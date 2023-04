„Wie ein Rockstar“: Ex-Snowboard-Profi Xaver Hoffmann erinnert sich an seine aktive Zeit

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Wie ein Rockstar hat sich Xaver Hoffmann gefühlt, wenn ihm in Laax tausende Zuschauer zujubelten. © imago sport

Was macht eigentlich Xaver Hoffmann? Nach seinem Abschied aus dem Sport 2009 ist es ruhig geworden um den früheren Snowboard-Profi. Der Garmisch-Partenkirchner lebt mittlerweile mit seiner Frau und den beiden Söhnen in der Schweiz und an der französischen Atlantikküste. Dort restauriert er Häuser und Autos.

Garmisch-Partenkirchen – Er ist zurückgekehrt. An den Ort, an dem er 1998/99 Erfolge feierte. „Das war prägend“, sagt Xaver Hoffmann. Prägend für seine Snowboard-Karriere, aber auch für sein Leben danach. „Laax war immer toll.“ In dem Schweizer Wintersportort hat der Garmisch-Partenkirchner mit seiner Familie seine neue Heimat gefunden. Dort und in Hossegor an der französischen Atklantikküste.

Vor dem ersten Corona-Lockdown haben sich er, seine Frau Julia und die beiden Söhne (jetzt 10 und 13) entschieden, dem Werdenfelser Land erst einmal den Rücken zu kehren. Vor allem, um sich ihren Leidenschaften, dem Snowboarden und Surfen, zu widmen. „Wir haben uns auch in Costa Rica und den USA umgeschaut“, erinnert sich der 48-Jährige. Schnell mussten er und seine Frau aber feststellen, dass sie zwar nicht konventionell leben wollen, „aber dafür viel zu europäisch sind“. Also fiel ihre Wahl auf Graubünden und Nouvelle-Aquitaine, zwei Regionen, in denen die Hoffmanns perfekte Bedingungen für ihre sportlichen Ambitionen vorfinden.

Nach drei Olympischen Winterspielen war Schluss

In Garmisch-Partenkirchen sind die schon lange nicht mehr gegeben. Das Aus der Halfpipe auf der Zuspitze läutete 2005 das Ende der einstigen Snowboard-Hochburg ein. „Wenn ich hier nicht mehr trainieren kann, was hält mich dann noch hier?“, überlegte Hoffmann damals, als er und seine Team-Kollegen mitten in den Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele in Turin steckten. Er war schließlich auch wegen der guten Trainingsmöglichkeiten ins Werdenfelser Land zurückgekehrt. „Dann war’s das halt.“

Seine Profi-Karriere hing der dreifache Olympia-Teilnehmer – 1998 in Nagano, 2002 in Salt Lake City und eben 2006 in Turin – 2009 an den Nagel. „Ich war zu alt, die jugendliche Unbedarftheit war fort.“ Mit 35 Jahren weiß man einfach, welche Verletzungsrisiken der Sport birgt, geht nicht unbekümmert in die Halfpipe und zeigt die spektakulärsten Tricks. Seine Traumfrau hatte er da schon gefunden. Sicher auch ein Grund, warum er den Absprung problemlos geschafft hat. „Dann kamen ziemlich schnell die Kinder und ich wollte nicht mehr mit anderen auf Events rumhängen, die meine Kinder sein könnten.“ Die Idee, als Coach zu arbeiten, hat er allerdings bald verworfen. Dazu macht es ihm einfach zu viel Spaß, Häuser zu restaurieren und an alten amerikanischen Autos zu schrauben.

Mittlerweile restauriert Xaver Hoffmann amerikanische Oldtimer und Häuser. © privat

„Wir kaufen, richten her und verkaufen dann wieder, das sind keine Riesenprojekte.“ Aber sie werfen genug Geld ab, um entspannt davon zu leben. Ein Vorteil ist sicher, dass er eine Designerin geheiratet hat. „Alles was Farben und Materialien anbelangt, ist Julias Metier.“ Der gelernte Einzelhandelskaufmann kümmert sich ums Handwerkliche – unterstützt von einer professionellen Mannschaft. „Schon beim Snowboarden habe ich gemerkt, was man alles lernen kann“, sagt Hoffmann. Das hat sich auch gezeigt, als seine Frau von einem amerikanischen Oldtimer geträumt hat. In Oberammergau spürte er einen Chevrolet Pickup auf und fuchste sich rein. „Ein zweites kleines Hobby“ sei daraus entstanden. Eines, das ihn ein bisschen an den Aufbau eines Ikea-Schranks erinnert. „Schafft man das, kommt man auch mit einem alten US-Schlitten zurecht.“ Schraubt er an einem der Wagen, von denen er auch mal einen verkauft, herum, „dann mache ich abends noch etwas Produktives“.

Die Schule macht das besondere Leben der Hoffmanns möglich

Die Hoffmanns leben nicht nach einem Stundenplan. passt das Wetter, geht’s auf den Berg. Oder an den Strand. Die französische Schule macht’s möglich. „Die Jungs sind dreisprachig unterwegs, das hat ganz spielerisch funktioniert.“ Durch die Möglichkeit, online am Unterricht teilzunehmen, kann die Familie ihre Winter nun in Laax verbringen. Freilich nicht ohne großen Papierkrieg. „Die Schweizer Behörden wollten alles ganz genau wissen“, erzählt Hoffmann. Eigentlich hätten seine Söhne nämlich in Graubünden eingeschult werden müssen – und folglich auch rätoromanisch in der Schule gehabt. „Das hätte nicht funktioniert.“ Das Modell, das er und seine Frau für die Kinder gewählt haben, läuft. „Ganz entspannt sogar.“ Die Jungs müssen sich jede Woche einer Leistungskontrolle unterziehen „Und sind insgesamt sehr motiviert.“ Nur so, da sind sich die Hoffmanns einig, können sie ihr besonderes Leben zwischen Schweiz und Frankreich meistern.

2003 holte er sich die Kristallkugel in der Disziplin Halfpipe. An diese Erfolge denkt der 48-Jährige gerne zurück. © Arno Balzarini/dpa

An seine aktive Zeit denkt Hoffmann gerne zurück. „Gerade der Anfang war ein Highlight, in der Snowboarden noch relativ jung war.“ Dafür ist er dankbar. Genau wie für das Level, das er erreicht hat. Dass er in der Weltspitze mitfahren durfte. Neben Olympischen Spielen vier Weltmeisterschaften miterlebt hat und vier Weltcup-Siege für sich verbuchen konnte. „Man muss einfach immer zeigen, dass man Snowboard fahren kann und besser ist als der Rest“, hat er einmal gesagt. Wenn einem da noch 10 000 begeisterte Leute zujubeln wie in Laax, fühlt man sich fast wie ein „Rockstar“.

Ein Gefühl, das er immer noch spürt, wenn er in die Schweiz kommt. Dort gibt er dem Nachwuchs schon mal Tipps. Hilft auch bei einem Tricks. Erzählt von seiner Zeit als Profi. Das macht er gern. Anschließend kehrt er aber zu seinen Bauprojekten zurück. Und da gilt genau wie zu seinen Zeiten als Profi- Snowboarder als sicheres Zeichen für einen guten Tag: „Wenn Du abends auf der Couch das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegst.“