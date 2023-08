Urlauber entsetzt: Viele Müllberge im Naturparadies

Kein schöner Anblick: Überfüllte Mülltonnen im Eingangsbereich der Partnachklamm. Weitere Tonnen aufgestellt Eibsee: Situation hat sich gebessert © Kerem Saltuk

Ein Urlauber schlägt Alarm: Während seiner Zeit hat er zahlreiche Abfallprobleme in der Partnachklamm und auf der Zugspitze dokumentiert - und einen Brandbrief verfasst.

Garmisch-Partenkirchen – Dem türkisch-kanadischen Fotografen Kerem Saltuk hat es bei seinem Besuch in der Partnachklamm fast die Sprache verschlagen. Vor dem Eingang des Touristen-Hotspots quellen die Mülleimer über. Es türmen sich Kaffeebecher, leere Plastikverpackungen und Bierflaschen. Auch in die Partnach fällt Müll. Diese Situation habe Saltuk, der mit seiner Familie einen zweiwöchigen Urlaub in Oberammergau verbracht hat, „zutiefst beunruhigt“, wie er in seiner Brandmail an das Tagblatt schrieb. Die Müllsituation im Landkreis schockiere ihn, noch nie habe er ,,so ein Müllchaos neben einer Naturschönheit gesehen“.

„Ein Ereignis in dieser Dimension sei wirklich einmalig“: An zu wenig Mülltonnen läge das Problem nicht

Normalerweise gäbe es in der Partnachklamm kein großes Müllproblem, sagt Silvia Käufer-Schropp, Pressesprecherin des Marktes Garmisch-Partenkirchen. Am Brückentag, 14. August, und dem darauffolgenden Feiertag habe man jedoch ein hohes Aufkommen feststellen müssen: „Unsere Mülleimer waren an diesen Tagen wirklich übervoll, die Mitarbeiter des Bauhofs haben einen Kubikmeter Müll händisch gesammelt und umgehend entsorgt.“ Ein Ereignis in dieser Dimension sei wirklich einmalig und ein Rätsel.

Angesichts der bis zu 2200 Besuchern, die es an diesen Spitzentagen in die Klamm verschlagen hat, eigentlich aber gar nicht so unerklärlich. An zu wenig Mülltonnen läge es auf jeden Fall nicht. „Aufgrund des Vorkommnisses haben wir am 14. August zusätzlich zwei je 240 Liter Müllgefäße am Nordportal aufgestellt, am 16. August dann noch mal zwei Tonnen am Südportal“, erklärt Käufer-Schropp. In diesem Fall müsse man vermuten, ,,dass das Problem eher an den Müllverursachern liegt“.

Diese Problematik ploppt nicht zum ersten Mal auf. Immer wieder treiben Umweltsünder ihr Unwesen im Urlaubsparadies und verwüsten beispielsweise den Eibsee mit Taschentüchern oder benutzen Wanderwege als Kloake (wir berichteten). Auch der Zugspitze hat Saltuk auf seinem Bayern-Urlaub einen Besuch abgestattet. Dort habe er „jede Menge Plastik und kleine Abfälle“ gefunden. Er war davon so betroffen, dass er den Müll zusammen mit seinen Söhnen eingesammelt hat.

Ein akutes Problem würde laut BZB nicht bestehen

Dass Massen an Unrat auf dem Gipfel liegen würden, ist Verena Tanzer, Pressesprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB), nicht bekannt. „Natürlich räumen wir täglich auf, haben während unserer gesamten Öffnungszeit Reinigungspersonal im Einsatz, die in Dauerschleife reinigen und Müll beseitigen“, berichtet Tanzer. Abfall, insbesondere achtlos hingeworfene Taschentücher oder Schokoriegel-Papier, gäbe es immer mal wieder. Ein akutes Problem bestehe aber nicht. Sie hofft, dass die Müll-Situation, die Kerem Saltuk aufgefunden hat, ein Einzelfall war. In den Innenbereichen der Zugspitzbahn befinden sich laut Tanzer ausreichend Abfalleimer, draußen auf dem Berg selbst nicht: „Unrat hat auf dem Gipfel nichts verloren, auch nicht im Mülleimer.“ Die Sprecherin der BZB appelliert daran, dass die Gäste alles, was sie auf die Zugspitze mitbringen, wieder mit ins Tal nehmen – sei es im Rucksack oder in der Jackentasche.

Dafür sorgt auch die Aktion „Sauber bleim“ – ein Projekt des Heimatmagazins Bergwelten, der Bayerischen Zugspitzbahn, des Zugspitzdorfs Grainau und GaPa Tourismus. Seit Ende Juni kann man an verschiedenen Plätzen extra gefertigte Müllsackerl aus recyceltem Material abholen, in denen jeder seinen Abfall transportieren kann. Auch an den Talstationen der Zugspitzbahn bekommt man die kleinen Behältnisse. Laut Tanzer findet die Aktion einen hohen Anklang: „Vermieter und Hotels holen die Sackerl bei uns ab, um sie ihren Gästen zur Verfügung zu stellen.“

Müllsituation am Eibsee hat sich gebessert

Auch die Müllsituation am Eibsee hat sich gebessert. „Zu Corona-Zeiten hatten wir tatsächlich ein Müllproblem, jetzt aber nicht mehr“, erklärt Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl (CSU). Man habe die Tonnensituation am Eibsee optimiert. An den Hotspots weiter vorne stehen nun mehr Eimer, während man an anderen Stellen weiter hinten am See Behälter, die meist leer waren, entfernt hat.

Klar sei jedoch laut Käufer-Schropp: „Grundsätzlich ist durchaus zu beobachten, dass das negative Müllverhalten ein weit verbreitetes Phänomen geworden ist, das mehr und mehr zunimmt. Und das natürlich nicht nur punktuell bei uns in der Partnachklamm, sondern an sehr vielen Orten, vor allem auch an den sogenannten touristischen Hotspots.“ Es bleibt also nur, an alle zu appellieren, ihren Unrat mit nach Hause zu nehmen. VON ANNA-LENA WEBER

