Gute Wintersaison-Bilanz: Minus im Classic-Gebiet, plus auf der Zugspitze

Von: Katharina Bromberger

Maßgeblich für die positive Winterbilanz sind die Zugspitze und ihr Skigebiet verantwortlich. Dort ist die Saison noch nicht vorbei, erst am 1. Mai schließen die Lifte. © Bayerische Zugspitzbahn

Hohe Preise für Kunden, hohe Energiekosten für das Unternehmen: Die Vorzeichen für die Wintersaison standen schlecht. Der Winter selbst war auch schlecht – schließlich lag kaum Schnee. Gut hingegen fällt die Bilanz der Bayerischen Zugspitzbahn aus.

Garmisch-Partenkirchen – Eine Woche Urlaub hat sich Matthias Stauch gegönnt. Wandern in Südtirol, auch mal weg von Schnee und Ski. Jetzt, wo die Wintersaison für die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) vorbei ist. Ein bisschen entspannen. Was ihm gelingen wird – dem Winter sei Dank. Denn er ist so viel besser gelaufen, als das manch Pessimist prophezeit, und „schon auch ein bisserl besser“, als Berufsoptimist Stauch gedacht hatte.

Die Marke 500 000 muss die BZB im Winter knacken. Eine halbe Million Skifahrer beziehungsweise Bahnfahrer in der Wintersaison, „und wir können beruhigt in den Sommer gehen“. Konkreter wird der BZB-Vorstand nicht. Ende März hatte das Unternehmen diese Zahl erreicht. Sie wird noch steigen, denn die Saison auf der Zugspitze läuft bis 1. Mai. Erst neulich fuhren bei schönstem Wetter wieder 4000 Menschen auf Deutschlands höchsten Punkt. „Das ist unser Pfund“, betont Stauch. Vor allem deswegen spricht der Vorstand von einer guten Saison. Einbußen aber gab es durchaus.

rRund 20 Prozent des Jahres-Stromverbrauchs fallen auf die Beschneiung

Etwa zehn Prozent weniger Gäste haben das Skigebiet Garmisch Classic besucht, schätzt Stauch. Dafür etwa zehn Prozent mehr die Zugspitze. Sie bietet auch Fußgängern ein attraktives Ziel und ermöglichte Skifahren auf Naturschnee, als im Classic-Gebiet nur noch weiße, zum Teil braun durchsetzte Schneebänder übrig geblieben waren. „Das war ein Zugspitzwinter“, sagt Stauch. Doch Garmisch Classic und seine Präparierer wehrten sich gegen Wärmeeinbruch und lange schneefallfreien Wochen vor und nach Weihnachten. Besonders die Beschneiungsmeister heben Stauch und BZB-Sprecherin Verena Tanzer hervor. Mit ihrer Strategie und Erfahrung haben sie es geschafft, fast bis zum Schluss mindestens zwei Talbfahrten offen zu halten – während andere Skigebiete in Bayern schließen mussten.

Beschneiung – das Reizthema des Winters. Manch einer verurteilt das Skifahren in Zeiten der Klimakrise als verantwortungslos. Für die BZB ist es ein Geschäft, das viele Arbeitsplätze sichert. Nicht nur die über 500 im eigenen Betrieb, auch in Skischulen, Gastronomie, Hotellerie. Ohne Kunstschnee lässt es sich nicht realisieren. Der kostet Geld und Energie – heuer noch mehr als in anderen Jahren.

Ein Ziel wird wohl verfehlt

Im Durchschnitt entfallen bei der BZB rund 20 Prozent des Jahres-Stromverbrauchs auf die Beschneiung. In diesem Winter warf das Unternehmen die Kanonen und Lanzen im Classic-Gebiet nicht nur im November und Dezember an, sondern noch einmal in der Kälteperiode im Januar. Andernfalls wär’s das gewesen mit Pistenspaß. Auf diese zweite Runde Kunstschnee kann die BZB in anderen Wintern verzichten oder braucht sie nur punktuell. „Heuer war das sehr umfangreich“, sagt Tanzer. Ihr Zehn-Prozent-Ziel dürfte die BZB daher wohl verfehlen.

Um so viel wollte sie bekanntlich ihren Energieverbrauch über das gesamte Unternehmen reduzieren. Bahnen liefen daher an ruhigen Tagen langsamer, es gab keine Heizpilze und keine Sitzheizungen. Die Maßnahmen wirkten, waren richtig und wichtig, stellt Tanzer klar. Weil jede Einsparung richtig und wichtig ist. Doch die intensive Beschneiung machte diese Erfolge unterm Strich wohl zunichte. „In einem Bilderbuch-Winter kann man bilderbuchmäßig sparen.“ Den gab es nicht. „Es war ein brutal schwerer Winter.“

Parkgebühren bleiben im Sommer

Unterm Strich hoffen Tanzer und Stauch dennoch auf ein zumindest kleines Energie-Minus. Konkrete Zahlen können sie keine nennen, eine gesonderte Winterbilanz weist die BZB nicht aus, sie steckt mitten im Geschäftsjahr. Genauso gilt das für Einnahmen und Ausgaben.

Auf jeden Fall wird auf der Habenseite ein neuer Posten auftauchen: die Parkgebühren. Zum ersten Mal verlangte die BZB an Eibsee, Kreuzeck und Hausberg fünf Euro. Pauschal für jeden Tag und jedes Auto. Saisonkartenbesitzer konnten sich für 45 Euro ein Winterticket besorgen. In jeder Hinsicht hat sich dieses System für das Unternehmen gelohnt. Es wird im Sommer an Parkgebühren festhalten.

Ein Ziel war nach eigener Aussage, Autofahrer dadurch zu einem umweltfreundlicheren Verhalten anzuregen. Sprich: Nicht jeder reist mit dem eigenen Pkw an, sondern man tut sich zusammen. Mehr Menschen steigen auf die Bahn um. Weniger Einheimische fahren mit dem Auto. Sein Gefühl – mehr hat Stauch aktuell nicht als Referenz – sagt ihm, der Plan ist aufgegangen. Er erlebte weniger Chaos auf den Straßen und Parkplätzen, zugleich ein Gewusel an den Vormittagen am Zugspitzbahnhof. Die Züge an den Hausberg oder zur Kreuzeck- und Alpspitzbahntalstation „waren knallvoll“. Und was die einheimischen Skifahrer und Tourengeher betrifft: „Ich hab’ ich noch nie so viele Leute im Winter auf dem Radl gesehen, mit den wildesten Konstruktionen für den Skitransport. Super.“

Kostenrekord bei BZB

Auch finanziell rechneten sich die Parkautomaten. Etwa 30 hat die BZB aufgestellt, 20 davon neu angeschafft. Ihren Preis verrät Stauch nicht. Wohl aber, dass sich mit den Einnahmen „Fixkosten deutlich besser bezahlen ließen“. Etwa für den Skibus, der zwischen 500 und 700 Euro pro Tag kostet. Oder für Parkwächter, Toiletten, das Räumen der Flächen. Die Kontrollen finanzierten sich selbst – durch die Strafmandate.

Betrachtet man nun alle Faktoren – Einnahmen durch Parkgebühren, kein Einbruch bei Gästezahlen, höhere Einnahmen durch das Besucherplus auf der Zugspitze, wo die Tickets zwei Euro mehr kosten als im Classic-Gebiet, Mehreinnahmen durch die teureren Tickets in dieser Saison – müsste die BZB nach dem Winter einen Umsatzrekord präsentieren. Den sie gebrauchen könnte. Denn zugleich hat das Unternehmen einen Kostenrekord erlebt.

Wir werden sicher kein dickes Minus erzielen. Ob’s ein großes Plus wird – abwarten.

Die Ausgaben für Energie stiegen massiv. Auch wenn die BZB, wie Stauch oft betont, gut eingekauft, sich ein günstiges Strompaket gesichert hat, lagen die Preise über jenen der Vorjahre. Rund 2,5 Millionen Euro gab das Unternehmen laut Bericht im quasi coronafreien Geschäftsjahr 2019/20 für Energie – Strom und Heizen – aus. Dieser Betrag werde deutlich steigen, prognostizierte Stauch schon vor der Saison im Tagblatt-Gespräch. Dasselbe gilt für Löhne und Gehälter. 2019/20 machten sie in der Bilanz bereits 11,4 Millionen Euro aus. Zum 1. Oktober 2022 hat die BZB diese für Festangestellte um sechs Prozent erhöht.

Mehr Umsatz, höhere Kosten: Was also bleibt am Ende vom Winter? Auch wenn’s noch keine Zahlen gibt, Stauch hat natürlich Einblick. Seine Prognose: „Wir werden sicher kein dickes Minus erzielen. Ob’s ein großes Plus wird – abwarten.“