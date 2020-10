Weg mit dem Mohr? Landrat lehnt Forderung nach Wappen-Änderung ab: „Keineswegs rassistisch“

Der Mohr soll aus dem Landkreis-Wappen Garmisch-Partenkirchen verschwinden. Er sei rassistisch. Der Landrat lehnt die Forderung ab. Ein Präzedenzfall?

Die Debatte um Mohren im Wappen hat nun auch den Landkreis Garmisch-Partenkirchen erreicht.

In einer Petition wird gefordert: Der Mohr muss verschwinden.

Auch im Mittenwalder Wappen taucht der Mohr auf - er ist nicht betroffen. Vorerst.

Update 17.45 Uhr: Landkreis – Der rote Löwe könnte doch auch der Zugspitze ins Auge blicken. Oder dem Schloßmuseum in Murnau. Oder einem plattelnden Burschen in Tracht. Alles möglich – Hauptsache der Freisinger Mohr mit seiner roten Krone im Wappen des Landkreises Garmisch-Partenkirchen verschwindet. So stellt sich das eine Frau – über ihre Herkunft lassen sich weder Landtag noch Landratsamt aus – vor, die beim Bayerischen Landtag eine Petition eingereicht hat. Darin fordert sie, den Mohren aus dem Wappen zu entfernen oder es entsprechend neu zu gestalten. Dies betrifft neben Garmisch-Partenkirchen auch die Stadt Coburg und den Landkreis Freising. Begründung: Die Darstellung beinhalte „ein falsches kolonialisiertes Bild der gesamten afrikanischen Bevölkerung“. Damit könnten, so befürchtet die Initiatorin, Vorurteile gegen dunkelhäutige Menschen entstehen beziehungsweise bestehende Vorurteile bekräftigt werden.

Landrat Anton Speer: „Die Darstellung des dunkelhäutigen Kronenträgers ist keineswegs rassistisch“

Eine Argumentation, der Landrat Anton Speer (FW) nicht folgt. Auf knapp drei Seiten schickte er am 1. Oktober eine Stellungnahme an das zuständige Innenministerium. Darin geht er detailliert auf die historischen Hintergründe des Wappens ein. Der Mohr symbolisiert demnach die Zugehörigkeit der Grafschaft Werdenfels zum Fürstbistum Freising (siehe Kasten unten). „Die Darstellung des dunkelhäutigen Kronenträgers ist keineswegs rassistisch.“ Auch Historiker bewerteten sie als Erkennungszeichen, nicht als Herabwürdigung. Speer schreibt von einer „Identifikation“ mit dem Landkreis und seiner Geschichte. „Sollen wir die negieren?“, fragt sein Sprecher Wolfgang Rotzsche, der sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzte.

Ihn überrascht die Diskussion nicht, nachdem sie in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder an verschiedenen Orten aufkam - auch, was den Mohr als Namensgeber für Plätze oder Hotels betrifft, wofür es in Garmisch-Partenkirchen ebenfalls Beispiele gibt. Man kann die Debatte führen, findet Rotzsche. Berechtigt oder nicht, dazu äußert er sich nicht weiter. Eines aber stellt er klar: „Die Petition greift zu kurz.“ Nach dem Motto: alle oder keiner.

Vielfach taucht der Freisinger Mohr auf. Auch im Wappen des Marktes Mittenwald.

Mohr auch im Mittenwalder Wappen: Historiker sehen keinen rassistischen Bezug

„Auf uns hat man hier wohl nicht geschaut“, vermutet Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD). Folgen aber könnte die Petition für Mittenwald haben, befürchtet er. Wenn sie für den Landkreis Folgen hat. Denn die geschichtlichen Hintergründe ähneln sich.

Bereits vor einiger Zeit befassten sich Corongiu und seine Mitarbeiter intensiver mit dem Wappen. Fazit: Es fehlt jeder rassistische Bezug. Der Kopf des Mohren – in Mittenwald trägt er eine goldene Krone – ist dem Bistum Freising entnommen, das 1294 auch Mittenwald gekauft hatte. Bereits 1407 wurde das Wappen an Mittenwald verliehen – an die erste bayerische Gemeinde überhaupt.

Mohr aus allen Wappen streichen? Bürgermeister fehlt differenzierte Auseinandersetzung

Über Rassismus muss man reden, Gewohntes hinterfragen, das „N-Wort“ muss verschwinden, an diesen Punkten lässt Corongiu keinen Zweifel. Doch fehlt ihm das differenzierte Nachdenken. „Das sollte schon vernünftig und rational sein, was wir hier machen.“ Den Mohren nach über 600 Jahren aus dem Wappen zu entfernen, gehört für den Bürgermeister nicht dazu. Im Gegenteil. Ob nicht das vielleicht rassistisch sei, fragt er. „So löschst du ein Stück Geschichte aus.“

Speer will das verhindern. „Eine Änderung des Wappens lehne ich im Namen des Landkreises ab“, lässt er das Ministerium wissen.

Nun ist der Petitionsausschuss im Landtag an der Reihe. Wann er sich mit der Eingabe befasst und welche Konsequenzen drohen, ist nach Angaben einer Sprecherin unklar. Rotzsche wagt keine Prognose, ob der Entschluss überhaupt rechtlich bindend wäre. In der Gemeindeverordnung heißt es zwar, die Änderung von Wappen ist Aufgabe der Kommunen. Rotzsche aber stellt „ein großes Fragezeichen“ dahinter.

Der Mohr im Landkreis-Wappen Der Mohrenkopf ist das Freisinger Wappenbild. Im Zeichen des Landkreises versinnbildlicht es laut Bayerischem Haus der Geschichte die Zugehörigkeit der Grafschaft Werdenfels zum Hochstift Freising vom 13. bis Beginn des 19. Jahrhunderts. Es gilt in der heutigen Form mit Rauten und dem Löwen – Hinweis auf die Welfen als dominierende Herrschaft vor Freising – seit 1962. Nach der Gebietsreform 1972 wurde es übernommen. Generell gilt der Mohr als veraltete Bezeichnung für einen Menschen mit dunkler Hautfarbe. Kritisiert wird unter anderem, dass Weiße den Begriff einführten, sich Afrikaner nicht so genannt hätte. Zudem werde Mohr häufig als Stereotyp dargestellt. (kat)

Ursprüngliche Meldung Dienstag, 10.30 Uhr: Landkreis - Krauses Haar, dicke Lippen und ein Ring im Ohr: Vermittelt die Darstellung eines „Mohrs“ in bayerischen Stadtwappen ein falsches, kolonialisiertes Bild? Darüber muss nun der Bayerische Landtag entscheiden. Eine Petition möchte erreichen, dass unter anderem die Stadt Coburg, der Landkreis Freising und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ihre Wappen ändern.

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat dazu beim Bayerischen Innenministerium bereits Anfang Oktober eine Stellungsnahme abgegeben, die sie am Dienstag auch den Medien zur Verfügung stellte. Darin stellt die Behörde genau den geschichtlichen Hintergrund der Mohren-Abbildung erläutert.

Mohr im Wappen rassistisch: Petition liegt dem Bayerischen Landtag vor

Der Mohrenkopf, das Freisinger Wappenbild, versinnbildlicht demnach die Zugehörigkeit der Grafschaft Werdenfels zum Hochstift Freising. Diese dauerte vom 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Bereits seit 1962 besteht das Wappen in seiner heutigen Form. Landrat Anton Speer bezieht am Ende des fast dreiseitigen Schreibens klar Stellung: „Eine Änderung des Wappens lehne ich namens des Landkreises Garmisch-Partenkirchen ab.“

Garmisch-Partenkirchen: Landrat lehnt Änderung des Wappens ab - „Mohr ohne rassistischen Bezug“

Der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) hatte sich bereits in seinen Entscheidungsgremien umgehört. „Politische Mehrheiten zur Änderung des Stadtwappens sind in den Gremien der Stadt Coburg nicht wahrnehmbar“, betonte er in einer Stellungnahme an die Staatsregierung. Die Darstellung ehre den Stadtheiligen Mauritius und habe keinen rassistischen Ursprung.

Wann sich der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden im Landtag mit der Petition befasst und welche Konsequenzen drohen, war nach Angaben der Sprecherin noch unklar. Die Änderung von Wappen ist laut Gemeindeordnung grundsätzlich Aufgabe der Kommunen. (weiterer Bericht folgt)

