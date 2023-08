„Ein absolutes Drama“: Wegen Personalmangels: Garmisch-Partenkirchner Ortsbusse fahren nurmehr stündlich

Erschwernis vor allem für Senioren

Heftige Bremse in der Verkehrswende: Die Gemeindewerke müssen den Fahrplan bei den Ortsbussen anpassen. Ihnen fehlen drei Fahrer, um den 30-Minuten-Takt aufrecht zu halten.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist wieder ein Rückschlag für alle, die auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Diesmal kommen die schlechten Nachrichten aber nicht von der Bahn, sondern von den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen. Das Unternehmen sieht sich gezwungen, den Ortsbusverkehr in der Marktgemeinde weiter zu reduzieren.

Seit 3. August gilt ein neuer Fahrplan, der den Nutzern wenig Freude bereitet. Konkret: Seit gut zwei Wochen verkehren die Linien innerorts – mit Ausnahme der Stoßzeiten zum morgendlichen Berufsverkehr – nurmehr im Stundentakt. Ein herber Einschnitt für die, die kein Auto haben oder selbiges eben im Sinne der Verkehrswende lieber stehen lassen würden.

Fahrplananpassung bei den Ortsbussen: Gemeindewerke reagieren auf Personalmangel

Es ist nicht die erste Maßnahme, die die Gemeindewerke setzen, um auf den Mangel an Busfahrern zu reagieren. Bereits im Juni kam es zu Ausfällen auf den Linien 4 und 5 nach Burgrain und Farchant. Die ohnehin angespannte Personalsituation wurde damals aufgrund von zusätzlichen Krankheitsfällen verschärft. Die Werke als Betreiber der Ortsbusse mussten das Angebot kürzen.

So wie nun auch. „Durch den Personalmangel, Urlaubszeit und kranke Fahrer waren wir gezwungen den Fahrplan zu reduzieren“, erklärt Barbara Oberfranc, Leiterin des Verkehrsbetriebes bei den Gemeindewerken.

60-Minuten-Takt bei den Ortsbussen: „Trägt nicht dazu bei, dass der ÖPNV besser wird“

Den Vertretern der örtlichen Politik ist klar, dass den kommunalen Betrieb die Not treibt. „Natürlich macht das den Gemeindewerken keinen Spaß, das Angebot einzuschränken“ ist sich Dr. Stephan Thiel, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat, sicher. Doch er betont auch, das Ausdünnen des Fahrplans „ist ein absolutes Drama“. In und um Garmisch-Partenkirchen gebe es jetzt schon Schwierigkeiten, alle Fahrgäste zu befördern.

Auch durch das 49-Euro-Ticket sei das Aufkommen erhöht. „So positiv ich das Ticket sehe, aber man darf nicht die Augen davor verschließen, dass es da auch Probleme gibt.“ Wenn zum Beispiel der letzte Bus, der vom Eibsee runter fährt, übervoll ist, „trägt das natürlich nicht dazu bei, dass der öffentliche Nahverkehr im Ort besser wird.“ Dabei sei es so wichtig, ein Angebot zu schaffen, dass es attraktiv macht, das Auto stehen zu lassen.

Wenn kein Bus kommt: Gerade für Senioren außerhalb von Garmisch-Partenkirchen ist das ein Erschwernis

Auch Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) bedauert die Busausfälle. „Wir wissen natürlich um die immense Bedeutung des ÖPNV in Garmisch-Partenkirchen, vor allem für unsere Senioren.“Wie sehr die auf die Ortsbusse angewiesen sind, unterstreicht Horst Demmelmayr, Vorsitzender des Seniorenbeirats. „Gerade für ältere Menschen, die in Burgrain wohnen, ist der neue Fahrplan ein Erschwernis. Wie sollen sie zu ihren Arztterminen in den Ort kommen?“

Der Beirat habe bei den Verantwortlichen im Rathaus immer wieder angeregt, den ÖPNV für die Senioren zu verbessern. Nun geschieht das Gegenteil. Abgesehen davon sieht Demmelmayr die jetzt schon vollen Parkplätze rund um Klinikum, Skistadion und Kainzenbad als Problem an. „Für eine Entlastung des innerörtlichen Verkehrs wird der neue Takt nicht sorgen.“

Die Seniorenreferentin der Marktgemeinde, Ulrike Bittner-Wolff (SPD) stimmt zu. „Die Politik muss sich etwas einfallen lassen“, sagt sie. Wobei Thiel ergänzt, bei vielen Punkten, die den Busfahrermangel verstärken, „können wir kommunalpolitisch wenig machen“. Allen Beteiligten ist klar, dass dieses Problem nicht nur Garmisch-Partenkirchen betrifft. „In ganz Deutschland werden händeringend Busfahrer gesucht“, unterstreicht Koch.

Hohe Ausbildungskosten, Bundeswehr als Nachwuchslieferant fällt weg: warum Bus- und Lkw-Fahrer deutschlandweit fehlen

Auch Oberfranc bestätigt das. Für die Chefin der Verkehrsbetriebe gibt es vor allem einen Grund, warum sich junge Menschen nicht darum reißen, ans Steuer eines Linienbusses zu setzen. „Der Führerschein ist wahnsinnig teuer geworden“, erklärt sie. Uwe Seelmann von der ABC-Fahrschule in Garmisch-Partenkirchen weiß das nur zu genau. „Um einen Busführerschein zu machen, muss man bis zu 12 000 Euro hinblättern.“ Je nachdem, wie lange man eine Fahrerlaubnis für Pkw oder Lkw schon besitzt, sind die Kosten höher oder niedriger.

Zudem dürfen nur Fahrschulen Busfahrer ausbilden, die dafür lizenziert sind. Solche Betriebe sind rar, denn diese Befähigung, den Schein der Klasse D anzubieten, kostet die Unternehmen knapp 15 000 Euro. „Früher war die Ausbildung viel leichter“, sagt Seelmann. Da hätten viele Firmen diese selbst übernommen. Außerdem fanden sich mehr Fahrer, weil „viele bei der Bundeswehr den Berufskraftfahrer-Führerschein“ gemacht haben, sagt Oberfranc. Das Militär fiel nach dem Ende der Wehrpflicht als Nachwuchslieferant für Bus- wie Lkw-Lenker weg. Auch Lastwagenfahrer werden heute händeringend gesucht.

Ortsbus-Linien verkehren stündlich: Wie lange das gilt ist unklar

Die Garmisch-Partenkirchener Gemeindewerke benötigen aktuell drei zusätzliche Vollzeit-Fahrer, um den 30-Minuten-Takt wieder aufzunehmen. Wie lange der ausgedünnte Plan gilt, „können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, bedauert Oberfranc.

Einstweilen müssen sich die Garmisch-Partenkirchner wie auch Touristen – Letztere dürfen mit der Gästekarte die Ortsbusse kostenlos nutzen – damit abfinden, dass die Linien stündlich verkehren. Oberfranc: „Solange wir das Personal nicht haben, können wir nicht zum alten Angebot zurückkehren.“

