Garmisch-Partenkirchen schreibt Wirtschaftsgeschichte: Millionensegen für Forschungsprojekt

Von: Andreas Seiler

Teilen

Forschung in Garmisch-Partenkirchen: Prof. Dr. Sami Haddadin (l.) erläutert Wissenschaftsminister Markus Blume (r.) das Campus-Projekt – hier an einem Modell. Weitere Zuhörer sind: (v.l.) Alexander Dobrindt (CSU-Landesgruppenchef), Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl (Generaldirektor Deutsches Museum), Bürgermeisterin Elisabeth Koch, Martin Bachhuber und Harald Kühn (beide CSU-Landtagsabgeordnete). © Sehr

Der Freistaat Bayern setzt auf den Universitätsstandort Garmisch-Partenkirchen: Im Haushalt 2023 sind für den Aufbau des Campus für Geriatronik 4,7 Millionen Euro vorgesehen – ein ordentliches Startkapital. Dieses Budget gab gestern Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) bei einem Vor-Ort-Besuch bekannt. Die Summe dürfte in den folgenden Jahren beträchtlich steigen.

Garmisch-Partenkirchen – Der Markt Garmisch-Partenkirchen ist auf dem besten Weg, ein Stück bayerische Wirtschaftsgeschichte zu schreiben. Denn die gemeinnützige Longleif GaPa GmbH – das kommunale Unternehmen der Gemeinde verwaltet ein Stiftungsvermögen – möchte auf einem rund 30 000 Quadratmeter großen Entwicklungsgelände in der Nähe des Bahnhofs ein Forschungs-, Bildungs- und Pflegezentrum mit Uni-Flair hochziehen. Der Masterplan für das rund 150 Millionen Euro teure Campus-Projekt steht, derzeit läuft das Bebauungsplanverfahren. Der Zeitplan ist ehrgeizig: 2024 soll Baustart sein – und 2026 die Eröffnung des modernen Komplexes. Als Partner steht neben dem Caritasverband München-Freising, der das Pflegezentrum betreiben wird, die Technische Universität München (TUM) in den Startlöchern.

Eine kleine Gruppe an Wissenschaftlern um Prof. Dr. Sami Haddadin, Leiter der federführenden Munich School of Robotics and Machine Intelligence, forscht bereits seit einigen Jahren im Kreisort in Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße auf dem Gebiet der Geriatronik. Diese Wortschöpfung stammt von Dr. Stephan Thiel, der als Physiker in der Dependance tätig ist und für die Grünen im Gemeinderat sitzt. Darunter versteht man den Einsatz von Robotik und Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit.

Unibetrieb mit 150 wissenschaftlichen Mitarbeitern und 200 Studenten geplant

Die Technische Universität hat am Fuße des Wettersteins Großes vor. Denn in dem besagten Campus soll ein richtiger Unibetrieb mit 150 wissenschaftlichen Mitarbeitern und 200 Studierenden entstehen. Geplant ist sogar ein Studiengang Geriatronik, den man mit einem Masterabschluss beenden kann.

Das alles kostet Geld, sehr viel Geld. Und das stellt der Freistaat Bayern zur Verfügung. Im Haushalt 2023, den der Landtag noch absegnen muss, sind für den Aufbau rund 4,7 Millionen Euro reserviert. Dies berichtete Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), der sich gestern zusammen mit weiteren Vertretern seiner Partei bei einem Rundgang durch die Einrichtung ein Bild machte. „Damit kann man einen guten Start hinlegen“, meinte Blume mit Blick auf das Budget. „Wir wünschen uns, dass der Standort wächst und gedeiht“, fügte der Spitzenpolitiker hinzu, der Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) ein Schild fürs Rathaus mitgebracht hatte, das Garmisch-Partenkirchen offiziell als Universitätsort ausweist. Es handle sich, so Blume, um eine Schlüsseltechnologie mit Potenzial. „Hier findet Hightech-Forschung im Dienst des Patienten statt – ein Musterfall, wie Technik dem Menschen dient.“

In Unikreisen war die Freude riesig, die Rede war von einem historischen Tag. Denn damit steige der Freistaat, so der Tenor, in eine dauerhafte Finanzierung des Unibetriebs in Garmisch-Partenkirchen ein. Der im Haushalt ausgewiesene Etat dürfte in den nächsten Jahren massiv steigen. Denn damit muss unter anderem das Personal bezahlt werden. So sollen allein acht Professuren entstehen.

Das Leuchtturmprojekt ist der Assistenzroboter „Garmi“, der auf vielfältige Weise in der Pflege helfen kann. Das fängt bei einfachen Butler-Funktionen an und hört beim Einsatz für die Telemedizin auf. Es gehe darum, erläuterte Haddadin, die Künstliche Intelligenz so einzusetzen, um ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Haddadin ist überzeugt: „Es ist einmalig weltweit, was in Garmisch-Partenkirchen passiert.“