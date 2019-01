Neujahrsskispringen: Frühaufsteher, Feierwütige und ein Fahnenmeer

Manche waren an Neujahr bereits um 3.30 Uhr im Auto, um nach Garmisch-Partenkirchen zu reisen. Das Neujahrsskispringen begeisterte 21 000 Zuschauer aus nah und fern.

Garmisch-Partenkirchen – „Dawid!“ Krzysztof Orczyk schreit aus voller Kehle. „Czesc!“, was „Hallo“ auf polnisch heißt. Dawid Kubacki, Polens Top-Skispringer, lächelt. Er steht vor der Absperrung gleich am Einlauf im Skistadion. Mit geschulterten Skiern ist er auf dem Weg zum Schanzenlift. Der 1,69 Meter große Sportler winkt der kleinen Gruppe inmitten von zahlreichen Fans anderer Nationen zu. Orczyk, seine drei Freunde und zwei Kinder stechen aus der Masse ins Auge. Rot-weiße Schals wehen im Wind, der zehnjährige Bartosz Damek hat ein Trikot übergestreift und pustet kraftvoll in eine Tröte.

Die Polen haben ihre Ferien extra verlängert, um ihren Nationalhelden zu sehen. „Wir sind heute morgen um 8 Uhr aus Straßburg her gefahren“, erzählt der Krakauer. „Da haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht.“ Für den Tross ist es der erste Besuch in Garmisch-Partenkirchen. Kubacki hautnah zu erleben, ist der Höhepunkt ihrer Reise.

Die Osteuropäer waren aber bei Weitem nicht die ersten, die sich in den frühen Stunden des neuen Jahres auf den Weg gemacht haben. Um 3.30 Uhr stieg Kerstin Sauer in ihr Fahrzeug. Sie fuhr mit Ehemann Robert und Sohn Benjamin von Offenbach am Main zum Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen. Rund fünfeinhalb Stunden Fahrt, inklusive Frühstück an der Autobahn-Raststätte, liegen hinter ihnen.

Die drei Hessen gehören zu denen, die bereits in aller Herrgottsfrühe vor den Pforten des Skistadions stehen. Wie viele Familien von außerhalb, fiebern sie dem Einlass entgegen. Einige unter den Wartenden sind schon wieder – oder immer noch – in bester Feierlaune. Fans in bunten Overalls besorgen sich bereits am frühen Morgen das erste Bier und wollen die Party vom Vorabend im Skistadion fortsetzen.

Beirren lässt sich die Familie Sauer davon nicht. Kerstin Sauer schmunzelt sogar. „Das gehört doch irgendwo dazu, wir sind schon zum dritten Mal hier.“ Sie ist mit Deutschland-Fahne und heißem Kaffee bewaffnet. „Gegen die Müdigkeit“, erklärt sie. „Nicht wegen der Kälte.“ Die Temperaturen sind verhältnismäßig mild an diesem Morgen. Geregnet hat es nicht, was die Fahrt erleichtert hat. Doch Sauer bereut nicht, so früh losgefahren zu sein. Zu einer Uhrzeit, wo viele noch in den Kneipen und Diskotheken den Jahreswechsel feierten. „Aus dem Alter sind wir raus“, sagt sie lächelnd. Die 36-Jährige kann es kaum erwarten, den deutschen Skispringer Markus Eisenbichler in Aktion zu sehen.

Während die Familie mit hunderten Skisprungfans seit 9 Uhr morgens vor den Toren warten, bereiten sich 300 Ehrenamtliche, rund 1200 Pressevertreter sowie unzählige Arbeiter auf die Prestige-Veranstaltung vor. Bratwürste werden gegrillt, Glühwein gekocht. Die meisten Mitglieder des Skiclubs Partenkirchen sind ebenfalls seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Ab 10 Uhr füllt sich der Zuschauerraum. Über den Köpfen der Besucher fährt die neue Seilkamera auf und ab. Sie wird später die Springer hautnah verfolgen, wenn sie durchschnittlich 130 Meter weit durch die Luft fliegen. Am Steuer des Funkcontrollers des Hightech-Objektivs sitzt Reiner Ellwanger. Er liefert Bilder, die den Fernsehzuschauern das Gefühl geben, selbst von der Schanze zu springen. Ein Transportschaden im Vorfeld hat Ellwanger kurzzeitig Sorgen bereitet. Der Bildstabilisator hat geschleift. Ein Objektiv in der von ihm entwickelten Seilkamera musste getauscht werden. „Wir haben zur Sicherheit aber immer noch ein Zweites als Backup dabei.“

Die Kamera nimmt die Stimmung im Stadion auf. Tausende Deutschland-Fahnen wehen im Wind. Fans tanzen zu Liedern wie Hulapalu. Ausgelassen und glücklich. Fast jeder macht mit, als Moderator Wolfi Hostmann zur La-Ola-Welle durch das Stadion aufruft. Viele jubeln mit, als Eisenbichler Zweiter wird. Das frühe Aufstehen hat sich also gelohnt.