Wie einst Mike Tyson: Nachbar schlägt zu und beißt, weil die Musik zu laut war

Von: Christian Fellner

Teilen

Die Polizei musste anrücken, um die streitenden Nachbarn zu trennen (Symbolbild). © dpa

Nachbarn gehen nach Terrassenfeier in Garmisch-Partenkirchen aufeinander los: Ein Mann beißt dem anderen in die Brust.

Garmisch-Partenkirchen – Ärger unter Nachbarn ist grundsätzlich ja nichts Neues. Da kommt es schon mal zu Problemen, zu Meinungsverschiedenheiten, zum Streit. Was am Samstagabend in Garmisch-Partenkirchen laut Polizeibericht passiert ist, hat aber auch für die Polizeibeamten in der Marktgemeinde eine neue Qualität: Weil es einem Nachbarn zu laut war, schlug er auf den Verursacher ein, biss ihn sogar in die Brust, so dass dieser sichtbare Verletzungen davontrug.

Biss-Attacken kennt man eigentlich höchstens aus legendären Boxkämpfen von US-Titan Mike Tyson. Wobei auch die längst der Vergangenheit angehören. Aber im beschaulichen Garmisch-Partenkirchen? Da gehört so etwas zum Glück noch nicht zur Tagesordnung. Am Samstagabend aber verlor ein 61-Jähriger in der Marktgemeinde offenbar komplett die Fassung. Eine Terrassenfeier war ihm zu laut. Das teilte er dem 56-jährigen Nachbarn mit, der aber die Musik nicht leiser stellen wollte. Es kam zum Streit. Der 61-Jährige zog sich zunächst zurück, der Nachbar aber folgte vor seine Wohnung. Dort eskalierte die Situation: Der Mann, der sich beschwert hatte, schlug seinem Gegenüber ins Gesicht – und biss ihm in die Brust. Hämatome am Auge, an der Schulter und am Knie waren Beweis für die schlagkräftige Auseinandersetzung. Denn auch der Nachbar teilte aus – bis die Polizei kam. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.