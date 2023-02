Neue Eiserne Brücke für die Partnachklamm: Der Sechs-Tonnen-Koloss kommt im Frühjahr

Von: Katharina Brumbauer

Über die Partnachklamm führt seit vergangenem Sommer eine provisorische Brücke. Um Ostern herum soll der eigentliche Ersatz für die Eiserne Brücke eingefllogen werden. © Krinninger

Die Felsen sind mit Schnee bezuckert. Eiszapfen hängen herunter: Dank gesicherter Wege können die Besucher die Partnachklamm auch im Winter als Naturschauspiel erleben. Vor ziemlich genau einem Jahr tobte hingegen noch ein heftiger Sturm in der Klamm, der die Eiserne Brücke unrettbar beschädigte. Um Ostern herum soll Ersatz kommen.

Garmisch-Partenkirchen – Sie streuen die Wege. Räumen Schnee, wo nötig. Halten nach Schäden Ausschau. Gehen an einzelnen vereisten Stellen mit dem Pickel ran. Bevor die Partnachklamm aufmachen kann, muss in der kalten Jahreszeit früh morgens der Winterdienst durch. „Wir müssen die Wege sicher machen“, erklärt Klammwart Rudi Achtner. Erst in der Klamm, dann räumen er und sein Team noch den Weg nach Vordergraseck. Bis zu den Revisionsarbeiten im Frühjahr nach der Schneeschmelze beginnt für die Mannschaft jeder Tag mit einem Kontrollgang. „Sonst können wir nicht öffnen.“

Die Partnachklamm ist im Winter ein einzigartiges Naturschauspiel. © Krinninger

Das einzigartige Geotop im Winter zu betreiben, ist für Achtner, den zuständigen Mitarbeiter bei der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, mit nicht zu unterschätzendem Aufwand verbunden. Und die Zeit der Revisionsarbeiten wird in diesem Jahr auch besonders anspruchsvoll. Denn parallel wird die neue Eiserne Brücke gebaut. Wenn alles glatt läuft und wenn es die Witterung zulässt, wird der Überweg kurz vor Ostern in die Partnachklamm geflogen.

6,1 Tonnen schwer, 17,61 Meter lang: Firma HTB aus dem Pitztal (Tirol) baut neue Eiserne Brücke

Beauftragt mit der Errichtung der neuen Eisernen Brücke hat der Bauausschuss die HTB Baugesellschaft aus dem Pitztal in Tirol. Kostenpunkt: 185 000 Euro. Im Gegenzug für die Ausrichtung des G7-Gipfels bezuschusst die Regierung von Oberbayern das Projekt mit 80 Prozent. Die Firma HTB ist auf die Errichtung von Brücken und Wanderstegen und den Bau im Hochgebirge spezialisiert. Und damit auch mit Projekten im unwegsamen Gelände und mit wenig Platz vertraut.

Einen 17,61 Meter langen und 6,1 Tonnen schweren Stahlkoloss werden die Spezialisten in der Partnachklamm errichten, erklärt Achtner. Eine Brücke mit diesem Gewicht kann kein Hubschrauber auf einmal fliegen. Ein Helikopter wird zuerst den Grundträger auf das Fundament setzen und anschließend nacheinander die Gitterroste, den Boden und die Seitenteile transportieren. Die Verantwortlichen mieten für diese Maßnahme wieder einen Spezial-Helikopter vom Typ Kamow an. „Auf eine leichtere Maschine lasse ich mich nicht mehr ein“, sagt Achtner. So etwas wie im vergangenen Juli, als der georderte Hubschrauber wegen der hochsommerlichen Temperaturen die Last der alten, nach einem Sturm beschädigten Brücke nicht tragen konnte (wir berichteten), soll nicht noch einmal passieren.

Hitze ist für die Zeit um Ostern – Ostersonntag fällt heuer auf den 9. April – wohl eher nicht zu erwarten. Dass es kalt ist und möglicherweise noch mal schneit, ist schon wahrscheinlicher. „Dann machen wir es kurz nach Ostern“, erläutert Achtner entspannt. „Da geht es dann nur um ein paar Tage hin oder her.“ Seine Hoffnung bleibt, zu Ostern uneingeschränkt öffnen zu können. Die letzten technischen Anpassungsarbeiten, sagt er, könnten bei laufendem Betrieb erfolgen.

Partnachklamm: Winterdienst sichert Wege, Besucher sollten Vorsicht walten lassen

Solange bis es taut, kann Achtner die Klamm eben auch im Winter aufsperren. Der Betrieb ist mit Blick auf die nötigen Sicherheitsvorkehrungen mit höherem Aufwand verbunden. Aber bei wenig Schnee wie rund um den Jahreswechsel auch ein gutes Geschäft. Wenn Skifahren nicht geht, steht eben eine Wanderung in der Klamm hoch im Kurs. „An Heiligdreikönig war die Hölle los“, sagt Achtner. Dass unweit der Klamm das Hornschlittenrennen stattfand, trug sicher seinen Teil dazu bei, dass die Menschen in die Wildenau strömten.

Kurz zuvor – bis zum 27. Dezember – hatte Achtner noch schließen müssen. Die Eiszapfen, die an den Felsen herunter hingen, waren nach dem einsetzenden Tauwetter kurz vor Weihnachten gebrochen. „Das ist lebensgefährlich.“ Wer im Winter durch die Klamm wandert, muss schon Vorsicht walten lassen. Das möchte Achtner betonen. Seinen Mitarbeitern wollte er längst nicht mehr zumuten, abends noch durchzugehen und die Gittertore der Klamm zu verschließen. Das sei versicherungstechnisch schon heikel gewesen. „Außerdem haben wir an den Eingängen ja noch die Drehkreuze. Da kommt so leicht keiner drüber.“ Mit der Haftpflichtversicherung hat Achtner letztlich eine Einigung erzielt: Seit Beginn dieses Jahres sind die abendliche Gänge durch die Klamm, um die Tore zu verschließen, nicht mehr nötig.

Ein Auge auf Schneeschmelze und steigende Wasserpegel muss Achtner hingegen weiterhin allzeit haben. Führt die Partnach mehr Wasser, setzt ihn das in Alarmbereitschaft. In der Klamm habe sich an manchen Stellen die Topographie in den vergangenen zehn Jahren deutlich verändert. Daran macht Achtner fest: „Extremwettereignisse haben zugenommen.“ Ob Hochwasser oder ein heftiger Sturm – wie jener, der im Februar 2022 die alte Eiserne Brücke beschädigte.