Massive Sachbeschädigung: Wankbahn steht still - Polizei ermittelt

Von: Katharina Bromberger

Steht derzeit still: die Wankbahn in Garmisch-Partenkirchen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Massiv haben der oder die unbekannten Täter gewütet - und dabei großen Schaden angerichtet. So groß, dass die Wankbahn in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag nicht in Betrieb gehen kann.

Garmisch-Partenkirchen - Gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen erreicht die Polizei in Garmisch-Partenkirchen die Meldung: massive Vandalismusschäden an der Wankbahn. Vor Ort zeigt sich den Beamten, was die Mitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn zu Dienstbeginn erschrocken entdeckt hatten. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Donnertag alle Fensterscheiben an der Mittelstation der Wankbahn eingeschlagen. Zudem beschädigten sie mit einem Feuerlöscher den Maschinenraum der Bahn.

Täter wüten in Wankbahn: Alle Fensterscheiben eingeschlagen - Polizei ermittelt

Inwieweit die Maschine dadurch einen bleibenden Schaden erlitten hat, muss erst noch durch Techniker abgeklärt werden. Dazu kann auch die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) aktuell noch keine Aussage machen. Wie lange die Bahn möglicherweise ausfällt, hängt von den festgestellten Schäden ab.

Fest steht: Am heutigen Donnerstag wird sie nicht mehr in Betrieb gehen, teilt BZB-Sprecherin Carolin Kunzmann auf Anfrage mit. Die Ermittlungen der Polizei laufen, sie sind derzeit vor Ort, um die Spuren zu sichern und die BZB-Mitarbeiter zu befragen. Den Sachschaden schätzt die Polizei nach einer ersten Begutachtung auf einen einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag.

Wanderer oder Besucher der Tannenhütte die gestern Abend in dem Bereich unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Polizei (Telefon 08821/9170) zu melden, falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben.

