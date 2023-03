80-Jähriger beleidigt und bedroht Sicherheitsdienst - Polizei schreitet ein

Von: Andreas Seiler

Teilen

Die Polizei musste in der Obdachlosenunterkunft eingreifen (Symbolbild). © Daniel Karmann

Garmisch-Partenkirchen - In der Obdachlosenunterkunft in Garmisch-Partenkirchen gab es in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten. Jetzt rastete ein 80-jähriger Dauerbewohner komplett aus. Die Polizei musste eingreifen.

Zu einer Ausschreitung ist es am Samstagabend in der Obdachlosenunterkunft der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen in den Loisachauen gekommen. Wie die Polizei berichtet, befand sich der fast 80-jähriger Dauerbewohner offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Mann warf Möbel und andere Einrichtungsgegenstände um. Anschließend beleidigte er den Sicherheitsdienst mit unflätigen Kraftausdrücken und drohte damit, das Security-Personal zu töten. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die Situation deeskalieren. Dem 80-Jährigen wurde klargemacht, dass er bei Androhung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wird. Gegen den Senior wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.