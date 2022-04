Mehrere Wege zur letzten Ruhe: Garmisch-Partenkirchen reagiert auf Trends

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Eine pflegefreie Mehrfachurnenanlage haben die Friedhofswärter in Partenkirchen im Bereich eines aufgelassenen Erdgrabs geschaffen. © Markt Garmisch-Partenkirchen

Die Marktgemeinde reagiert auf Trends. Das zeigt sich gerade auf den Friedhöfen. Nachdem Urnenbestattungen immer beliebter werden, entstehen neue Nischen und pflegefreie Mehrfachanlagen. Auch die Möglichkeit, unter einem Baum seine letzte Ruhe zu finden, existiert mittlerweile.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist eine Frage des Preises. Und eine des Aufwands. Wer ein Urnengrab pflegen muss, hat deutlich weniger zu tun, als jemand, der sich um eine herkömmliche, etwa 1,20 auf 2,50 Meter große Ruhestätte kümmert. Wohl auch deshalb werden immer mehr Gräber aufgelöst. Weil die Familie nicht mehr vor Ort ist. Oder, weil die Kosten zu hoch sind. Mit der Folge: Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Urnenbeisetzung. Diesen Trend spürt auch der Markt Garmisch-Partenkirchen – und reagiert darauf. „Nach unseren Schätzungen kommen auf eine Erdbestattung momentan circa zwei Urnenbestattungen“, sagt Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp.

Nachdem Urnen nicht nur in eigens errichteten Nischen, sondern auch in Erdgräbern beigesetzt werden, gibt es noch ausreichend Platz. Aktuell bestehen auf dem Garmischer Friedhof circa 7900 Erdgräber, von denen etwa 1000 nicht belegt sind. Außerdem finden sich dort 870 Urnennischen, von denen 244 Zweier- und 32 Vierernischen frei sind. Im Ortsteil Partenkirchen gibt es um die 8000 Erdgräber, auch hier sind etwa 1000 aufgelassen. Dazu kommen etwa 1000 Urnennischen, von denen 129 Zweier- und 12 Vierernischen zur Verfügung stehen. Zudem sind auf dem Gottesacker an der Münchner Straße circa 20 Urnenerdgräber nicht belegt, von denen noch weitere geschaffen werden können. „Ein pflegefreies Erdgrabfeld mit Platz für 36 Urnen wurde erst 2021 von den Friedhofswärtern in Partenkirchen im Zuge der Auflösung einer größeren Ruhestätte neu errichtet“, sagt Käufer-Schropp. Dieses kann wohl ab diesem Frühsommer vergeben werden. Ähnliche Bereiche sind in Planung und „dienen auch zum Verdichten bei frei werdenden größeren Flächen“.

Kosten spielen große Rolle bei Wahl der letzten Ruhestätte

Trotzdem will der Markt, eine weitere Urnenanlage im Friedhof Partenkirchen errichten. „Entsprechende Mittel in Höhe von 70 000 Euro sind im Haushalt eingestellt“, sagt Käufer-Schropp. In Garmisch sei aktuell nichts dergleichen in Planung, was sich aber in den Folgejahren durchaus ändern kann.

Neben dem geringeren Platzverbrauch und dem damit einhergehenden reduzierten Pflegeaufwand, spielen für viele Menschen auch die Kosten eine Rolle, wenn sie über ihre letzte Ruhestätte nachdenken. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der jeweiligen Lage der Gräber und hängt von der Größe ab. Käufer-Schropp nennt ein Beispiel: „Für Vierfach-Erdgräber der Klasse I – an Hauptwegen in der ersten Reihe – müssen für die gesamte Nutzungszeit von zwölf Jahren, das entspricht der allgemeinen Ruhefrist, 2916 Euro bezahlt werden.“ Doppelgräber in dieser Kategorie kosten dagegen nur 1476 Euro. Eine Klasse darunter, das heißt in Innenlage, schlagen Vierfachgräber mit 2184 und Doppelgräber mit 1104 Euro zu Buche. Zu beachten ist der Rathaus-Sprecherin zufolge, dass in einem Vierfachgrab bei entsprechender Tieferlegung der Leichen bis zu acht Personen bestattet werden können.

Baumbestattungen werden immer beliebter

Für eine Nische mit bis zu zwei Urnenstellen werden für zwölf Jahre 624 Euro erhoben. Wer vier Urnen unterbringen möchte, muss mit 1248 Euro rechnen. Erdgräber, in denen bis zu sechs Urnen beigesetzt werden können, kosten in bester Lage 1296 Euro, in der nächsten Kategorie nur 864 Euro.

Wer seinen Nachkommen jegliche Grabpflege ersparen möchte, kann die Möglichkeit der anonymen Urnenbestattung nutzen. „Auf dem Friedhof Partenkirchen gibt es dafür einen extra ausgewiesenen Bereich“, sagt Käufer-Schropp. Teilanonyme Bestattungen in Urnennischen oder Erdgräbern sind auf beiden Friedhöfen möglich, „wenn der Nutzungsberechtigte es bewusst vermeidet, die Grabstätten zu personifizieren, er etwa kein Schild mit Namen anbringt“.

Immer beliebter werden zudem so genannte Baumbestattungen. Dabei wird die Asche in einer biologisch abbaubaren Urne in der Nähe des Wurzelwerks begraben. Auf dem Garmischer Friedhof ist das bereits seit Jahren möglich, 2021 wurde dieses Angebot auch in Partenkirchen geschaffen. „Dafür haben wir einen neuen Baum gepflanzt“, sagt Käufer-Schropp. Wenn sich das Erdreich verdichtet hat, kann dieser wohl ab diesem Frühsommer belegt werden.