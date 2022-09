Mit einem Dreivierteljahr Verzögerung: Zugspitz-Realschule endlich Baustelle

Von: Christian Fellner

Demontage: Stück für Stück werden bis Jahresende die alten Elemente an der Realschule abgetragen. Mitten im Wohngebiet für manchen Nachbarn kein Spaß. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Während des G7-Treffens diente die Zugspitz-Realschule noch als Kommandozentrale für Landratsamt und Polizei. Der Umbau der Bildungseinrichtung musste warten. Eine weitere Herausforderung war die Organisation der Baustelle - mitten im Wohngebiet. Mitte August haben die Arbeiten an der Schule am Gamsangerweg schließlich begonnen.

Garmisch-Partenkirchen – Zwei große Container stehen vorne an der Straße, das kleine Rondell mit der Ziegelmauer im Hof ist abgerissen, und wer tatsächlich einen Blick in Innere der Zugspitz-Realaschule erhascht, der sieht sehr deutlich: Jetzt geht’s zur Sache am Gamsangerweg. Seit Mitte August laufen die Arbeiten für den Teilneubau und die Sanierung der kreiseigenen Schule auf Hochtouren. Nachdem das Gebäude durch Polizei und Landratsamt als Kommandozentrale für den G7-Gipfel genutzt worden war, ist es nun – mit einem Dreivierteljahr Verspätung – eine Baustelle. Rund 24 Millionen Euro kostet der Umbau im großen Stil – er soll Ende 2025 abgeschlossen sein.

Noch bevor es überhaupt richtig losgegangen ist, herrschte am Gamsangerweg aber schon Unfrieden. Eine freie Kiesfläche gegenüber der Schule hatte zuletzt die Polizei als Parkplatz genutzt, nun diente sie den Firmen vor Ort als Abstellplatz für Container, um dort die Inneneinrichtung der Schule fachgerecht entsorgen zu können. Mitten zwischen den Wohnhäusern. Kam nicht gut an in der Nachbarschaft. Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamts, bestätigt:. „Das hat für Ärger gesorgt.“ Nun gibt es zumindest eine Übergangslösung: Die großen Container rückten aufs Schulgelände. Befreit sind die Anwohner von Dreck und Lärm nicht komplett, aber die Entsorgungseinheiten stehen quasi nicht direkt am Gartenzaun.

Nachbarn im Wohngebiet beklagen erhebliche Lärm- und Dreckbelastung

Dass ein solches Vorhaben für einen Bauherrn eine schwierige Angelegenheit ist, steht außer Frage. „Die Lage der Schule in einem Wohngebiet stellt eine der Herausforderungen bei der Organisation der Baustelle dar“, betont Kreisbaumeister Alkmar Zenger in einem Schreiben an die Anwohner am Gamsangerweg. „Eine Baumaßnahme dieser Größe bedeutet immer einen erheblichen Baustellenverkehr und eine damit verbundene Belastung für die Nachbarn.“ Solange der Rückbau der bestehenden Anlage läuft, müsse der Hauptverkehr wie die Anlieferung der Container über den Gamsangerweg erfolgen.

Dem Innengerüst geht’s an den Kragen: Die Räume der Realschule werden für die Kernsanierung vorbereitet. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Zeitplan sieht vor, dass die Vorbereitungen für den eigentlichen Umbau noch bis zirka Ende des Jahres laufen werden. Da dürfte die Geduld mancher Anwohner noch einige Zeit strapaziert werden. „Wir bemühen uns, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, verspricht Zenger. Zudem seien die Firmen angewiesen, möglichst lärmvermeidend zu arbeiten und zudem die öffentlichen Wege stets sauber zu halten. Ein vom Landratsamt eingesetzter Bauleiter soll dies im Auge behalten.

Eingangsbereich der Schule wird Anfang 2023 abgerissen

Mit dem Abriss des jetzigen Mittelteils der Schule (Eingangsbereich) soll es dann zu Beginn des Jahres 2023 weitergehen. „Das funktioniert auch im Winter“, betont Scharf. Bekanntermaßen bleiben die beiden Seitentrakte (Klassenzimmer) stehen und werden lediglich von Grund auf saniert. „Dazu werden sie jetzt bis auf den Rohbau zurückgebaut“, erklärt der Kreisbehörden-Sprecher. Das Material, das dabei anfällt, muss direkt vor Ort getrennt und anschließend entsorgt werden. „Sonst nimmt das keine Deponie an.“ Die erst 2015 neu gestaltete Turnhalle ist vom Umbau überhaupt nicht tangiert, kann während dieser Zeit aber aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht genutzt werden.

Im Frühjahr 2023 soll dann bereits das Untergeschoss betoniert werden, danach folgt der Wiederaufbau des neuen Mittelteils in Holzbauweise. Insgesamt ist das Mammutprojekt bis Ende 2025 angesetzt. Solange werden die Schüler der Zugspitz-Realschule in den Containern an der Bahnhofstraße bleiben, in die sich im vergangenen Herbst eingezogen waren. Ob dieser Zeitplan einzuhalten ist, vermag Zenger nicht abzuschätzen: „Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen müssen wir leider immer mit unvorhersehbaren Verzögerungen rechnen.“ Zu lange sollte es nicht dauern – aufgrund der Kosten für die Container und auch der Vertragssituation auf dem ehemaligen PX-Gelände.