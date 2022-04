Mutter und Tochter müssen hart umkämpftes Charkiw verlassen - Aufatmen am Fuße der Berge

Ukrainerinnen finden in Garmisch-Partenkirchen Zuflucht

In den ersten Kriegstagen hatten sie noch Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Als die Schüsse auf ihre Heimatstadt Charkiw immer heftiger wurden, beschloss Nataliia Nesterenko, die zu Beginn der russischen Invasion auf Geschäftsreise im Ausland war, ihre Tochter aus der Stadt zu holen. Nach einer tagelangen, nervenaufreibenden Flucht, treffen sich die Mutter und ihr zehnjähriges Mädchen an der ukrainisch-ungarischen Grenze. Schließlich kommen sie in Garmisch-Partenkirchen unter - und fassen jetzt in der Marktgemeinde Fuß.

Garmisch-Partenkirchen – Sie lächelt viel, dabei hat sie aus Sorge um die Daheimgebliebenen wieder nur knapp vier Stunden geschlafen. Nataliia Nesterenko und ihre Tochter Violetta Riashchykova sitzen morgens in Garmisch-Partenkirchen am Küchentisch. In Sicherheit, aber ständig in Gedanken bei den Verwandten. Nesterenkos Ex-Mann – Violettas Vater –, ihr Sohn und ihre Mutter sind noch in der Ukraine. „Psychisch ist das schwer“, sagt die Unternehmerin, die in Charkiw, einem „Epizentrum“ des Krieges, wie sie es nennt, ein Schuhgeschäft geführt hat, ein geregeltes Leben zurücklassen musste. „Aber diese schöne Natur hier und die Berge geben mir Kraft.“

Zum Zeitpunkt der russischen Invasion befand sich Nesterenko geschäftlich in Italien und reiste von dort nach München. Als die Raketenangriffe auf ihre Heimatstadt im Nordosten der Ukraine immer stärker wurden, beschloss sie, ihre zehnjährige Tochter Violetta zu holen. Vor viereinhalb Wochen landeten die beiden in Garmisch-Partenkirchen, bei Katja von der Burg und ihrem Lebensgefährten Edwin Haas.

Garmisch-Partenkirchner Paar stellt Gästewohnung zur Verfügung: Spielen mit den Nachbarskindern, Sprachkurs und der Schulbesuch sollen nach der dramatischen Flucht Normalität bieten

„An den ersten Kriegstagen haben wir nur Nachrichten gesehen“, erzählt von der Burg. Mit ihrem „ostdeutschen Background“ – die Marketingfachfrau stammt aus Torgau bei Leipzig und war elf Jahre alt, als die deutsch-deutsche Teilung mit dem Fall der Mauer überwunden war – gingen ihr das Schicksal der Ukrainer, die nach Demokratie und Freiheit strebten und jetzt Schutz suchen, sehr nahe. „Dann haben wir beide gesagt, wir haben eine Gästewohnung unter dem Dach, in dieser Situation möchte ich die nicht leer stehen lassen.“ So schrieb von der Burg am zweiten Kriegstag eine Freundin in Polen an, dem Nachbarland der Ukraine, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Die wiederum kontaktierte Bekannte in der Ukraine, leitete das Angebot, in Garmisch-Partenkirchen unterzukommen, weiter. So gelangte diese Nachricht zu Nataliia Nesterenko und Violetta. Am 6. März kamen die beiden an.

Wir hätten bei keiner besseren Familie landen können. Katjas Wärme nimmt mich total ein

Erst zwei Tage zuvor haben sich Mutter und Tochter an der ukrainisch-ungarischen Grenze getroffen. Bekannte brachten Violetta dort zu Freunden, die Mutter kam von München und holte die Tochter ab. Die erste Kriegswoche waren sie getrennt. „Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht hysterisch zu werden, dann habe ich mein Kind gesehen und war beruhigt.“ Violetta schlage sich wacker, wirke zumindest nach außen wenig besorgt, sagt Nesterenko. Das Mädchen habe russische Panzer vorbeirollen sehen, aber weil sie Charkiw früh verlassen hat, „sind ihre Erinnerungen hoffentlich nicht zu schlimm“.

Dem Kind Normalität zu bieten, das hat jetzt für alle Beteiligten Priorität. Freunde spendeten ein Fahrrad und Inline-Skates, Violetta hat schon mit den Nachbarskindern gespielt. „Wir hätten bei keiner besseren Familie landen können, Katjas Wärme nimmt mich total ein“, betont Nesterenko.

Indes lernen die beiden Ukrainerinnen die ersten Brocken Deutsch. Von der Burgs Mutter frischt ihr DDR-Schul-Russisch auf und gibt Unterricht. Seit Dienstag besuchen sie einen Sprachkurs an der Grund- und Mittelschule am Gröben, den Lehrkräfte und Freiwillige der Initiative „Kirche geht in die Schule“ vom Pfarrverband Zugspitze organisiert haben. Eine Anmeldung an der Volkshochschule scheiterte, weil die zwei Frauen zwar erstgemeldet sind, sie aber noch keine Aufenthaltserlaubnis hatten. Die erhalten sie dann, wenn sie sich final mit Fingerabdruck bei der Regierung von Oberbayern in München registriert haben. Erst am Donnerstag bekamen sie vom Landratsamt zumindest eine sogenannte „Fiktionsbescheinigung“, ein Papier, mit dem sie zunächst sechs Monate lang bleiben dürfen. Nesterenko könnte damit eine Arbeit aufnehmen, ein Konto eröffnen und Violetta in der Schule anmelden. Vor zwei Wochen hat sie sich mit Vertretern des Werdenfels-Gymnasiums getroffen, wo ihr Mädchen seit Montag eine Willkommens-gruppe besucht. „Die waren alle so lieb“, schwärmt Violetta. Auf den Schulbesuch freut sie sich.

Keine guten Erfahrungen mit der Registrierung bei der Ausländerbehörde - Vorgänge „maximal unübersichtlich“ - Helfende betont, es braucht die Initiative der Bevölkerung

„Bei der Ausländerbehörde herrscht leider Chaos“, moniert ihre Gastgeberin. Auf E-Mails antworte die Koordinierungsgruppe Ukraine nicht. Sprach sie vor Ort an der Pforte für einen Termin zur Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis vor, wies man sie zunächst ab. „Das Problem ist die mangelnde Kommunikation. Ich verstehe ja, wenn es anfangs Probleme gibt, alles zu organisieren, aber diese Vorgehensweise macht es maximal unübersichtlich.“ Von den staatlichen Stellen fühlten sich freiwillig Helfende ziemlich alleine gelassen. „Es braucht die Initiative der Bevölkerung“, erklärt von der Burg. Es sei der Mut nötig, sich auf den individuellen Menschen, der kommt, einzulassen: „Es gibt nicht den pauschalen Flüchtling.“

Mit einer Aufenthaltserlaubnis „zum vorübergehenden Schutz“ können Ukrainer laut Homepage des Auswärtigen Amtes zumindest für zwei Jahre in Deutschland bleiben. Nesterenko hat sich auf einen langen Verbleib eingestellt, sie glaubt nicht, dass der Krieg so schnell vorbei sein wird. Konkrete Pläne, sich hier etwas aufzubauen, hat sie aber freilich noch nicht gemacht. „Erst mal will ich die Sprache beherrschen und alle Regeln für das Leben hier lernen.“ Und natürlich, irgendwann will sie in die Ukraine zurück. „Ich glaube fest daran, dass sich alles zum Guten wendet. Das ukrainische Volk verdient das.“

