Nummer eins in Deutschland: Corona-Inzidenz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am höchsten

Von: Christian Fellner

Die Nummer eins in Deutschland: Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen steht bei der Inzidenz ganz oben. © cf

Inzidenz von 2927,1: Trauriger Rekord im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Gesundheitsamt bleibt aber ruhig, verweist auf ein besseres Meldemanagement und hofft auf Beruhigung in den nächsten Wochen.

Garmisch-Partenkirchen – Ganz vorne zu stehen in Deutschland wäre in normalen Zeiten sicher verlockend. Wohl weniger bei diesem Thema: Denn mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen national die Spitzenposition einzunehmen, gleicht eher einem traurigen Rekord. 1222 Neuinfektionen listete das Robert-Koch-Institut für vergangenen Freitag und Samstag auf – die Meldezahlen beziehen sich stets auf den Vortag. Eine enorme Zahl, die so in der bald zweijährigen Pandemie noch nicht erreicht worden war. Logisch, dass die Inzidenz mit nach oben schnellte und am Sonntag einen Wert von 2927,1 erreichte. Kein Landkreis bundesweit liegt höher.

Und doch: Im Gesundheitsamt herrscht Ruhe. Besonnenheit trifft es vielleicht besser. „Diese Zahlen haben wir erwartet“, sagt Hansjörg Wiesböck, der organisatorische Leiter in der Pandemie. Zum einen gibt es überall Öffnungsschritte. „Die führen zu mehr und vor allem ungeschützteren Kontakten.“ Zum anderen führt er die deutlich gestiegen Werte auf eine Neuausrichtung im Gesundheitsamt zurück: „Wir haben unser Prozedere im Meldewesen nochmals optimiert.“ Im Klartext: Bei der Fülle an Ansteckungsfällen zuletzt – rund 250 bis 300 pro Tag – habe man den Fokus neu justieren müssen. Weg von der Kontaktnachverfolgung hin zu einer effizienten und schnellen Fallbearbeitung. Infizierte Personen im Alter zwischen 6 und 70 Jahren werden aktuell im Grunde genommen nicht mehr kontaktiert. „So konnten wir unseren Meldeverzug aufarbeiten“, betont Wiesböck. „Nun sind wir auf dem aktuellen Stand.“ Daher überrascht ihn die derzeitige Rekord-Inzidenz auch nicht sehr. „Das ist kein Drama, das sind Szenarien, mit denen wir rechnen mussten.“

Wiesböck will den Anstieg auch nicht allein auf den Fasching schieben. „Der hat die Entwicklung sicher ein wenig beflügelt“, sagt er. Aber: „Da muss man schon ein wenig über den Tellerrand hinausblicken.“ Es gebe deutlich mehr Einflussfaktoren als das närrische Treiben: „Österreich hat quasi alle Beschränkungen fallen gelassen, die Leute gehen dort zum Skifahren.“ Dazu herrscht nach wie vor Winter im Voralpenland. „Das heißt, die Leute halten sich noch vermehrt in Innenräumen auf.“ Dort ist die Gefahr der Infektion größer.

Wichtig ist in seinen Augen weiterhin, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. „Das war immer unser Ziel, von jedem, der in der Pandemiebekämpfung mitarbeitet.“ Und die Vorgabe wird auch aktuell erfüllt. Mit Blick nach vorne rechnet Wiesböck immerhin mit „einer Beruhigung in den nächsten Wochen“. Dann dürfte es das gewesen sein mit dem traurigen Platz eins in Deutschland. CHRISTIAN FELLNER