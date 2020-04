Neue Corona-Regeln in Bayern: Söders Alleingang bei Geschäftsleuten umstritten

Die Enttäuschung dürfte bei einigen Geschäftsleuten groß gewesen sein. Anders als in anderen Bundesländern müssen die meisten Läden in Bayern noch weiter geschlossen bleiben. Die Regeln im Freistaat stoßen teilweise auf Unverständnis.

Landkreis– Donnerstag, 12.30 Uhr: Markus Söder eröffnet die Pressekonferenz. Der bayerische Ministerpräsident erklärt die neuen Regeln während der Corona-Krise. Schon tags zuvor kündigt der Politiker an, dass der Freistaat weiter den vorsichtigen Weg wählen werde – und bleibt dabei: Es gibt zwar Lockerungen. Auch für die Geschäftswelt, die unter den Schließungen leidet. Doch nur unter bestimmten Voraussetzungen und teilweise erst eine Woche später als in anderen Bundesländern. Die Meinungen darüber sind gespalten.

Nur wenig hält Guntram Gattner von der bayerischen Extrawurst. „Ich weiß nicht, was Söder geritten hat“, sagt der Vorsitzende des Murnauer Wirtschaftsfördervereins nach dessen Rede. Denn ab kommender Woche dürfen zum Beispiel Baumärkte und Gärtnereien wieder öffnen. „Warum ist ein Baumarkt jetzt weniger betroffen“, fragt sich der Betreiber einer Buchhandlung im Obermarkt. So recht kann er den Fahrplan nicht nachvollziehen. Inklusive der Regelung, dass ab dem 27. April Geschäfte unter Sicherheitsauflagen wieder aufsperren dürfen, wenn deren Verkaufsfläche 800 Quadratmeter unterschreitet. Gattner spricht von einer „komischen Stückelung“. Er denkt dabei an örtliche Traditionsgeschäfte, die deshalb weiter die Schotten dicht machen müssten. Sport Conrad zum Beispiel.

800-Quadratmeter-Regel: Dürfen Geschäfte Etagen sperren?

Dessen Geschäftsführer Hans Conrad stößt ins gleiche Horn wie Gattner und erachtet den neuen Weg als unausgegoren. „Es erscheint mir so, als wäre die Politik von der Ankündigung getrieben gewesen, nach Ostern Erleichterungen zu kommunizieren.“ Für ihn erschließt sich jedenfalls einiges nicht. Aus logischen Gründen. Ein Abstand zwischen Kunden sei doch in einem größeren Geschäft besser zu wahren als in einem kleineren.

Conrad ist Chef von vier Filialen, darunter in Murnau und Garmisch-Partenkirchen. Über 100 Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken und zahlt die Differenz zum vollen Netto-Gehalt. Warum das Kabinett offenbar meint, ein großer Händler stehe vor weniger Problemen und Herausforderungen – „unverständlich“.

Derzeit versucht Conrad, Details über die Vorgaben in Erfahrung zu bringen. Konkret: Ob er ein Stockwerk des Ladens sperren könnte, um unter die 800-Quadratmeter-Marke zu fallen. „Das wäre besser als nichts“, betont der Geschäftsführer. Eine Anfrage an die Staatsregierung hat er bereits gestellt.

Stimmungsbarometer an die Geschäftsleute geschickt

Die Kritik von Gattner und Conrad soll aber nicht heißen, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen prinzipiell übertrieben finden. „Die Disziplin muss man aufrechterhalten“, betont Gattner. Aber einen anderen Lösungsansatz hätte er sich gewünscht. Etwa den, pro Quadratmeter eine gewisse Anzahl an Menschen in einen Laden zu lassen. Mit Maske. Jetzt stattdessen noch eine weitere Woche zu schließen, „ist schon hart“. Aus finanzieller wie bürokratischer Sicht – ein „totaler Stress“.

Wie die Situation in der Murnauer Geschäftswelt derzeit aussieht, darüber kann der Ex-Gemeinderat aktuell kein Pauschalurteil fällen. Gestern hat er ein Stimmungsbarometer an die Vereinsmitglieder geschickt. Um auszuloten, inwieweit ihnen das Wasser zum Hals reicht – oder im besten Fall nicht. „Mal schauen“, sagt er, „was da rauskommt.“

Vorgaben in Bayern - ein zweischneidiges Schwert

Einen allgemeinen Lagebericht vermag auch Michaela Nelhiebel nicht abzugeben. Ihr Betrieb Optik Schneider hat geöffnet – allerdings mit strengen Vorkehrungen. Nelhiebel lässt nur vier bis fünf Kunden gleichzeitig rein. Dass Söder weiterhin Vorsicht walten lässt, ist für sie wie ein zweischneidiges Schwert. Gut für die Gesundheit und Sicherheit, schlecht für die Geschäfte.

Dem schließt sich Gudrun Pirner-Paulisch an. Ganz ideal findet sie den bayerischen Alleingang aber nicht. Die Corona-Krise geht der Geschäftsführerin an die Substanz. Leerer Laden, aber viel Ware, die nicht verkauft werden kann. Zwar fallen die Filialen des Modehauses in Garmisch-Partenkirchen und Oberammergau nicht unter die 800er-Regel, doch erwartet Pirner-Paulisch auch nach der Öffnung keinen großen Kunden-Ansturm. Aus Angst vor Ansteckung. Kosten aber – die laufen trotzdem auf.

