Per Helikopter: Stamm für Stamm aus der Klamm

Der Föhnsturm Mitte November hat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Schäden verursacht. Die Aufräumarbeiten laufen. Spektakulär wurde es am Donnerstag in der Partnachklamm. Der Hubschrauber kam zum Einsatz.

Garmisch-Partenkirchen –Es ist atemberaubend, welches Tempo Stefan Schöpf an den Tag legt. Mit seinem roten Hubschrauber ist der Pilot der Firma Heli Tirol aus Imst am Donnerstagmorgen über der Partnachklamm stundenlang unterwegs, um Holzstämme abzutransportieren. „Die Bäume müssen raus, damit wir am 14. Dezember die Klamm wieder eröffnen und die Besucher gefahrlos durchgehen können“, sagt Rudi Achtner. Er ist Abteilungsleiter bei der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen und zuständig für den Betrieb der Partnachklamm.

Föhnsturm hat auch in der Partnachklamm sein Spuren hinterlassen

Kaum hat der Pilot einen Stamm Richtung Ferchenbach weggeflogen und dort gelagert, kehrt er zurück und schwebt über seinem Hauptarbeitsbereich: am oberen Klammrand auf der Grasecker Seite auf gut 900 Meter Höhe. Hier hat der Föhnsturm Mitte November für einen Windwurf gesorgt. Am Helikopter, den Schöpf geschickt manövriert, ist ein rund 25 Meter langes Seil angehängt. Am Boden befinden sich die Mitarbeiter der Firma SF Forst Konzept aus Wolfurt (Vorarlberg), die die rund 30 herumliegenden Bäume entastet und auf Transportlänge zugeschnitten haben. Die Helfer wickeln ein Stahlseil um die Holzstammteile, dann werden diese am Transportgehänge fixiert. Der Vorgang dauert keine zwei Minuten, anschließend bewegt Schöpf seinen „Bell 412“ nach oben und ist auch schon wieder auf dem Weg zum Lagerplatz. Von dort kehrt er in wenigen Minuten zurück an die Klamm und schnappt sich den nächsten Baum. Über bewohntes Gebiet darf der Pilot nicht fliegen.

Lesen Sie auch: Gewaltiger Föhnsturm: Bahnstrecke zum Teil bis Montag gesperrt - Folgen für Bergretter

Zu jeder Zeit ist Achtner über die aktuellen Abläufe des Einsatzes informiert, fährt mit dem Geländewagen vom Tal nach oben und wieder runter. Auch er bewundert das Arbeitstempo und das Können des Helikopterpiloten. Rund zwei Wochen dauern die Aufräumarbeiten in der 699 Meter langen Partnachklamm. Doch nur an diesem einen Tag steht der Hubschrauber für Holzarbeiten zur Verfügung, im deren Rahmen die großen Sturmschäden beseitigt werden. Achtner erklärt die Problematik: Die beim Windwurf in der Partnach gelandeten Baumstämme stauen den Wildbach auf. „Wir gehen von 40 bis 50 Festmeter Holz aus“, sagt der 57-Jährige. Es besteht die Gefahr der Verklausung. Darunter versteht der Experte, dass sich der Flussquerschnitt infolge des angeschwemmten Treibgutes gänzlich verschließt.

+ Ein Helfer befestigt den Baumstamm am Transportgehänge des Hubschraubers. © Thomas Sehr „Wir können diese langen Bäume nicht drin lassen“, betont Achtner. In den anderen Bereichen der Klamm, die für den Hubschrauber nicht zugänglich sind, werden die Holzstämme auf maximal 80 Zentimeter große Stücke verkleinert. Die Partnach übernimmt dann den Transport dieser Holzstücke, die am Wehr landen. „Der reguläre Durchfluss muss gewährleistet sein, das ist das wichtigste“, sagt Achtner, der mit dem zweiwöchigen Einsatz sehr zufrieden ist: „Alle Arbeiten verliefen unfallfrei.“ Die Gemeinde kommt für die Kosten der Ertüchtigungsarbeiten am Naturdenkmal auf. Rund 50 000 Euro, so schätzt Achtner, wird der Einsatz verschlingen.

Hubschrauber auch an Schutznetz gegen Steinschlag im Einsatz

Ganz in der Früh hatten für den Hubschrauberpiloten die Arbeiten an einem anderen Ort begonnen. An einem Steinschlagschutznetz hatten sich zwei Bäume verfangen. „Der Druck auf das Netz wäre zu groß geworden“, erklärt Achtner, Wenn neben den Bäumen und Steinen dann auch der Schnee den Druck auf das Schutznetz verstärkt, könnte es beschädigt werden.

Zwei Tage zuvor war an der Klamm auch schon die Unterstützung durch einen Helikopter nötig. Ein acht Meter langer Stahlträger für ein Schutzdach musste in den mittleren Bereich eingeflogen werden.

Lesen Sie auch: Föhnsturm machte Bettinas Lebenswerk kaputt - aber dann passierte ein kleines Wunder

Alexander Kraus