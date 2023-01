Den Skisport nicht einfach beerdigen: „Kein Auslaufmodell die nächsten 50 Jahre“

Von: Katharina Bromberger

Daumen hoch für das Slalom-Rennen am Gudiberg – und für den Skisport: Markus Anwander hält sein Ende noch lange nicht für gekommen. © Kornatz

Skisport soll bald ein Auslaufmodell sein? Markus Anwander, Leiter des Olympiastützpunkts in Garmisch-Partenkirchen, widerspricht. Er glaubt an die Zukunft - und ist kein Träumer. Das stellt er im Interview klar.

Garmisch-Partenkirchen – Vor den weißen Schneebändern von Garmisch-Partenkirchen haben Grünen-Politiker und Umweltschützer den Skisport in Frage gestellt und forderten das Arbeiten an touristischen Alternativen im Winter. Als Auslaufmodell bezeichnete Axel Doering den schneebasierten Wintersport. Der sture Fokus auf diesen Bereich, das finanzielle Fördern von Beschneiungsanlagen kritisierte Landtagsabgeordneter Christian Zwanziger. Und Gemeinderat Dr. Rainer Steinbrecher fand, Skiclubs würden die Förderung der Jugend vorschieben, „um ein Modell am Laufen zu halten, das nicht mehr tragfähig ist“. Schwer verdauliche Aussagen für jemanden wie Markus Anwander, Leiter des Olympiastützpunktes in Garmisch-Partenkirchen und Ski-Alpin-Ansprechpartner für den Skigau Werdenfels. Einer, der für den Skisport lebt, die Augen vor der Realität nicht verschließen, wohl aber ein paar Dinge aus seiner Sicht darstellen will.

Herr Anwander, halten Menschen wie Sie an einem Sport ohne Zukunft fest?

Ein klares Nein. Man kann definitiv nicht sagen, der Wintersport – Skifahren genauso wenig wie Langlauf oder Biathlon – sei ein Auslaufmodell. Das wird er in den nächsten 50 Jahren nicht sein.

Glauben Sie wirklich, den Skisport von heute wird es in 50 Jahren noch geben?

Ich bin davon überzeugt, dass sich die Winter in den nächsten Jahrzehnten nicht so verändern, dass man das so kategorisch von sich geben kann. Die warme Phase jetzt ist außergewöhnlich lang, das gab es aber 1971 schon mal. Doch es werden auch wieder kalte Winter mit mehr Schnee kommen.

Hand aufs Herz, malen Sie die Realität schön, weil Sie für den Skisport leben?

Ich bin ein Skinarrischer, keine Frage. Aber ich bin kein Träumer. Man darf die Augen nicht davor verschließen, dass sich etwas verändert. Etwas anderes zu behaupten, wäre naiv. Und natürlich bringen auch mich Ereignisse in der Natur, nicht nur der aktuelle Winter, zum Nachdenken.

Dennoch würden Sie sagen: Man sollte weitermachen wie bisher?

Zum einen sage ich: Wir können nicht von heute auf morgen alles radikal zusammenkürzen. Auf Änderungen müssen wir uns mittel- bis langfristig einstellen. Zum anderen stört mich der Fokus. Ich finde, man muss an anderen Stellen endlich einmal anpacken. Da reden wir von ganz anderen Dimensionen als das bisschen Skisport.

Was meinen Sie?

Da gibt es so vieles. Nehmen wir nur das Beispiel Schwerlastverkehr. Müssen wir Deutsche im Winter Erdbeeren essen? Die extra von Spanien hierhergekarrt werden? Nein, müssen wir nicht. Aber man schießt sich so auf den Wintersport ein, weil der leicht zu kritisieren ist.

Weiße Schneebänder veranschaulichen natürlich sehr gut das Problem.

Das verstehe ich, das ist öffentlichkeitswirksam. Und uns gefällt das ja auch nicht. Doch es werden wieder andere Winter kommen.

Wenn Sie von mittel- bis langfristig reden: Wie sieht Ihre Prognose aus?

Für meine Urenkel wird das vielleicht ein Thema, dass es keinen Skisport wie heute mehr gibt. Sicher wird es zunehmend schwieriger, ihn aufrechtzuerhalten. Aber so schnell wird er sicher nicht beerdigt. Ganz abgesehen davon hängt für den Ort, für die Menschen und die Kinder viel zu viel dran, als dass man ihn jetzt einfach sterben lässt.

Gemeinderat Rainer Steinbrecher wirft Trainern und Verantwortlichen vor, die Kinder quasi als Rechtfertigung für ein falsches Modell zu missbrauchen.

Diese Aussage hat mich am meisten geärgert. Man muss sich einmal überlegen, welch enorm wichtige Arbeit die Vereine leisten. Kinder, die das ganze Jahr über zum Sport gebracht werden, dort Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, den Umgang mit Niederlagen und so viel mehr fürs Leben lernen.

Das lernen sie im Fußball auch. Hier sehen Kritiker ein Ungleichgewicht. Man tue so, als gäbe es nur den Skisport. Eine große Lobby also für im Vergleich wenige Menschen?

Sicher nicht bei uns. Man muss sich einmal überlegen, wie viele Kinder allein von den Skiclubs Garmisch und Partenkirchen im Langlauf, Biathlon und Ski alpin bewegt werden. Mindestens 600. Im ganzen Skigau Werdenfels gibt es 54 Wintersportvereine, da sind wir bei mindestens 2500 – nur die unter 16-Jährigen. Welcher Sport kann da mithalten? Zudem bedeutet der Skisport hier nicht nur Breiten-, sondern auch Leistungssport. Weltklasse-Athleten aus dem Werdenfelser Land wie Neureuther, Riesch, Neuner und Dahlmeier gibt es nur im Skisport. Die bedeuten genauso Werbung wie ein Weltcup.

War der Gudiberg-Nachtslalom Werbung, obwohl einige Athleten die Piste kritisiert haben?

Kritiker gibt es immer. Wir haben eine Top-Piste hinbekommen für die Bedingungen, Trainer haben sich bedankt, dass das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Unabhängig davon war der Weltcup eine Riesenwerbung. Garmisch-Partenkirchen hat bewiesen, dass es auch Event kann.

Also, provokativ gefragt: Beschneien auf Teufel komm raus, bis es wirklich nicht mehr funktioniert?

Ohne künstliche Beschneiung würden wir schon seit vielen Jahren nicht mehr Skifahren. Dafür sind zu viele Menschen unterwegs, der Kunstschnee ist kompakter und hält länger. Aber niemand beschneit auf Teufel komm raus, da steckt ein verantwortungsbewusstes Konzept dahinter. Es wird so beschneit, dass der Tourismus und der Vereinssport leben können. Wir dürfen nicht den Ast einfach absägen, auf dem so viele sitzen.

Sprechen Sie den wirtschaftlichen Aspekt an?

Enorm viele Arbeitsplätze hängen am Wintersport. Mich stört, dass man so tut, als säße man auf einer Insel und könnte allein etwas grundlegend verändern. Wird das Skifahren irgendwann ein Auslaufmodell, wird es das überall. Dann sieht die Lage anders aus, darauf muss man sich vorbereiten. Heute aber würden die Gäste weiterfahren nach Österreich, weil ihnen dort alles geboten wird. Ohne Beschneiung könnten wir zusperren – und dann schauen wir mal, wie gut die Bevölkerung noch leben kann.