tunnelbau weitergeht. Entweder holt das Bauamt die Österreicher mit einem Kompromiss zurück oder es muss sich eine andere Tunnelbau-Firma suchen, welche die Arbeiten beendet. Davor müsste aber wieder eine Ausschreibung stehen, ein Prozedere, das lange dauert und einen monate- wenn nicht sogar jahrelangen Baustopp mit sich zieht, während an der Baustelle zum Auerbergtunnel am Autobahnende der A 95 schon gearbeitet wird. Ohne ein nochmaliges Zusammenkommen von Bauamt und BeMo ist zu befürchten, dass die Tiroler versuchen, ihre verbliebenen Mehrkosten für verschiedene Leistungen mittels Gerichts-Prozessen einzutreiben. Es wird also spannend, was sich in den nächsten Wochen rund um den Kramer tut.