Mit Pkw mehrfach überschlagen: Fahrer hat Schutzengel

Schwerer Unfall bei Griesen

Von Andreas Seiler schließen

Griesen – Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag (4. Mai) gegen 18.10 Uhr bei Griesen gekommen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer überschlug sich mehrmals. Er hatte einen Schutzengel dabei.

Wie die Polizei Garmisch-Partenkirchen berichtet, war der 26-jährige aus Garmisch-Partenkirchen alleine mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Kreisort unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Griesen kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der Wiese. Er konnte von Ersthelfern aus dem zerstörten Fahrzeug befreit werden. Glücklicherweise erlitt er lediglich leichte Verletzungen an den Armen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 50 000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Bundesstraße bis gegen 19.30 Uhr halbseitig gesperrt werden.