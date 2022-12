Neue Wege der Mobilität: Bestellbus für Garmisch-Partenkirchen findet Gefallen

Von: Andreas Seiler

Nimmt im Landkreis eine Vorreiterrolle ein: der On-Demand-Bus „Omobi“ in Murnau, der per App bestellt werden kann. © Archiv-AM

Der Markt Garmisch-Partenkirchen sucht nach Lösungen, um seine Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen und neue Wege der Mobilität zu finden. Ein Baustein könnte ein flexibler Bestellbus sein, der ähnlich wie ein Sammeltaxi funktioniert.

Garmisch-Partenkirchen – Der Markt Garmisch-Partenkirchen ächzt unter den Verkehrsmassen – besonders an schönen Ausflugs- oder Wintersporttagen. Es besteht Handlungsbedarf – darüber sind sich die Ortspolitiker einig. Doch wie genau lassen sich die Blechlawinen, die Staus, Lärm und Abgase mit sich bringen, bändigen? Konzepte und Ideen soll die fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe Mobilität liefern, der auch Vertreter der Verwaltung sowie weitere Berater angehören.

Im Sozial- und Ordnungsausschuss wurde ein vielversprechendes Projekt vorgestellt, das den Individualverkehr reduzieren und eine sinnvolle Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs darstellen könnte: die Schaffung eines On-Demand-Busses. Dieser Dienst hat im Gegensatz zu den herkömmlichen Linienbussen keinen starren Fahrplan und steuert auch keine festen Haltestellen an. Er kann stattdessen telefonisch oder per App individuell angefordert werden. Eine ausgeklügelte Software berechnet dann die idealen Routen und versucht, die gewünschten Fahrten optimal zu bündeln – was, wenn es funktioniert, effektiv und umweltfreundlich ist. Denn auf diese Weise lassen sich Leerfahrten vermeiden.

On-Demand-Bus: Ausschuss ist begeistert, Gemeinderat muss entscheiden

Die Garmisch-Partenkirchner Ausschussmitglieder zeigten sich jedenfalls begeistert – und brachten in der Vorberatung das Vorhaben auf den Weg. Endgültig grünes Licht muss noch der Gemeinderat geben. „Mit gefällt das System sehr gut. Dadurch wird der Ortsbus gestärkt“, erklärte etwa Markus Baur (CSU). „Ich finde es richtig gut, dass Garmisch-Partenkirchen sowas bekommt“, sagte Kathrin Rotter-Heinle (SPD). Es gehe nicht darum, eine Konkurrenz zum bestehenden öffentlichen Nahverkehr oder zu den Taxi-Unternehmen zu schaffen, betonte Hermann Guggemoos (CSU). Das Ganze sei vielmehr als eine Ergänzung zu verstehen. Auch seitens der Verwaltung kam eine klare Empfehlung: „Ein Versuch ist es wert. Die Chancen überwiegen die Risiken“, sagte Bauamtsleiter Jörg Hahn.

Über Details wurde noch nicht gesprochen. Angedacht ist erstmal eine Testphase. In den weiteren Verhandlungen dürfte entscheidend sein, in welchem Umfang und zu welchen Zeiten der On-Demand-Bus – zum Einsatz kommen meist Kleinbusse – unterwegs sein soll. So war beispielsweise die Anregung zu hören, auch die Nachbargemeinden Farchant und Grainau anzusteuern. Doch so attraktiv das Angebot auch sein mag: Es bleibt unterm Strich trotz staatlicher Förderungen ein Zuschussgeschäft. Und jede zusätzliche Stunde, jeder weitere Kilometer kosten mehr Geld. „Die Kommune muss sich überlegen: Welche Mobilität möchte ich meinen Bürgern ermöglichen“, gab Dr. Elisabeth Zeitler, Mobilitätsmanagerin des Landratsamtes, den Lokalpolitikern als Ratschlag mit auf den Weg.

On-Demand-Bus Garmisch-Partenkirchen: Kosten werden entscheiden

So dürfte die Finanzierungsfrage bei den anstehenden Haushaltsberatungen eine gewichtige Rolle spielen, wenn nicht sogar die entscheidende. Mobilität sei wichtig, sagte Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (CSB). Aber man müsse auch die Kosten im Blick behalten.

Neu ist die Idee übrigens nicht: In Murnau dreht der On-Demand-Ortsbus „Omobi“ bereits seit 2020 seine Runden – und erfreut sich großer Beliebtheit. Mittlerweile sind die Nachbargemeinden Seehausen und Riegsee angeschlossen. Ein ähnliches Konzept schwebt auch dem Landkreis für das gesamte Blaue Land vor.