Nach dem verheerenden Unwetter: Jetzt wird in der Partnachklamm gesprengt

Überall liegen Äste. Meterhoch. Sie verstopfen die Wege und den Abfluss der Partnachklamm. Jetzt will man die so genannten Verklausungen wegsprengen.

Garmisch-Partenkirchen - Nach dem Unwetter wird jetzt schnell reagiert: Bereits am Freitag und am Sonntag, 17. Juni, werden die Verklausungen in der Partnachklamm jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr durch eine Fachfirma gesprengt. Dadurch soll laut Martin Bader von der Marktgemeinde der Wasserdurchfluss normalisiert werden. Der Weg über die Eiserne Brücke ist während der Sprengungen, die per Signal angekündigt werden, nicht begehbar. Sicherheitsposten riegeln die Zugänge zur Brücke zu diesen Zeiten ab.