„Das entspricht nicht dem altehrwürdigen Haus“: Deshalb kommt ein neues Entrée passend zum Museum Werdenfels

Mit dem Anbau ist die Moderne ins Museum Werdenfels eingezogen. Zumindest im hinteren Bereich. Wer das Haus an der Ludwigstraße aber betritt, merkt davon wenig. Deshalb wird in einem nächsten Schritt der Eingangsbereich samt Film- und Ignaz-Günther-Raum bis Mitte 2023 neu gestaltet.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist ein Schmuckstück. Und es birgt wahre Schätze. Stücke, die von der Geschichte des Landkreises Garmisch-Partenkirchen zeugen. Und die eindrucksvoll belegen, wie die Region Maler und Bildhauer inspiriert hat. Wer allerdings das Museum Werdenfels an der historischen Ludwigstraße betritt, landet zunächst in einem wenig schmucken Raum. Im Kreistag hat Dr. Constanze Werner den Eingangsbereich, der Kasse, kleinen Shop und Garderobe samt Schließfächern beherbergt, mit einer Arztpraxis in den 1970er Jahren verglichen. Das Museum verfügt zwar mittlerweile über einen modernen Anbau samt Ausstellungsraum, jetzt muss aber unbedingt der Altbestand angepackt werden.

„Die aktuelle Einrichtung entspricht nicht dem altehrwürdigen Haus“, bekräftigt Kreisbaumeister Alkmar Zenger die Einschätzung der neuen Museumsleiterin. Insbesondere der Windfang, der bei der Umgestaltung 2000 installiert wurde, stört ihn. Wer das Haus betritt, blickt zunächst auf einen massiven Metallpfosten, hinter dem sich die Kasse verbirgt. Zenger verspricht Abhilfe – und zwar bis zur geplanten Momo-Ausstellung, die im Juli 2023 eröffnet wird.

Drei Räume werden in einem ersten Schritt neu überplant. Neben dem Eingang auch der Film- und der Ignaz-Günther-Raum, der über eine Tür mit der Badgasse verbinden ist. Wie diese künftig genutzt werden können, haben Zenger, Werner, ihr Vorgänger Josef Kümmerle und Thomas Saller, der dem Beirat des Museumsvereins angehört, bei einem Vor-Ort-Termin überlegt. Schnell steht fest: „Das Hauptproblem ist, wo wir die Garderobe und die Schließfächer unterbringen“, fasst Werner das Dilemma zusammen. Die Idee, diese im Filmraum zu integrieren, überzeugt keinen der Anwesenden. „Hier könnte man einen hellen Kommunikationsbereich mit Leseecke schaffen“, schlägt Werner vor. Die Geschichte des Landkreises, die jetzt weiter hinten im Museum zu finden ist, „sollte man auch hier vorne integrieren“, regt Kümmerle an.

Sallers Idee, den Eingang an die Badgasse zu verlegen, wird hingegen wieder verworfen. Zwar stimmen ihm alle zu, dass der Raum, der aktuell Arbeiten des Rokoko-Bildhauers Ignaz Günther beherbergt, die nach dem Marktbrand 1865 aus der Partenkirchner Kirche gerettet wurden, sich dafür eignen würde. „Es ist aber auch wichtig, Leute ins Haus zu ziehen“, betont Kümmerle. Viele entdecken die Ausstellungsräume beim Bummel durch die Ludwigstraße und gehen dann rein. „Ich fürchte, das klappt nicht, wenn der Eingang an der Badgasse ist.“ Ein berechtigter Einwand.

Den Ignaz-Günther-Raum stellt sich Werner eher als künftigen Filmraum vor. Einen modernen, in dem die Besucher selbst auswählen, was sie anschauen möchten. Das entlastet auch die Mitarbeiter. Mit denen will die Museumsleiterin auch noch einmal die Ideen für die Umgestaltung besprechen, sie müssen schließlich damit zurechtkommen. Auch die Frage, ob im alten Eingangsbereich künftig nur Garderobe und Schließfächer untergebracht werden sollen – ebenfalls von Saller angeregt –, will sie mit ihnen thematisieren. Die Folge wäre schließlich, dass Kasse und Shop im alten Filmraum unterkommen. Dort könnten die bislang geschlossenen Fenster geöffnet und in den Nischen kleine Lesebereich untergebracht werden. Alles Vorschläge, die bei der Besprechung vor Ort gut ankamen. „Vielleicht hat der Architekt aber noch eine andere Idee“, meint Kümmerle.

Um das herauszufinden, will Werner sämtliche Anforderungen zusammentragen und diesen kontaktieren. Ziel ist es, den Umbau im kommenden April, spätestens Mai über die Bühne zu bringen. Dann kann er passend zur Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum des Kultbuchs „Momo“ von Michael Ende präsentiert werden. Was der neue Eingangsbereich kostet, „kann man noch nicht abschätzen“, sagt Zenger. Erst wenn die Planung steht, ist es möglich, in die genaue Kalkulation einzusteigen. Seine Zusage aus der letzten Kreistagssitzung, dass dieses Vorhaben im kommenden Jahr realisiert wird, steht aber.