Von Verantwortung und Zusammenhalt

Garmisch-Partenkirchen – Im Saal Werdenfels waren noch Stühle frei. Gefühlt mehr als in den vergangenen Jahren. Es wäre noch Platz für mehr Honoratioren gewesen, vor allem für mehr Gemeinderäte, von denen die meisten durch Abwesenheit glänzten. „Das ist mir auch aufgefallen“, sagte Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Alle seien eingeladen gewesen, „einige haben sich entschuldigt“. Die Gäste, die gekommen waren, hatten ihr gutes Gewand aus dem Schrank geholt, Militär und Polizei die Gala-Uniform angelegt, das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielte schmissige Weisen und Nationalhymnen. Hinterher gab es ein warmes Buffet, Häppchen und Gespräche in kleinen Gruppen. Alles war dem Anlass angemessen. Der Markt Garmisch-Partenkirchen und das George-C.-Marshall-Center hatten zum gemeinsamen Neujahrs-Empfang geladen. Und es gab die obligatorischen Reden. Eine von Meierhofer, eine von Generalleutnant a. D. Keith W. Dayton, dem Chef des Marshall-Centers.

Für Meierhofer stellte der Abend die perfekte Gelegenheit dar, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu thematisieren. Ein Paradebeispiel für sie: die Schneemassen, die in den zurückliegenden Wochen für eine Ausnahmesituation gesorgt hatten und das Verhalten der Bürger. Neben viel Kritik an den Mitarbeitern der Gemeinde habe es auch zahlreiche helfende Hände und auch Lob gegeben. Sie appellierte daran, dass dieses Zusammenstehen „auch in weniger dramatischen Zeiten wieder salonfähiger wird. Dass sich die Menschen – frei nach J. F. Kennedy – öfter einmal fragen: Was kann ich für die Gesellschaft tun, wo kann ich selbst Verantwortung übernehmen?“