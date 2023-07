„Ein visionärer Denker“: Museum Werdenfels widmet sich Michael Ende

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Die Bilder seines Vaters haben den Autor schon als Kind zum Schreiben angeregt. Mit der Biografien von Edgar und Michael Ende ist Dr. Floriana Seifert vertraut. © Thomas Sehr

Pünktlich zur großen Momo-Ausstellung ist der neue Eingangsbereich im Museum Werdenfels fertig. Damit will Leiterin Dr. Constanze Werner „eine neue Ära einläuten“. Das Entree wird Teil der Sonderschau, die sich auch dem Leben und Schaffen von Michael Ende widmet.

Garmisch-Partenkirchen – Noch sind Schreiner und Maler im Haus. Die Lampe im Gang wird geputzt. Dort finden die Besucher des Museums Werdenfels bald zwei Installationen – eine mediale und eine aus Papier. „Griffig“ nennt Museumsleiterin Dr. Constanze Werner das Kunstwerk, das eigens für die Ausstellung „,Geh doch zu Momo‘ – Michael Ende und sein Märchenroman“ angefertigt wurde. „Aus Worten werden Sätze und dann längere Texte.“ Es ist ein besonderer Weg, den sie und die Ende-Expertin Dr. Floriana Seifert gewählt haben. Ein sehr poetischer. Einer, der den Besuchern auch den Menschen näher bringt, der 1929 in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde. „Wir wollen auch andere Seiten von ihm zeigen“, betont Seifert. Der weltberühmte Schriftsteller war schließlich weitaus mehr als „nur“ der Autor fantastischer Kinderliteratur.

Eines dieser Werke, sein Roman Momo ist Anlass für diese Sonderschau, die am Donnerstag, 13. Juli, eröffnet wird. Vor 50 Jahren erschien Endes erfolgreichstes Buch, das nach wie vor hochaktuell ist, zum ersten Mal. Ein zweiter Grund ist, dass das Museum vor 50 Jahren das frühere Handelshaus an der Ludwigstraße bezog. Auch deshalb wurde der Eingangsbereich komplett umgestaltet. „Damit läuten wir eine neue Ära im Museum ein“, sagt Werner. Das Entree spielt gerade bei Momo eine ganz entscheidende Rolle. Dort sowie in weiteren Räumen des Erdgeschosses, im Keller, im Treppenaufgang und im Ausstellungsraum präsentieren die beiden Kuratorinnen die verschiedenen Exponate.

Kunst des Vaters inspiriert Michael Ende

Die Besucher können sich auf zwei Wegen annähern – über den Lese- und Filmraum, in dem vier Videos mit und um Michael Ende präsentiert werden, oder geradeaus in den Gang mit den Kunstinstallationen. Dort bietet sich gleich ein Abstecher in den Keller an. Dort steht das Porträt, das sein Vater, der surrealistische Künstler Edgar Ende, von seinem etwa 20-jährigen Sohn gemalt hat. Es finden sich hier aber auch Dunkelkammer-Zeichnungen des Vaters, der sich stets in einen abgedunkelten Raum zur Ideenfindung zurückzog, ehe er sich an die Leinwand setzte. Logisch, dass etliche Werke des Vaters, dessen Kunst der Ausgangspunkt von Michael Endes poetischen Schaffen war, in Garmisch-Partenkirchen zu sehen sind.

Inspiriert von Momo hat Brigitte Lange-Helms die Bilder gemalt, die Dr. Constanze Werner hier geraderückt. © Thomas Sehr

Zudem zeigen Werner und Seifert Bilder von fantastischen Künstlern wie Friedrich Hechelmann, der mit dem Autor zusammengearbeitet hat und der 2009 zu dessen 80. Geburtstag neue Illustrationen zu „Momo“ schuf. „Wir waren vom gleichen geistigen Ursprung“, sagte Hechelmann einmal. Beide sind sie Weltenbauer, Schöpfer von fantastischen Reichen, und regen die Fantasie ihrer Betrachter beziehungsweise Leser an. Dazu zählen auch Fritz Hörauf, ein guter Freund des Schriftstellers, Brigitte Lange-Helms, die inspiriert vom Buch in den 1980er-Jahren einen Momo-Zyklus malte, und Sebastian Meschenmoser, der eine Neuauflage der „Unendlichen Geschichte“ illustrierte. Marionetten aus dem „Gauklermärchen“, die Anton Bachleitner für sein Düsseldorfer Marionettentheater gefertigt hat, zahlreiche, auch sehr private Fotos, Erinnerungsstücke, wie Endes Schildkröten-Sammlung, viele Bücher, eine mediale Kunstinstallation zu „Momo“ und eine Kuschelecke für Kinder komplettieren die Ausstellung.

Es ist etwas ganz Besonderes. Ein Angebot für alle Altersgruppen, das die beiden Kuratorinnen im Museum Werdenfels schaffen. „Michael Ende war ein visionärer Denker, der immer noch sehr aktuell ist“, betont Werner. „Vielschichtig“ nennt Seifert sein Werk. Dem widmen sie sich auf unterschiedliche Weise – über seinen Erfolgsroman, die Biografie eines gesellschaftskritischen Vordenkers, Bilder, die ihn inspirierten und die von ihm angeregt wurden, sowie überraschende Kunstinstallationen.

Die Ausstellung „,Geh doch zu Momo‘ – Michael Ende und sein Märchenroman“ wird am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr mit geladenen Gästen eröffnet. Bereits ab 18 Uhr organisiert die Werbegemeinschaft Partenkirchen erleben ein gemütliches Beisammensein am Kirchplatz, bei dem bis 22 Uhr Getränke ausgeschenkt werden.