Paukenschlag in der SPD-Fraktion: Robert Allmann tritt zurück

Der einstige Hoffnungsträger Robert Allmann ist aus der SPD ausgetreten. Im Gemeinderat bleibt er noch als Fraktionsloser bis Ende der laufenden Amtsperiode sitzen.

Garmisch-Partenkirchen – Einst SPD-Ortsfraktionsvorsitzender in Garmisch-Partenkirchen, wurde er sogar als Bürgermeister-Kandidat für die Partei gehandelt. Davon ist keine Rede mehr. Für Robert Allmann ist Schluss. Nicht nur als Fraktionschef, sondern auch als Parteimitglied. Mit sofortiger Wirkung verkündete Allmann am Mittwochabend bei einer internen Sitzung seinen Rücktritt aus der Partei – und damit seinen – fast – sicheren Ausstieg aus der Politik. Zwar wird er noch als Fraktionsloser bis zum Ende seiner Amtszeit 2020 im Gemeinderat sitzen. „Das bin ich meinen Wählern schuldig“, sagt er. Ob er sich noch einmal als Kandidat für die Kommunalwahl im März nächsten Jahres zur Verfügung stellen wird? „Mit hoher Sicherheit nicht mehr.“ Allmann wurde 2014 in das Gremium gewählt. Kurz darauf bekleidete er neben dem Posten des SPD-Fraktionsvorsitzenden acht weitere Ämter. Schon im letzten Jahr trat er aus gesundheitlichen Gründen von einigen zurück. (Bericht folgt). joho