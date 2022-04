St. Josef Heim: Parkplatzbau als Zankapfel

Landratsamt lässt Fläche befestigen

Ein Parkplatzbau am ehemaligen St. Josef Heim, in dem Polizeibeamte im Rahmen ihres G7-Einsatzes untergebracht werden sollen, sorgt für Spannungen zwischen dem Landratsamt und Garmisch-Partenkirchens Ortspolitik. Der Grund: Die Kreisbehörde war vorgeprescht und hatte eine Fläche für circa 17 Stellplätze schon mal befestigen lassen – ohne grünes Licht seitens der Marktgemeinde.

Garmisch-Partenkirchen – Manchmal sind es die kleinen Dinge, die in der Kommunalpolitik für Verstimmung sorgen. Im Fall des einstigen St. Josef Heims in Garmisch-Partenkirchen ist es ein neu angelegter Parkplatz. Das Landratsamt – der Landkreis ist Eigentümer der Immobilie – ließ im Februar und März auf einer bisherigen Grünfläche vor dem Gebäude den Humus abziehen, einen Baum fällen und eine Kiesschicht auftragen. Die geplante Nutzung: ein befahrbarer Bereich mit circa 17 Stellplätzen. Weitere sechs waren an anderer Stelle bereits vorhanden.

Der Haken an der Sache: Die Ortsgestaltungssatzung der Marktgemeinde sieht eine derart hohe Anzahl oberirdischer Abstellplätze in dem Wohngebiet gar nicht vor. Maximal sechs sind dort erlaubt. Die Kreisbehörde benötigte eine Art Sondergenehmigung, eine Befreiung von der besagten Regelung. Und die hatte der zuständige Bau- und Umweltausschuss noch nicht erteilt, als die Arbeiter bereits ans Werk gingen. Also ein klassischer Schwarzbau? Nein, heißt es aus der Rathaus-Verwaltung. Ein Rechtsverstoß wäre es erst dann gewesen, wenn die strittige Fläche sogleich benutzt worden wäre – was nicht der Fall war. So war es eine zulässige Vorbereitung – ein zwar kleiner, aber juristisch bedeutender Unterschied.

Thema im Bau- und Umweltausschuss

Den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses stieß die Angelegenheit dennoch ziemlich sauer auf, als sie sich in der jüngsten Sitzung damit beschäftigten. Viele Volksvertreter fühlten sich von der Kreisbehörde schlichtweg übergangen und vor vollendete Tatsachen gestellt. „Was mich stört, ist die Vorgehensweise“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). „Ich find’s sehr unglücklich.“ Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander) meinte: „So geht’s nicht.“ Und Michael Simon (SPD) merkte an, dass man einen öffentlichen Bauherren wie einen privaten behandeln müsse. Auch aus den Reihen der Anlieger, die vor allem eine erhöhte Verkehrsbelastung befürchten, waren Einwände zu vernehmen: „Das kann dann jeder machen, wenn es im Nachhinein genehmigt wird“, sagte ein Betroffener.

Nach längerer Diskussion verständigte sich das Gremium schließlich auf einen Kompromiss: Das Parkplatz-Projekt wurde abgesegnet – allerdings zeitlich befristet für G7-Zwecke. Danach muss zurückgebaut beziehungsweise neu verhandelt werden. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten, westlichen Industrienationen Ende Juni auf Schloss Elmau ist der Grund für die etwas forsche Aktion des Landratsamtes. Denn dieses steht unter Zeitdruck. Ein Teil des St. Josef Heims soll bereits ab Anfang Mai im Zuge der G7-Vorbereitungen an die Polizei vermietet werden. Aus diesem Grund habe man schon im März mit der Außenbefestigung begonnen, erklärt Sprecher Wolfgang Rotzsche. „Ohne diesen vorgezogenen Baubeginn wäre eine Nutzung durch die Polizei nicht möglich gewesen, da die Kapazitäten der Tiefbaufirmen im Landkreis, bedingt durch den G7-Gipfel, im ersten Quartal vollständigt aufgebraucht sind.“

G7-Gipfel: Unterkunft für Polizei

Nach der Polizei soll das Gesundheitsamt vorübergehend in die Liegenschaft einziehen, die der Kreis vergangenes Jahr mitsamt dem fast 3500 Quadratmeter großen Grundstück für rund vier Millionen Euro von der Pater-Rupert-Mayer-Stiftung kaufte (wir berichteten). Doch diese anvisierte Zwischennutzung stößt in der Kreispolitik nicht auf ungeteilte Zustimmung. Die SPD-Fraktion drängt per Antrag darauf, das Gebäude nach dem G7-Gipfel gleich in ein Wohnheim für Azubis umzuwandeln – eine Überlegung, die ohnehin als Langfristziel im Raum steht. Die Sozialdemokraten haben unter anderem Krankenpflegeschüler sowie Schüler im Blick, die neue Ausbildungsberufe auf dem Gebiet des Klimaschutzes erlernen. Der Hintergrund ist klar: Im Landkreis fehlt bezahlbarer Wohnraum. Dies bekommen Berufseinsteiger, die anfangs nicht viel verdienen, besonders hart zu spüren.