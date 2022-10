Nächste Flüchtlingswelle rollt an: Erster Bus im Landkreis angekommen - Landrat warnt: Keinen Spielraum mehr bei Unterkünften

Von: Christian Fellner

Teilen

Gleichberechtigung für alle Regionen fordert Garmisch-Partenkirchens Landrat Anton Speer. © ’. am

Die Regierung von Oberbayern hat wieder begonnen, Flüchtlinge an die Landkreise zu verteilen: Welches Ausmaß dieses nächste Welle annimmt, kann Anton Speer noch nicht einschätzen. In jedem Fall wird es kritisch bei den Kapazitäten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Verstärktes Kriegsgeschehen in der Ukraine, dazu ein Wiederaufleben der Balkan-Route – auf den Landkreis rollt die nächste Flüchtlingswelle zu. Wie stark diese ausfallen wird, dazu traut sich Landrat Anton Speer (Freie Wähler) derzeit keine Prognose zu. Klar ist: In der vergangenen Woche wurde der Region der erste Bus mit 49 Asylbewerber zugeteilt, wie es im Behördendeutsch heißt. „Und wir müssen mit deutlich mehr rechnen“, betont Speer.

Vor drei Wochen nahm die Diskussion wieder Fahrt auf. Das Anker-Zentrum Oberbayern ist mittlerweile vollkommen überbelegt. Doch der Zustrom reißt nicht ab. Im Bezirk kommen täglich 120 bis 140 neue Flüchtlinge an. Allerdings handelt es sich dabei keineswegs um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sondern vielmehr um Syrer, Afghanen und Türken, die ihre Länder verlassen. „Und nachdem sich der Krieg in der Ukraine zuspitzt, müssen wir damit rechnen, dass auch dort wieder Menschen fliehen“, sagt Speer.

Erster BUs mit 49 Personen im Abrams angekommen

Da die Anlaufstellen rund um München aus allen Nähten platzen, werden die Asylsuchenden nun wieder umverteilt. Am vergangenen Freitag kam der erste Bus seit längerer Zeit in Garmisch-Partenkirchen an. Nicht allerdings an der Villa Nova, die die Kreisbehörde im Frühjahr als Aufnahmeeinrichtung ausgestattet hat. „Die Bewerber wurden direkt ins Abrams gebracht“, sagt Speer. Diese Unterkunft betreibt die Regierung von Oberbayern selbst. In Absprache mit dem Landkreis wurden die Neuankömmlinge dort einquartiert, dafür musste das Ausländeramt jedoch 50 Bewohner des Abrams in landkreiseigenen Einrichtungen unterbringen. „Das haben wir dieses Mal noch gut geschafft“, betont der Landrat. Denn Kapazitäten waren vorhanden.

Doch die sind rar – auch rund um Garmisch-Partenkirchen. Nach Auskunft aus der Fachbehörde gibt es aktuell noch 20 freie Plätze im Landkreis. Dann sind die Möglichkeiten ausgeschöpft. „Wir haben nicht mehr viel Spielraum, daher sind wir weiter auf der Suche nach Unterkünften.“

Übernächste Woche ein weiterer Bus für den Landkreis geplant

Die Zeit drängt. In der übernächsten Woche – diese Auskunft hat Speer bereits erhalten – soll der nächste Bus mit Flüchtlingen die Marktgemeinde ansteuern. Kontakte bestehen bereits. Angebote würden dem Landkreis immer wieder unterbreitet. „Aber wir müssen auch prüfen, ob sich die Räumlichkeiten eignen. Wir haben aber einige Optionen und sind in Verhandlungen.“ Eines stellt der Landrat klar: Das Zweckentfremden von Turnhallen, wie es in anderen Regionen bereits notwendig war, will der Unterammergauer vermeiden, solange es geht. „Das ist die letzte Option“, verdeutlicht er. „Bisher ist uns das auch gelungen.“

In dieser Hinsicht verweist Speer darauf, dass der Landkreis seine Aufgaben bislang sehr gut erledigt hat. „Wir liegen bei einer Erfüllungsquote von 146 Prozent. Da gibt es andere Landkreise, die bei 88 Prozent stehen.“ Ein paar aktuelle Zahlen listet die Ausländerbehörde zum Flüchtlingsthema auf: Stand 11. Oktober sind im Landkreis insgesamt 2332 Menschen untergebracht (siehe Tabelle). 1259 davon werden als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geführt, darunter sind 510 Kinder und Jugendliche. Bei den Asylsuchenden ohne Ukraine-Hintergrund ist nach wie vor die Fehlbeleger-Quote relativ hoch mit 143 Fällen. „Aber sie werden weiterhin geduldet“, kommentiert Speer – und ist im Grunde froh darüber. Denn sonst müssten sich die Kommunen um die Unterbringung kümmern. „Das würde noch viel mehr Druck auf die Wohnraumsituation ausüben, als wir ihn sowieso schon haben. Wir haben genug sozialschwache Familien, die eine Wohnung bräuchten.“ Zufrieden zeigt sich Speer derzeit mit der Kommunikation in der Flüchtlingskrise. „Wir tauschen uns wöchentlich mehrmals mit der Regierung aus.“ Zumindest das bleibt nicht auf der Strecke. Generell ist der Landkreis mittlerweile sehr gut auf die Abwicklung vorbereitet. „Aber natürlich bedeutet eine neue Welle auch einiges an Mehrarbeit fürs Landratsamt.“

Der Landrat hofft, dass sich die Zuweisungen in Grenzen halten und zunächst jene Regionen im Fokus stehen, die ihre Quote nicht erfüllen. „Es ist wichtig, dass alle gleich behandelt werden.“ Das sagt er auch sehr deutlich mit Blick auf andere Bundesländer, die sich weigern, neue Flüchtlinge aufzunehmen. Die Pläne von Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundesimmobilien für die Unterbringung heranzuziehen, kommentiert er mit Skepsis. „Da haben wir eigentlich nur die Kasernen und Standortverwaltungen.“