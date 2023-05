Neues Selbstwertgefühl durch die Arbeit: Werdenfelser Werkstätten feiern 50-jähriges Bestehen

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Blicken zurück auf 50 Jahre Werdenfelser Werkstätten: Peter Pfeiffer (l.) und sein Vorgänger Alfred Beyer. © Brinkmann

Den Anfang machten die Schreiner. Mit drei Mitarbeitern nahm die „beschützende Werkstatt für Behinderte“ vor 50 Jahren ihren Betrieb auf. Mittlerweile arbeiten 178 in den verschiedenen Abteilungen der Werdenfelser Werkstätten. Der runde Geburtstag wird am 6. Mai mit einem Tag der offenen Tür gebührend gefeiert.

Garmisch-Partenkirchen – „Wir suchen jemanden für unsere Behinderten-Werkstätten“ – noch gut erinnert sich Alfred Beyer an diese Worte. Was Alfred Heinle, der Gründungsvater der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe (KJE), da zu ihm sagte, gab seinem Leben eine neue Richtung. Und stellte ihn erst einmal vor eine gewaltige Herausforderung. Als er nämlich im Oktober 1972 in Garmisch-Partenkirchen ankam, stand er vor dem Nichts. Noch gab es keine Werkstatt, auch keine entsprechenden Strukturen. Nur die Idee. Also machte sich der Münsterländer auf die Suche. Klopfte bei der Gemeinde, der Bundeswehr und im Landratsamt an und fragte nach Leerständen. Fündig wurden er und Heinle im alten Garmischer Krankenhaus an der St.-Martin-Straße. Auf dem Areal, das zunächst als Provisorium gedacht war, nahm die „beschützende Werkstatt für Behinderte“ im Februar 1973 ihren Betrieb auf. „Mit drei Leuten“, erinnert sich der 80-Jährige. Den Anfang machten die Schreiner, später kamen die Wäscherei, Weberei und industrielle Fertigung dazu. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 50 Jahren mit besagten sechs Worten begann. Die wird am Samstag, 6. Mai, mit einem Tag der offenen Tür in den neuen Werdenfelser Werkstätten an der Dompfaffstraße gefeiert – mit allen Mitarbeitern und Betreuten, Vertretern von Gemeinden, Landkreis und Behörden sowie der Bevölkerung.

Viel Rückhalt aus der Bevölkerung

Gerade die spielt in der Geschichte der Werdenfelser Werkstätten eine entscheidende Rolle. Die Spendenbereitschaft der Landkreisbewohner ist quasi seit der ersten Stunden gewaltig. Heinrich Schott, der damalige Redaktionsleiter des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts, hatte die Kette der helfenden Hände ins Leben gerufen, durch die schnell sehr große Summen zusammenkamen. „Lebensnotwendig“ nennt Beyer diese Zuwendungen, zumal damals noch keine öffentlichen Gelder geflossen sind. „Die Leser der Heimatzeitung haben uns immer stark unterstützt“, ergänzt Heinle. „Und sie tun’s heute noch.“ Durch die intensive Öffentlichkeitsarbeit gelang es aber auch, das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen.

Einige Eltern hätten sich richtig geschämt und ihre Kinder daheim versteckt, zu deutlich war noch die Erinnerung an den katastrophalen Umgang mit kranken und behinderten Menschen im Dritten Reich. Menschen, die die Nationalsozialisten als nicht lebenswert ansahen. „Deshalb ging’s um Aufklärungsarbeit, dass sie dazugehören, die gleichen Rechte wie alle haben.“ Und es ging darum, die massiven Berührungsängste abzubauen.

Neue Heimat an der Dompfaffstraße gefunden

Das gelang. Sehr schnell sogar. Zwei Jahre nach der Eröffnung wurde die Schreinerei neu gebaut, da arbeiteten schon 35 Menschen unter dem KJE-Dach. Tendenz steigend. Immer wieder wurde an der St.-Martin-Straße erweitert. Die Mehrzweckhalle des Landkreises, in der zwischenzeitlich die Berufsschule untergebracht war, kam dazu. Bei 91 Mitarbeitern war auf diesem Areal aber Schluss. Mehr ging nicht. Dabei war das Interesse an einem Arbeitsplatz in den Werdenfelser Werkstätten groß. „Die Behinderten hatten bei uns ein Mordserfolgserlebnis, bekamen neues Selbstwertgefühl und durch die Arbeit einen zweiten Lebensbereich“, sagt Beyer. Das sprach sich rum. Gut erinnert er sich daran, dass Eltern anfangs oft fragten, was es koste, die Kinder hier unterzubringen. „Natürlich nichts, es gibt ja ein Grundrecht auf Arbeit.“

Die Werkstätten wuchsen. „Organisch“, sagt Beyer. Und standen auf vielen Füßen. „Das ist bis heute so, wir sind gut aufgestellt und werden von unseren Kooperationspartnern unterstützt“, betont sein Nachfolger Peter Pfeiffer. Die Suche nach einem neuen Standort war sicher eine der größten Herausforderungen. Auf dem früheren US-Areal an der Dompfaffstraße wurde die KJE schließlich fündig. Mit der Vorgabe, dass an dieser Stelle etwas für soziale Zwecke entsteht, gab’s 50 Prozent Nachlass auf den Verkaufspreis. Keine Frage, dass der Verein da zuschlug. Mit der Folge: Seit 2003 haben die Werkstatt-Mitarbeiter dort perfekte Arbeitsbedingungen. Zwei Jahre noch blieb Beyer an Bord, dann ging er in Ruhestand. „Konstruktiv“ beschreibt er die Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter Pfeiffer. Dieser kümmerte sich um die Werkstätten, während er auf der Baustelle gefordert war. Das gute Miteinander ermöglichte auch eine „reibungslose Übergabe“ und den Schritt in die Moderne. „Ein bisschen Wehmut kam kurz vor dem Umzug auf, dass wir jetzt so groß sind“, erinnert sich Pfeiffer. Mittlerweile fühlen sich aber alle – inklusive der Betreuer und Fachkräfte beschäftigt die KJE hier circa 250 Leute – wohl an der Dompfaffstraße. Alle sind mit Herzblut bei der Sache und bekommen dafür auch sehr viel zurück.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 6. Mai 2023, von 11 bis 17 Uhr in und um die Werdenfelser Werkstätten (Dompfaffstraße 3) statt. Neben stündlichen Führungen erwartet die Besucher ein kostenloses Kinderprogramm mit Karussell, Hüpfburg und vielem mehr. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Koitaboch-Musi, für Stärkung der Würschtlmo, der auch ein vegetarisches Angebot mitbringt.

Auf dem benachbarten Finanzamt-Parkplatz findet an diesem Tag außerdem von 10 bis 14 Uhr ein Flohmarkt statt, den der Elternbeirat des KJE-Integrationskindergartens organisiert.