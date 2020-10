Muss der Mohr aus Garmisch-Partenkirchen verschwinden? Das sagen Betroffene

Wegen einer Petition gegen das Landkreis-Wappen ist die Diskussion um den Mohren auch in der Region entbrannt. Er taucht an mancher Stelle auf. Das bleibt auch so, geht es nach den Betroffenen.

Der Mohr als Namensgeber von Plätzen und Hotels, der Mohr in Wappen: Rassistisch? Oder historisch untermauert und Teil der Identität? Diese Diskussion hat auch die Region erreicht. Eine Petition an den Bayerischen Landtag fordert: Aus dem Landkreis-Wappen muss der Mohr verschwinden. Dies lehnt der Landrat ab. Ebenso wie der Bürgermeister von Mittenwald - auch wenn sein Wappen von der Petition nicht unmittelbar betroffen ist. Doch nicht nur in den beiden Wappen hat der Mohr seinen festen Platz. An weiteren Stellen in Garmisch-Partenkirchen taucht er auf. Ändern will daran niemand etwas.

+ Seit 1820 trägt das Hotel Drei Mohren in Garmisch-Partenkirchen seinen Namen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Hotel Drei Mohren in Garmisch-Partenkirchen: Debatte mit Betroffenen führen

Hotel Drei Mohren im Ortsteil Partenkirchen: Seit 35 Jahren betreibt die Familie von Martin Ortlieb das Hotel Drei Mohren, seit 1820 steht es dort, wo es heute steht, und heißt, wie es heute heißt. Natürlich hänge man daran, sagt der Geschäftsführer. Das allein aber ist für ihn kein Argument. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht.“ Ob man den Namen vielleicht ändern müsse. Auch mit Gästen hat sich die Familie unterhalten. „Die meisten halten es für überflüssig.“ Ortlieb fragt sich, ob es nicht auch rassistisch wäre, den Mohren einfach zu streichen – vor allem, wenn er sich beispielsweise auf die Gastfreundschaft der Mauren beziehe. Positiv besetzt, ohne jeden rassistischen Hintergrund. Ohnehin empfindet er es als komisch, die Debatte unter „Weißen“ und ohne Betroffene zu führen. Wenn sie sich angegriffen fühlen – keine Frage, dann müsse der Name weg, auch das Hotelwappen mit drei Mohren. Eine Einzelaktion hält er generell für wenig zielführend. „Wenn, dann muss der Mohr überall verschwinden.“

Kirche St. Anna in Wamberg: Wappen Teil der Geschichte

+ Auch im Wappen der Kirche St. Anna sind zwei Mohren fester Bestandteil. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

St. Anna: Auch das Wappen der Wamberger Kirche zieren zwei Mohren, auch sie gehen auf das Bistum Freising zurück. Für Josef Angelbauer kein Problem. „Das ist auf keinen Fall etwas Negatives. Das hat Geschichte. Soll man sie neu schreiben?“

Mohrenplatz in Garmisch-Partenkirchen: Name in keiner Weise rassistisch besetzt

Mohrenplatz im Ortsteil Garmisch: Warum der Mohrenplatz seinen Namen trägt, weiß Ute Leitner nicht genau. Eines aber stellt die Sprecherin des Marktes klar: „Der Mohr ist nicht rassistisch oder herabwürdigend gemeint – in keiner Weise.“ Ihres Wissens nach gab es nie Überlegungen, den Platz umzubenennen. Doch biete die Debatte einen guten Anlass, das Thema dem Kulturbeirat vorzuleben, damit er die Herkunft des Namens klärt.

Am Mohrenplatz steht auch das Wirtshaus „Fischers Mohrenplatz“. Inhaber Andreas Fischer aber war für eine Stellungnahme am Dienstag nicht zu erreichen.