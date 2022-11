Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen: Nachtslalom steht nicht zur Debatte

Von Christian Fellner schließen

Das Weltcup-Organisationskomitee in Garmisch-Partenkirchen plant mit Vollgas den Nachtslalom am Gudiberg für 4. Januar. Dass alles noch grün ist, beunruhigt niemanden.

Garmisch-Partenkirchen – Beim Skiclub Garmisch zählen sie schon die Tage. 61 sind es noch. Dann steht in der Marktgemeinde eine sportliche Premiere an: ein Nacht-slalom am Gudiberg. Nur drei Tage nach dem Neujahrsspringen sind die Alpinen am 4. Januar 2023 zu Gast. Zwei Weltcups in zwei Disziplinen in einem Stadion – diese Konstellation dürfte gar weltweit ein Novum sein. Bei aller Euphorie mischt sich aber auch ein bisschen Unsicherheit in die Gemütslage: Gibt es genug Schnee, wirkt sich die Energiekrise aus? „Wir können nicht in die Glaskugel schauen“, sagt Martina Betz, Vorsitzende im Skiclub Garmisch. Bei ihr regiert aber die Zuversicht: „Wir freuen uns riesig drauf und stecken voll in der Vorbereitung.“

Gudiberg: Die Schneekanonen sind schon geliefert

Noch ist alles grasgrün am Gudiberg. Keine besondere Situation Anfang November. In den vergangenen Tagen wurden zunächst die Schneekanonen angeliefert, danach per Helikopter am Hang verteilt. Der Winter ist noch nicht in Sicht. Ein Fakt, der Betz nicht beunruhigt. Nicht zu dieser Jahreszeit. „Wir haben so viel Knowhow in unserem Team, da ist mir nicht bange“, stellt sie klar. „Die Strecke wird dann präpariert, wenn es am effektivsten ist.“ Zwei, drei kalte Nächte wie vor dem Skispringen reichen fürs Herrichten des Gudibergs jedoch nicht. Dafür ist der Hang zu groß. Es sei aber ja nicht das erste Mal, dass die Piste präpariert werde. Schließlich dient sie als Trainingszentrum des Deutschen Skiverbands mit dem Bundesstützpunkt alpin direkt vor Ort im Skistadion.

+ Jährliches Prozedere: Im Herbst werden die Schneekanonen am Gudiberg per Helikopter verteilt. © Kornatz

Das Rennen grundsätzlich in Frage zu stellen, steht für die Verantwortlichen nicht zur Debatte. Michel Vion, Generalsekretär beim Skiweltverband FIS, hatte Mitte Oktober betont, dass die geplanten Flutlichtrennen kritisch beäugt werden. Slaloms in Madonna di Campiglio, Garmisch-Partenkirchen und Schladming sind geplant. Sein Botschaft: Im schlimmsten Fall könne es zu Verschiebungen kommen. Davon gehen die Organisatoren vor Ort derzeit nicht aus. „Wir haben von der FIS keinerlei Maßgabe, dass wir von den Plänen abrücken sollen“, verrät Uli Nett, neuer TV- und Medienkoordinator im Organisationskomitee. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden hatte er erst ein Gespräch mit FIS-Präsident Johan Eliasch geführt.

Flutlicht-Rennen in Zeiten der Energiekrise?

Nett erachtet vor allem den Faktor Flutlicht als wenig stimmiges Argument. „Natürlich kommt die Beleuchtung dazu, aber da geht es um einige wenige Stunden an einem Tag.“ Klar ist: Das OK muss für das Rennen eine temporäre Anlage aufstellen. Denn: Der Gudiberg verfügt nur über ein Trainingslicht. Das reicht für einen Nachtslalom auf Weltcup-Niveau bei Weitem nicht aus, vor allem nicht für eine TV-Übertragung. Allein das garantiere schon, dass dort nicht etwa eine altehrwürdige Anlage in Betrieb geht, die Unmengen an Strom vertilgt. „Da kommt modernste LED-Technik zum Einsatz, wie auch im Skistadion“, merkt Betz an. Das Nachtrennen sei auch keine Garmisch-Partenkirchner Erfindung. „Das war immer als solches geplant, früher fand es in Zagreb statt“, erinnert Nett.

Ticketverkauf für alle Rennen gestartet Ab sofort gibt es Eintrittskarten für die Weltcup-Rennen im kommenden Winter in Garmisch-Partenkirchen zu kaufen – sowohl für den Slalom am 4. Januar als auch die weiteren Herren-Rennen am Wochenende 28./29. Januar. Den Slalom am Gudiberg (15.40/18.45 Uhr) wollen die Veranstalter zu einem besonderen Event machen. Daher bleiben die Kartenpreise auf Vorjahresniveau bei 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren erhalten sogar freien Eintritt. Eine Übersicht gibt es im Internet unter www.skiweltcup-garmisch.de.

Die Skirennen so umweltverträglich und energieeffizient wie möglich zu gestalten, gehöre seit Langem zum Auftrag, den sich der Skiclub und damit auch das OK selbst erteilt haben. „Wir achten sehr darauf, auch wenn wir das nicht so offensiv kommunizieren“, sagt Betz. Allein die Tatsache, dass seit 70 Jahren Rennen auf der nur einmal größer umgebauten Kandahar stattfinden, sei ein Beweis für Nachhaltigkeit. „Wir sind seit 70 Jahren an einem Ort, wir schütten nicht etwa irgendwelche Gletscherspalten zu, um Skifahren zu können.“ Klar ist jetzt schon, dass der Riesenslalom Ende Januar einmal mehr nicht über den Freien Fall führen wird. „Der verschluckt Unmengen an Kunstschnee.“ Die müsse man in diesen Zeiten selbstverständlich nicht produzieren.

Diskussion um Kunstschnee - Arbeiten nicht nur für den Weltcup

Der Kunstschnee an sich ist ein großes Diskussionsthema. Betz erinnert in dieser Hinsicht aber, dass sämtliche Arbeiten nicht nur für den Weltcup geschehen. „Im Gegenteil: Die Präparation für den Weltcup ermöglicht es, dass diese Pisten bis zum Ende der Wintersaison für den touristischen Skibetrieb als Talabfahrt offen bleiben können.“ Auch am Gudiberg, der dem Trainingsbetrieb für den heimischen Skinachwuchs dient. „Dafür machen wir doch das Ganze. Um unserer sozialen Verantwortung als Sportverein gerecht zu werden, um dem Nachwuchs einen Push zu geben.“ Gerade nach zwei Corona-Wintern. Daher bleibt’s bei einer großen Menge Optimismus.