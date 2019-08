Poller, Kameras und Schleusen: So sieht das Sicherheitskonzept für die Passionsspiele aus

Eine Premiere vor der Premiere: Zum ersten Mal gibt es für die Passionsspiele 2020 in Oberammergau ein umfassendes Sicherheitskonzept. Doch schon jetzt hofft Jesus-Darsteller Frederik Mayet, nicht mehr darüber reden zu müssen.

Oberammergau – Heftiger Hagel setzte ein. Mitten in der Abendmahlszene. Das Theaterdach schloss nicht schnell genug. Ein Hagelkorn traf eine Besucherin in der ersten Reihe am Kopf. Frederik Mayet, der Jesus-Darsteller, beschloss auf der Bühne, eine Spielpause einzulegen. Für 15 Minuten. Neun Jahre nach dem Vorfall bei der Passion 2010 sagt er: „Wir haben intuitiv gehandelt.“ Diese Zeiten sind vorbei.

Zum ersten Mal haben die Veranstalter ein professionelles Sicherheitskonzept für die Vorstellungen zwischen dem 16. Mai und 4. Oktober in Oberammergau erarbeitet. „Die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren weitergedreht“, betont Pressesprecher Mayet, der auch 2020 als Jesus auf der Bühne steht. Damit meint er die veränderte nationale und internationale Sicherheitslage.

Den Teufel will am Donnerstag bei der Präsentation des Konzepts im Ammergauer Haus niemand an die Wand malen. Nicht einmal fällt das Wort „Anschlag“. Man redet von Gefährdungen, die bei 2300 Mitwirkenden, täglich 4400 Gästen und insgesamt etwa 480 000 Besuchern aus aller Welt nicht auszuschließen seien. Um diesen vorzubeugen und im Ernstfall geordnet zu handeln, sind klare Strukturen geschaffen worden.

Dafür hat sich der Eigenbetrieb Kultur der Gemeinde die Firma SecureLine Sicherheits-GmbH aus Wien ins Boot geholt. Werkleiter Walter Rutz ist glücklich mit dem Ergebnis der Ausschreibung. Denn SecureLine „hat Erfahrung mit Großveranstaltungen“, betreute schon die Salzburger Festspiele.

Videoüberwachung, aber mit Berücksichtigung des Datenschutzes

Seit November 2017 wurde das Konzept unter Einbindung der Rettungsorganisationen und Behörden kreiert. Es umfasst Risikobeurteilungen unter Berücksichtigung von nationalen und internationalen Standards sowie Entscheidungs-Hierachien mit einem hauptamtlichen Sicherheitskoordinator an der Spitze. Entstanden ist ein ganzheitlicher, dynamischer Masterplan, der sowohl ein Verkehrskonzept als auch konkrete Maßnahmen beinhaltet. Das Motto: So viel Sicherheit wie notwendig. Nicht: So viel Sicherheit wie möglich.

In drei Zonen ist der Speckgürtel des Passionstheaters unterteilt, erklärt SecureLine-Geschäftsführer Michael Zoratti. Den Außen- und den kontrollierten Verkehrsbereich, in dem Zufahrten mit bereits installierten Pollern und anderen Hindernissen unterbunden werden, sowie die Sicherheitszone, in der die Hausordnung des Passionstheaters gilt. Ebenso gibt es verschiedene Sicherheitslagen. Nummer eins: der normale Betrieb. Er inkludiert Sichtkontrollen und stichprobenartige Taschenkontrollen. „Hier gibt’s keine große Änderung zu 2010“, verdeutlicht Bürgermeister Arno Nunn. Nummer zwei: die erhöhte Bedrohung in Bayern und Deutschland. Damit gehen für Besucher genauere Personen- und Behältniskontrollen einher. Der Zutritt ist nur mit Eintrittskarte oder Akkreditierung gestattet. Nummer drei tritt bei konkreten Drohungen für die Passionsspiele ein. In diesem Fall kommen laut Zoratti zusätzlich Handmetalldetektoren zum Einsatz.

Zudem sind Lautsprecher- und Videoüberwachungsanlagen vorgesehen. „Die Personen werden im Gesicht gepixelt“, betont Zoratti. Um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Außerdem muss jeder Gast Schleusen passieren und Sperr-Gegenstände in den kostenlosen Depots abliefern. Stockschirme, Schlafsäcke und größere Flaschen – tabu im Theater.

Amerikanische Reiseveranstalter interessieren sich für Sicherheitsvorkehrungen

Im Idealfall bekommen die Besucher nicht viel vom Sicherheitskonzept mit. Sie sollen sich wohlfühlen während ihres Aufenthalts. Das Interesse ist trotzdem vorhanden. Das wurde auf der USA-Promo-Tour deutlich. Die Reiseveranstalter, sagt Rutz, erkundigten sich explizit nach den Vorkehrungen. Konnte man damals nur die ersten Grundgedanken vorstellen, existiert nun das allumfassende Konzept, das noch in Probedurchläufen getestet wird. Und das wirklich jedes Detail regelt. Selbst das Verhalten bei Hagelschauern. Zu Störungen – seien es Stromausfälle oder Schwächeanfälle – kann es auch im kommenden Jahr jederzeit kommen.

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf „eine Million Euro plus X“, sagt Vize-Bürgermeister Eugen Huber. Zu stemmen vom Eigenbetrieb Kultur. Der Löwenanteil von „vorsichtig kalkulierten“ 600 000 Euro geht für das Personal drauf, 400 000 Euro für technische Einrichtungen.

Am Montag landete das Konzept bei der Gemeinde zur Genehmigung. Es wird nun auf seine „Schlüssigkeit geprüft“, sagt Nunn. Auch die Blaulicht-Organisationen sollen ihr Einvernehmen erteilen. Mayet trägt indes einen tiefen Wunsch in sich: „Ich hoffe, wir müssen nicht mehr über den Sicherheitsplan reden.“ Denn dann kommt 2020 niemand zu Schaden.