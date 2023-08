4000 neue Schilder: Bessere Orientierung im Wanderparadies

Von: Andreas Seiler

Präsentieren die neuen Schilder: (v.l.) Sebastian Kramer, Geschäftsführer der Zugspitz Region GmbH, Doris Miller von der Firma Green Solutions, Tourismusmanager Philipp Holz und Leader-Koordinator Martin Kriner. © Sehr

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen lebt vom Tourismus – und erfreut sich vor allem als Wanderregion großer Beliebtheit. Mit einem aufwändigen und geförderten Projekt sorgt die Zugspitz Region für eine bessere Orientierung: Es entsteht eine einheitliche Beschilderung – mit mehreren tausend neuen Wegweisern.

Landkreis – Wegmarkierungen sind in einer Wanderregion extrem wichtig: Sie zeigen Urlaubern und Einheimischen die Richtung und das Ziel einer Route auf und liefern meist auch weitere hilfreiche Informationen. Und damit lassen sich, was in Zeiten des so genannten Übertourismus immer mehr an Bedeutung gewinnt, auch die Besucherströme lenken – und auf diese Weise etwa besonders sensible Abschnitte besser schützen.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es seit jeher viele solcher Schilder – allerdings, und das ist der Haken an der Sache, in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen. So kann es beispielsweise verwirrend sein, wenn darauf mal eine Zeitangabe und mal eine Entfernung in Kilometern zum gewünschten Punkt steht. Kritikern ist dieser „Wildwuchs“ schon seit Längerem ein Dorn im Auge.

Einheitlich und besucherfreundlich

Es verwundert daher nicht, dass es Bestrebungen gibt, eine einheitliche und besucherfreundliche Linie zu finden, die noch dazu mit den Nachbarlandkreisen abgestimmt ist. Die beiden Tourismusregionen Alpenwelt Karwendel und Ammergauer Alpen gingen bereits vor Jahren voran und stellten neue Schilder nach dem Standard des Deutschen Alpenvereins auf. Jetzt zieht der Rest nach. Von einem „Lückenschluss“ ist dabei die Rede. Das Ganze ist keine Kleinigkeit. Immerhin verfügt der Landkreis über ein Wanderwegenetz, das schätzungsweise 3000 Kilometer umfasst. Gemanagt wird das Projekt von der Zugspitz Region GmbH, der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises. Diese holte sich die auf das Thema spezialisierte Murnauer Firma Green Solutions mit ins Boot.

Sebastian Kramer, Geschäftsführer der Zugspitz Region GmbH, ist begeistert, spricht von einem „Riesengewinn“. „So sehen wir unsere Aufgabe, den Landkreis weiterzuentwickeln“, sagt er. Ins selbe Horn stößt „sein“ Tourismusmanager Philipp Holz: „Das macht den Landkreis deutlich wanderfreundlicher“, betont er.

Konkret geht es um 14 Kommunen, die die neue Beschilderung erhalten, allen voran um den Kreisort Garmisch-Partenkirchen. Hinzu kommen Grainau, die Zugspitz-Land-Gemeinden Farchant, Oberau und Eschenlohe sowie die Orte im Blauen Land. Aufgestellt wurden und werden insgesamt rund 4000 Schilder. Im gesamten Landkreis dürften es dann um die 10 000 sein.

Im Mai begann die aufwändige Aktion, bis Ende des Jahres soll diese abgeschlossen sein. Dabei packen vor allem Bauhof-Mitarbeiter sowie Kräfte einer Wegebau-Firma mit an. Zum Einsatz kommen sogar Bergführer. Schließlich müssen die Markierungen mitunter im hochalpinen Gelände, etwa auf der Zugspitze, angebracht werden. Die Schilder – es gibt welche mit eingefrästen Schriften und welche mit Klebefolie sowie Zwischenmarkierungen – verweisen auf das Ziel, etwa auf einen Gipfel, eine Hütte oder einen markanten Ort, und auf die Entfernung in Form einer Zeitangabe. Hinzu kommen Zusatzinfos wie etwa Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Symbole geben außerdem Auskünfte über Themenwege und weitere Spezialangebote.

Zuschüsse aus Leader-Fördertöpfen

Einfach waren die Vorarbeiten nicht, die 2019 starteten. Denn es mussten zuerst alle Standorte ermittelt und erfasst werden. Auf diese Weise entstand eine umfangreiche Datenbank, ein digitales Kataster mit allen Angaben zu den Schildern. Dies kann sich noch als ausgesprochen wertvoll erweisen. Denn einen Einblick in die durchnummerierte Schilderliste hat auch die Rettungsleitstelle. Dies kann möglicherweise die Suche nach einem Unfallort erleichtern.

Billig ist die Aktion nicht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 760 000 Euro. Allerdings fließen aus den Töpfen des Leader-Förderprogramms satte Zuschüsse. Die EU-Finanzspritze macht circa 350 000 Euro aus. Den Rest müssen die beteiligten Gemeinden stemmen.