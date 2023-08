Mit 2,88 Promille: Mann (47) stürzt mit Fahrrad und verletzt sich massiv im Gesicht

Von: Manuela Schauer

Zu drei Fahrradstürzen ist es am Samstag gekommen. (Symbolbild) © Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Das schmerzt. Drei Männer sind am Samstag von ihrem Rad gestürzt. Sie erlitten teils schwere Verletzungen.

Garmisch-Partenkirchen/Grainau – Zu gleich drei Fahrradstürzen ist es am Samstag, 12. August, im Einsatzgebiet der Polizei Garmisch-Partenkirchen gekommen. Zum Teil zogen sich die Betroffenen erhebliche Verletzungen zu.

Dazu zählt ein 47-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen, der alleinbeteiligt gegen 17.15 Uhr im Ortsbereich auf dem Boden landete. Er erlitt massive Blessuren im Gesicht, sodass eine stationäre Aufnahme im Klinikum Garmisch-Partenkirchen nötig war. Es stellte sich heraus, dass der Mann deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, ergab ein entsprechender Atem-Test einen Wert von 1,44 Milligramm/Liter, das sind umgerechnet 2,88 Promille. Der Verunfallte muss sich diesbezüglich verantworten, ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Kontrolle über sein Fahrrad hat um zirka 14 Uhr auch ein 56-Jährigen am Eibseeberg, auf Höhe Seehäuser, in Grainau verloren. Ohne Alkohol und ohne Fremdeinwirkung. Der Urlauber musste wegen seiner schweren, aber im Detail noch unbekannten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwebt der Mann glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Unterhalb der Wettersteinalm gestürzt

Nur etwa eineinhalb Stunden später ging bei den Beamten schon die nächste Meldung ein. Dieses Mal war ein 52-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen involviert. Er kam bei der Abfahrt vom Schachen, rund 500 Meter unterhalb der Wettersteinalm, zu Fall. Die örtliche Bergwacht machte sich auf den Weg zu dem Einheimischen, versorgte und brachte ihn ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Von dort konnte er aber nach Behandlung diverser Schürfwunden und Prellungen wieder entlassen werden.

Auf dem Rad halten konnte sich dagegen ein 21-Jähriger. Doch seine unsichere Fahrweise hat ihn am Sonntag um 2.20 Uhrverraten. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen unterzog den Radfahrer im Ortsbereich einer Kontrolle. Das Ergebnis wurde dem jungen Mann zum Verhängnis: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr musste eingeleitet werden.

