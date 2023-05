„Einiges herauskitzeln“: Josef Ostler hat als neuer Dirigent viel vor mit der Musikkapelle Garmisch

Von: Katharina Bromberger

„Ohne Freude Musik machen, das geht sowieso nicht“: Davon ist Josef „Peppi“ Ostler überzeugt. Sein Spaß und sein Elan stecken an. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Josef Peppi Ostler bringt Aufbruchstimmung. Kurzfristig hat er als neuer Dirigent der Musikkapelle Garmisch, die er vor 47 Jahren verlassen hat. Der erfahrene Mann aus Grainau sieht großes Potenzial.

Garmisch-Partenkirchen – Josef Ostler putzt gerade zu Hause die Ferienwohnung, da klingelt das Telefon. „Da Max“ ist dran. Der sucht dringend einen neuen Dirigenten für die Musikkapelle Garmisch, deren Vorsitzender Max Wank ist. Und er wünscht sich Ostler. „Ja, was antwortet man da?“ Eine rhetorische Frage an sich selbst. „Sofort ja vom Prinzip her.“ Ein bisschen nachdenken will Peppi Ostler aber schon noch. Eher pro forma. Lange braucht er jedenfalls nicht dafür. Ein paar Tage später sagt er zu.

Nur wenig Zeit zum Proben - „Für Nervosität bin ich der Falsche“

Das war vor etwa drei Monaten. Mittlerweile hatten die Musiker ihre ersten drei Kurkonzerte unter der neuen Leitung. Viel Zeit zum Proben bis zur Saisoneröffnung am 1. Mai blieb nicht. Ob er nervös war vor der Premiere? Ostler blickt etwas irritiert drein, schmunzelt dann milde. „Für Nervosität bin ich der Falsche. Es gibt nichts, was ich nicht schon erlebt habe als Musikant.“ Mehr verrät der Grainauer nicht. Keine Chance. Bei fast fünf Jahrzehnten Musikerleben könnte er ein Buch schreiben mit all seinen Geschichten aus dem In- und Ausland. Doch ein solches wird es nie geben. Geschweige denn Auszüge daraus. Viel zu bescheiden ist er. Was für den 67-Jährigen jetzt zählt: Die „tolle Aufgabe“, die er übernommen hat. „Ich freu’ mich richtig darauf.“ Für ihn eine Grundvoraussetzung. „Ohne Freude Musik zu machen, das geht sowieso nicht.“ Die Haltung hat er der Kapelle gleich in der ersten Probe mitgegeben. Und an den Gemeinsinn appelliert: „Wir müssen miteinander spielen, jeder von Euch ist wichtig.“

Diese Mini-Ansprache hat berührt. „Das war einer der schönsten Sätze“, findet Maren Höhn. Eine Art Aufbruchstimmung erlebt die Zweite Vorsitzende. „Peppis Freude steckt an, jeder ist voller Elan.“ Sicher nicht, weil Ostlers Vorgänger Leszek Zebura – er widmet sich nun ganz seinem Engagement bei der Musikkapelle Grainau – in seinen sieben Jahren schlechte Arbeit geleistet hat. Ganz im Gegenteil. Doch mit einem neuen Dirigenten kommt neuer Schwung. Mit einem so motivierten und topqualifizierten wie Ostler allemal.

Große Verantwortung als Dirigent der Musikkapelle Garmisch

In München studierte er Musik, Hauptfach Trompete. Zudem beherrscht er Hackbrett, Klavier, Gitarre, Kontrabass, hat in Orchestern unter Stardirigenten gespielt. Auch etwas, was er nur nebenbei erwähnt und gar nicht vertiefen möchte. Er will nur sagen: „Nach ihren Vorgaben kannst du unmöglich spielen, da darfst nicht hinschauen.“

Müssen die professionellen Musiker ohnehin nicht. In den Orchestern wird so intensiv geprobt, da kennt jedes einzelne Mitglied seinen Einsatz blind und im Schlaf – auch ohne den Mann mit dem Taktstock am Pult. Ganz anders bei einer Blaskapelle, die nur einmal in der Woche zusammenkommt. „Da brauchst du den Dirigenten unbedingt, einen, der führt. Er hat eine große Verantwortung“, betont Maren Höhn. Er prägt das Spiel, setzt seine persönlichen Akzente, gibt bei Auftritten Geschwindigkeit, Lautstärke, Pausen und Einsätze vor. Der größte Fauxpas eines Musikers: Eine Generalpause übersehen. Wer in die ein bis zwei Sekunden Totenstille hineinspielt, bezahlt bei den Garmischern einen Kasten Bier. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Ostler gefällt’s.

45 Jahre Musiklehrer: Viele der Musikanten hat Peppi Ostler unterrichtet

Viele von den rund 40 Mitgliedern kennt der Grainauer, viele hat er unterrichtet in seinen 45 Jahren als Lehrer an der Musikschule in Garmisch-Partenkirchen. Auch Maren Höhn. Sie erinnert sich genau an ihre erste Stunde bei ihm. Als er wissen wollte: „Warum lernst Du jetzt Trompete? Du brauchst ein Ziel.“ So recht traute sie sich gar nicht zu antworten, erschien der jungen Frau ihr Wunsch doch fast etwas verwegen. Schließlich war sie verdammt spät dran. Erst 1996 fing sie zu üben an, mit 26 Jahren. „Mein absoluter Traum war es, einmal in der Musikkapelle zu spielen.“ Höhn hat es Ostler dann doch verraten. Drei Jahre später, 1999, wurde sie aufgenommen.

Auch Ostler selbst war dabei. Doch vor 47 Jahren hat er seine Karriere in der Kapelle eigentlich beendet. Damals ging er zum Studieren ans Konservatorium. Jetzt ist er zurück – und hat viel vor. Das Notenarchiv der Kapelle mit über 1200 Stücken hat er bereits durchforstet und „tolle Sachen“ entdeckt, die bislang nicht gespielt werden. Er will sie ins Repertoire aufnehmen. Nur nicht sofort. Für grundlegende Neuerungen fehlt die Zeit. Deshalb haben die Garmischer ein Übergangsjahr ausgerufen und das Programm mit etwa 60 Stücken nur leicht angepasst. In der nächsten Saison will Ostler Gas geben. Darauf können sich die Zuhörer freuen. „Viele der Musikanten wissen gar nicht, was in ihnen steckt“ – das hat der Grainauer gleich in den ersten Proben erkannt. „Da kann man noch einiges herauskitzeln.“