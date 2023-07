3,5 Millionen Euro für Olympia-Erlebniswelt: Garmisch-Partenkirchner Skistadion wird zur Attraktion

Von: Christian Fellner

Nur ein Beispiel für die Erlebniswelt: In einem Gang findet sich eine Heldengalerie des Skisprungs wider. © Simple GmbH

Das Votum fiel sehr klar aus: Mit 28:1 stimmte der Gemeinderat in Garmisch-Partenkirchen dafür, das Skistadion künftig touristisch besser zu nutzen - und dort endlich Einnahmen zu generieren. Im Herbst könnte es mit Arbeiten losgehen.

Garmisch-Partenkirchen – Rund 13 Millionen Euro hat der Markt Garmisch-Partenkirchen mittlerweile in die Renovierung des Skistadions gesteckt. Nun wäre es an der Zeit, dass endlich auch einmal etwas Geld zurückfließt – dieser Meinung sind die Lokalpolitiker in der Gemeinde. Die Lösung soll eine Olympia-Erlebniswelt auf dem Areal sein. Diskutiert wurde darüber immer wieder, nun geht es an die Umsetzung: Der Gemeinderat votierte am Mittwochabend mit 28:1 dafür, die Erlebniswelt nach erfolgter Sanierung nun zu realisieren.

Schnellstmöglich – das wünschen sich alle Beteiligten. Vor allem Projektentwickler Andreas Salsamendi: Noch im September würde er gerne mit den Arbeiten beginnen. Denn eine Eröffnung rund um das Neujahrsspringen 2025 wäre in seinen Augen ideal. Ein ehrgeiziger Zeitplan, den der Geschäftsführer der Simple GmbH kurz anriss. Das räumte er in der Sitzung auch ein. „Das funktioniert nur, wenn wir zeitnah loslegen können.“ Aber am 1. Januar steht Garmisch-Partenkirchen eben im Fokus der Weltpresse – wegen des Traditionsspringens. „Da sind die Medien schon da“, erinnerte er. Zumindest ein „Soft-Opening“ für Journalisten würde ihm vorschweben.

Die Idee ist nicht neu: Denkanstöße gibt es seit der Ski-WM 2011

Das Olympia-Skistadion effektiver zu nutzen, die Arena erlebbar zu machen, ist kein neuer Ansatz. Von Eiswelten war einst die Rede. Als Garmisch-Partenkirchen 2011 die alpine Ski-WM ausrichten durfte, die Eröffnungsfeier im Halbrund stattfand, wurden die Forderungen lauter. Doch: Die Anlage war auch in einem maroden Zustand. G7 im Jahre 2015 öffnete letztlich die Türe, das Projekt ernsthaft anzupacken. „2016 tat sich plötzlich die Möglichkeit einer Förderung für den Breitensport auf“, erinnert Markus Gehrle-Neff, der stellvertretende Leiter des Marktbauamts. So kam es zur Sanierung der historischen Sportstätte.

Diese ist nun abgeschlossen. Hat etwas länger gedauert, ist teurer geworden. Aber bis auf die Tribünen, die zu renovieren den Markt nochmals ein Vermögen kosten würde, steht die Arena blitzsauber da. Nun muss es weitergehen. Das war der klare Tenor aus den Reihen der Ortspolitik. „Aus touristischer Sicht ist das Projekt absolut notwendig“, machte Daniel Schimmer von den Freien Wähler deutlich. „Gerade weil es auch ein Angebot für schlechtes Wetter ist.“

Erlebniswelt soll einen Blick hinter die Kulissen des Sports ermöglichen

Im Nordost-Teil des Stadions wird der größte Teil der Ausstellung unterkommen. © Markt GAP

Das Konzept der Erlebniswelt stellte Salsamendi vor. „Der Besucher soll einen Blick hinter die Kulissen bekommen.“ Und zwar in puncto Skispringen und Slalomrennen. Das Angebot umfasst einen geschlossenen Rundgang, der um einzelne Elemente wie eine Schanzenführung erweitert werden kann. Der Eingang wird sich im Nordost-Flügel befinden. Von dort geht es durch verschiedene Erlebniswelten, die die Faszination Wintersport zum Inhalt haben. Es gibt visuelle und mediale Angebote, interaktive Stationen, aber auch Kinoprogramme mit Filmen, die den Gast mit auf die Schanze oder den Gudiberg nehmen. Das Zielhaus am Hang sowie der Kampfrichterturm werden ebenso eingebunden. Eine Sache darf nicht fehlen: die Ausstellung über das dunkle Kapitel des Wintersports, die „Kehrseite der Medaille“, die Schau, die die Historiker Alois Schwarzmüller, Josef Ostler, Franz Wörndle und Peter Schwarz entwickelt haben.

100 000 Besucher pro Jahr sind das Potenzial

Wie das Ganze finanziell über die Bühne gehen soll, erläuterte Elisabeth Hiltermann. Selbstredend muss der Markt für dieses Angebot erst einmal wieder Geld in die Hand nehmen. Nicht gerade wenig bei einer geschätzten Investition von 3,5 Millionen Euro. Noch dazu ohne Förderung. Doch die Diplom-Betriebswirtin sieht großes Potenzial in dem Projekt, hat es mit weiteren touristisch genutzten Anlagen wie in Innsbruck und Oberstdorf verglichen. Ihr Fazit: „Aus unserer Sicht funktioniert das, die Stärken und Chancen überwiegen bei Weitem.“ Nach ihren Berechnungen kommt sie auf im Schnitt rund 100 000 Besucher pro Jahr. Daraus ergebe sich ein Umsatz von rund 1,9 Millionen Euro. Bei einem Personalaufwand von 12 bis 13 Mitarbeitern samt einem Stadionmanager errechnet Hiltermann am Ende ein Plus von rund 600 000 Euro pro Betriebsjahr.

Am Grundkonstrukt hatten die Gemeinderäte wenig auszusetzen. Die Frage nach dem Betreiber der Anlage blieb offen. Hermann Guggemoos (CSU) wollte von Michael Gerber wissen, ob denn GaPa Tourismus in der Lage wäre, den Betrieb in die Hand zu nehmen. Das bejahte der Geschäftsführer. Allerdings steht auch zur Debatte , die Erlebniswelt extern organisieren zu lassen. Vor diesem Hintergrund zweifelte Ulrike Bittner-Wolff (SPD) an, ob es Sinn mache, jetzt bereits einen Stadionmanager zu suchen. Das verteidigte Elisabeth Koch (CSU) vehement. „Die Stelle ist da draußen jetzt schon dringend nötig – und sie ist im Personalplan enthalten.“

Parksituation wird von den Lokalpolitikern kritisch beäugt

Kritisch beäugten einige Räte vor allem die Park-Situation. Da die neue Attraktion wohl noch mehr Verkehr anziehen werde. Nahezu von allen Fraktionen kamen Bedenken. Die versuchte Guggemoos als Mitglied des Arbeitskreises Mobilität aufzugreifen. „Das Problem ist uns sehr bewusst.“ Es brauche eine Lösung für alle größeren Parkflächen, allerdings inklusive einer Möglichkeit für Anwohner-Parken. Er hoffe, im Oktober mehr Details präsentieren zu können. Die Bürgermeisterin plädierte für ein Gesamtkonzept unter Einbeziehung des Klinikums.

Sorgen, die die Gemeinderäte nicht davon abhielt, grünes Licht für das Projekt zu geben. Einzig Christl Scheuber-Maurer (Grüne) stimmte beim Grundsatzbeschluss dagegen. Vorzeitig einen Stadionmanager zu akquirieren, lehnten acht Gemeinderäte ab.