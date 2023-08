Kniffliger Präzendenzfall: Nach Ablehnung von AfD-Politiker im Kreistag arbeitet das Landratsamt an einer Lösung

Von: Christian Fellner

Skurrile Sitzung: Albert Mutschlechner (Mitte) saß bereits zwischen CSU und Bayernpartei – mit Abstand - musste dann aber wieder gehen. © CF

Selbst die Kommunalpolitiker gehen davon aus, dass ihre Ablehnung von AfD-Mann Albert Mutschlechner nicht durchgehen wird. Die Behörden hingegen können derzeit noch keine Aussage treffen. Nun meldet sich die AfD zu Wort.

Garmisch-Partenkirchen – Das ablehnende Votum gegen den AfD-Nachrücker Albert Mutschlechner, das der Garmisch-Partenkirchner Kreistag am vergangenen Mittwoch mit der Klarheit von 39:5 Stimmen wegen erheblicher Zweifel an dessen demokratischer Gesinnung ausgesprochen hat (wir berichteten), dürfte in der Tat ein Präzedenzfall sein. Mindestens in Bayern, wenn nicht sogar in ganz Deutschland. „Uns ist bislang kein ähnlicher Fall bekannt“, sagt Sarah Honold, Pressesprecherin beim Bayerischen Landkreistag. Wie es in der Sache weitergeht, ist aktuell nicht geklärt. Das Landratsamt arbeitet an einem Lösungsvorschlag. Derweil hat sich auch die AfD zu Wort gemeldet. „Wir stehen zu unserem Kandidaten und berufstätigen Familienvater Albert Mutschlechner und werden ihn selbstverständlich als Kreisverbands-Vorstand auch in dieser Sache unterstützen“, betont Kreischef Helmut Filser in einer Pressemitteilung.

Es war ein skurriler Abend im Mittenwalder Offizierheim. Kurz vor Ende des öffentlichen Teils nach 18 Uhr ging es rund im Kreistag. Da verweigerte die große Mehrheit der Mitglieder quer über die Fraktionen hinweg dem 65-jährigen Ohlstädter die Aufnahme ins Gremium. Und das, nachdem sie zuvor die ausscheidende Vorgängerin Martina Zann noch förmlich entlassen hatten. Das Mandat der AfD im Kreistag ist somit derzeit nicht besetzt. Könnte sogar ein Problem für den Landkreis werden, wenn das Gremium zur nächsten Sitzung nicht komplett sein sollte, vermutet Pressesprecher Stephan Scharf. „Der Kreistag wäre dann nicht vollzählig und wohl auch nicht beschlussfähig.“

Landrat Speer fordert schnelle Aufarbeitung bis zum nächsten Kreistag

Auch Landrat Anton Speer (FW), der in der Sitzung als kommunaler Beamter nicht umhinkam, für die Aufnahme Mutschlechners zu stimmen und dies auch tat, fordert eine schnelle Aufarbeitung. „Spätestens bis zum nächsten Kreistag muss das geklärt sein.“ Die nächste Sitzung ist jedoch nach der Sommerpause für 23. Oktober angesetzt. Somit bleibt reichlich Zeit.

In Reihen der AfD herrscht derweil Unverständnis für das Geschehen vom 26. Juli. „Nach Wahlrecht muss Albert Mutschlechner als gewählt angesehen werden. Wir werden zusammen mit dem Landesvorstand, der bereits informiert ist, dagegen vorgehen“, heißt es im Schreiben des Kreisverbands. Filser vermutet, dass das Vorgehen gegen den Nachrücker geplant war. Ein Indiz dafür sei, dass bei der Verlegung des Punktes ans Ende der öffentlichen Sitzung „die komplette Versammlung für den Antrag stimmte, was dafürspricht, dass diese ganze Aktion bereits im Vorfeld mit den Kreisräten abgestimmt wurde“. Als Drahtzieherin wähnt Filser Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU), die nach der Abstimmung das Votum erklärt hatte und dabei auf die extremistischen Parolen und Anfeindungen auf Mutschlechners Facebook-Profil verwies. Filser spekuliert, dass „das Ganze wohl von Koch im Vorfeld geplant wurde und pressewirksam in Szene gesetzt werden sollte“. Weil eben auch ein Reporter des Tagblatts vor Ort erschien. Dabei dürfte den AfD-Verantwortlichen entgangen sein, dass die Heimatzeitung jeden Kreistag mit einem Reporter besetzt – und berichtet.

Albert Mutschlechner ist nicht in den Kreistag aufgenommen worden. © akr

Auch die Grünen-Fraktionschefin bekommt einen Rüffel für ihre Aussagen

Einen Rüffel für die Grünen-Fraktionschefin Christl Freier hat die AfD auch noch parat: Dass ausgerechnet sie von einer „Sternstunde der Demokratie“ gesprochen hatte, „zeigt wohl nicht nur die Unwissenheit im Thema Wahlrecht bei den Grünen auf, es bestätigt auch mal wieder das Demokratieverständnis ihrer Partei“. Filser betonte, dass die Meinungsäußerungen von Mutschlechner, „nicht jedem gefallen müssen“, aber es gebe „keine strafrechtliche Relevanz“. Die AfD werde sich weder von „irgendwelchen Politikern noch von der Presse spalten lassen“.

Koch reagierte gelassen auf die Anschuldigungen. Allen Beteiligten aus dem Kreistag sei sehr wohl bewusst gewesen, dass der Beschluss von Mittenwald wohl am Ende „ersetzt werden muss“, betonte die gelernte Juristin. „Wir gehen davon aus, dass derzeit nichts gegen die Wählbarkeit des Herrn Mutschlechner spricht.“ Sollte es anders sein, müssten Strafverfolgungsbehörden dies klären. Niemand könne aber den Mandatsträgern verbieten, ihre Meinung kund zu tun, wenn sie gefragt werden. „Wir sind alle nur unserem eigenen Gewissen unterworfen.“ Auch habe sie keine Angst vor Drohungen, die im Internet gegen einen „Verräter“ ausgesprochen wurden nach dem Motto: „Zieh’ Dich ganz warm an!“

Juristen im Landratsamt arbeiten an einem Lösungsvorschlag

Die Regierung von Oberbayern ist aktuell nicht eingebunden. Der Fall liegt noch beim Landratsamt. Dort will man sich der Situation stellen und die knifflige Lage klären. „Das ist ein ganz normaler Prozess“, schildert Scharf, „das muss in der Behörde geschehen, in der der Vorfall passiert ist.“ Und so erarbeiten die Juristen nun einen Lösungsweg, der dann zur Begutachtung der Kommunalaufsicht der Regierung vorgelegt wird. In welche Richtung es geht, verrät Scharf jedoch nicht.