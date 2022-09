Longleif Campus: Opposition fordert weniger Konjunktiv

Das Projekt stellt niemand infrage. Doch wo sollen die Studenten und Auszubildenden wohnen, die am Longleif Campus unterrichtet werden? © Hinterschwepfinger Projekt GMBH

Wer in der Marktgemeinde eine Wohnung sucht, braucht besonders zwei Dinge: einen gut gefüllten Geldbeutel und Geduld. Seit Jahren spitzt sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu. Angebote für Menschen mit kleinerem Budget sind rar gesät. Genau sie aber zieht der Longleif Campus für die Bereiche Pflege, Forschung und Berufsausbildung an.

Garmisch-Partenkirchen - Bereits 2026 könnte der Longleif Campus in Garmisch-Partenkirchen in Betrieb genommen werden. Neben Professoren und Mitarbeitern werden Studenten und Auszubildende eine Bleibe vor Ort benötigen. Dafür muss bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Nur: Wie und wo? Im Rathaus ist man „guten Mutes“. Die Opposition will konkrete Lösungen. Und das so schnell wie möglich.

Wie viele Menschen zusätzlich eine Wohnung suchen werden, ist schwer zu sagen. Bis zu 290 Arbeitsplätze schafft der Campus wohl, hinzu kommen Studenten und Auszubildende der Krankenpflegeschule. Alle Beteiligten sind sich einig: Es muss etwas passieren. Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) sieht im bezahlbaren Wohnraum ein großes Thema, nicht nur in Garmisch-Partenkirchen. Aktuell habe man hier „einen ziemlichen Notstand“, der nur schwer aufgefangen werden könne. Einen Grund sieht sie darin, dass die Kommune wenig Einfluss auf den Wohnungsbausektor nehmen könne. Gerade im Hinblick auf den TU-Standort prüft man alle Möglichkeiten und führt Gespräche. Nähere Informationen, um welche Projekte es sich dabei handelt, gibt Koch auch auf Nachfrage nicht preis.

Eine Lösung muss her. Da passiert viel zu wenig.

Der größten Oppositionspartei im Gemeinderat reicht das nicht. „Da ist zu viel Konjunktiv und zu wenig Konkretes dabei“, kommentiert Dr. Stephan Thiel (Bündnis 90/Die Grünen) die Bemühungen im Rathaus. Er verweist auch darauf, dass im nächsten Jahr bereits die ersten Professoren berufen werden könnten. Was will man in Sachen Wohnraum anbieten?, fragt er sich. Schließlich sollen möglichst „die Besten“ nach Garmisch-Partenkirchen kommen. Sorgen bereiten ihm vor allem Studenten und Azubis. Eine Teillösung könnte das ehemalige St. Josefs-Heim sein. Der Gebäudekomplex, der während des G7-Gipfels von Polizeibeamten und aktuell vom Gesundheitsamt genutzt wird, gehört dem Landratsamt. „Der klare Plan ist, das ehemalige St.-Josefs-Heim künftig als Wohnheim für Berufsschüler zur Verfügung zu stellen“, bestätigt Sprecher Stephan Scharf. Dies lässt sich aber erst realisieren, wenn es nicht weiter als Ausweichquartier für das Gesundheitsamt benötigt wird. Das Problem: Keiner kann sagen, wann das sein wird. Scharf schätzt, dass es noch eine „ganze Weile“ dauern wird. Inwiefern dort dann auch Studenten und Azubis des Longleif Campus Platz finden, bleibt offen. Das Landratsamt tue, was in seiner Macht stehe, verspricht Scharf. Diese aber sei, da es noch keine Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis gibt, sehr begrenzt.

Eine solche fordern Grüne und SPD nun in einem gemeinsamen Antrag im Gemeinderat. Zunächst eine Gesellschaft für die Marktgemeinde. Sollte das nicht funktionieren, könnte man sich einer eventuellen Wohnungsbaugesellschaft auf Landkreisebene anschließen, sagt Ulrike Bittner-Wolf. Die zweite Option wurde zuletzt im Kreistag diskutiert. „Eine Lösung muss her“, fordert die SPD-Fraktionsvorsitzende. „Da passiert viel zu wenig.“

Im Hinblick auf den Campus schätzt sie, dass derzeit rund 240 Wohneinheiten fehlen würden. Kostengünstige Appartements für Studierende und Auszubildende seien „überhaupt nicht in Sicht“. Die SPD-Politikerin regt an, einige auf dem künftigen Areal unterzubringen. Aktuell sind dort zahlreiche Einheiten für Betreutes Wohnen für bedürftige Senioren geplant. Man solle überdenken, ob man so viele braucht.

Geht es um das Thema Wohnraum, fällt bei allen Akteuren häufig ein Stichwort: Zweitwohnungen. Viele davon gibt es bekanntlich in der Marktgemeinde. Oft nutzen diese die Eigentümer kaum oder gar nicht mehr. Das sieht man auch im Rathaus so. Vielleicht seien einige Zweitwohnungsbesitzer gewillt, ihre Wohnung dem öffentlichen Markt zuzuführen, spekuliert Koch. Aktuell wird ihr zufolge geprüft, ob man eventuell zur Verfügung gestellte Wohnungen in die Liegenschaftsverwaltung einbinden kann. Zuvor sind noch datenschutzrechtliche Vorgaben zu klären.

Dass es zeitnah eine „Lösung“ geben muss, betonen auch die Verantwortlichen der Longleif GmbH. Der Handlungsspielraum der Tochtergesellschaft des Marktes ist aufgrund der Satzung stark begrenzt. „Wir tun, was wir können“, versichert Viktor Wohlmannstetter. Der Geschäftsführer zeigt sich optimistisch, dass entsprechende Konzepte geschaffen werden. Klar ist: Das Problem Wohnraum wird Garmisch-Partenkirchen weiter fest im Griff haben. Bittner-Wolff sagt es so: „Das Thema ist und bleibt aktuell.“ Tobias Schwaninger