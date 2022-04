Konkrete Planung - ein Meilenstein auf dem Weg zum Wanktunnel

Von: Andreas Seiler

Konkrete Planung: Auf dieser Trasse soll der Tunnel durch das Wankmassiv verlaufen. GRafik: Staatliches Bauamt weilheim © Staatliches Bauamt Weilheim

Das Mammutprojekt Wanktunnel kommt einen großen Schritt weiter: Das Staatliche Bauamt Weilheim hat jetzt den übergeordneten Behörden einen Vorentwurf zur Genehmigung geschickt. Es handelt sich dabei um eine schon recht konkrete Planung für die Umgehung, die den verkehrsgeplagten Ortsteil Partenkirchen spürbar entlasten soll.

Garmisch-Partenkirchen – Das Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße 2, die durch Partenkirchen führt, ist zum Leidwesen der Einheimischen enorm: Im Schnitt sind es knapp 30 000 Fahrzeuge täglich. Große Hoffnung wird daher in den Wanktunnel gesetzt. Die seit Jahren ersehnte Umfahrung im Osten des Kreisortes soll Abhilfe schaffen und die Belastung in etwa halbieren.

4,9 Kilometer lange Strecke

Seit 2018 werden hierfür die komplizierten Planungen vorangetrieben. Entsprechende Überlegungen sind schon älter und gehen auf die 1970er Jahre zurück. Das verantwortliche Staatliche Bauamt Weilheim legte nun einen Vorentwurf vor – und damit die entscheidende Voraussetzung für das Genehmigungsprozedere. Dieser beschreibt bereits sehr genau die fast 4,9 Kilometer lange Umgehung mit dem Tunnel als Herzstück. Dabei geht es nicht nur um die Trassenführung durch das Wankmassiv, die technische Ausführung und die Anschlüsse ans bestehende Straßennetz, sondern ebenso um viele Einzelaspekte wie etwa den Natur- und Lärmschutz oder die topografischen und geologischen Bedingungen.

Die neue Strecke beginnt demnach im Norden am heutigen „Kreisverkehr“ südlich des Farchanter Tunnels. Etwa dort, wo sich das Wohnlager für den Bau des Kramertunnels befindet, taucht die Straße in den Berg ein und kommt etwa 3,5 Kilometer später wieder an die Oberfläche. Vorgesehen sind ein Haupttunnel, der im Gegenverkehr befahren wird, sowie nördlich davon eine Rettungsröhre mit einem kleineren Querschnitt. Östlich des Ortsteils Anzlesau werden dann die zukünftige und bisherige B 2 wieder zusammengeführt. Das aufwändige Bauvorhaben hat freilich seinen Preis: Die Kosten liegen nach aktuellen Berechnungen bei 306,3 Millionen Euro – eine stattliche Summe, die der Bund tragen muss.

Tiefbohrungen im Gelände

Mit dem Vorentwurf habe man „einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht, um den Ortsteil Partenkirchen vom Durchgangsverkehr zu entlasten“, berichtet Nadine Heiß vom Staatlichen Bauamt in einer Pressemitteilung. „Während wir auf die Genehmigung der Unterlagen warten, bleiben wir nicht untätig. Die Planungen gehen nun ins Detail mit dem Ziel, in die Planfeststellung einzusteigen und damit Baurecht zu erlangen“, fügt die Abteilungsleiterin hinzu, die für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig ist. So sollen heuer im Sommer in dem Gebiet weitere Tiefbohrungen vorgenommen werden, um Aufschluss über die geologischen und hydrologischen Eigenschaften zu erhalten.

Grünes Licht, damit die Bagger rollen, muss letztlich das Bundesverkehrsministerium geben. Eine Prognose, wann Baustart sein könnte, wagt Heiß nicht. Nur soviel: „So schnell wie möglich.“ Eine verbindliche Marschroute ist schwer zu erstellen, da Unwägbarkeiten zu Verzögerungen führen können. Dazu zählen etwa Rechtsstreitigkeiten im Zuge des öffentlichen Verfahrens.

Eine Vorgabe haben die Planer der Weilheimer Behörde fest im Blick: Die beiden Tunnelbauprojekte Wank und Auerberg (zwischen Eschenlohe und Oberau) sollten in einem engen zeitlichen Zusammenhang stehen. Denn die Befürchtungen sind groß, Partenkirchens Verkehrsprobleme nur zu verschlimmern, sollte dort die Ortsumfahrung noch nicht stehen, aber das Nadelöhr am Autobahnende bei Eschenlohe bereits beseitigt sein.