Feuerwehr Garmisch: Peter Gröbl bleibt weiter an der Spitze

Teilen

Den Segen für den neuen Anhänger „Öl-Wehr“ gibt Pfarrer Josef Konitzer. Die Kosten von 15 000 Euro wurden vom Markt übernommen, der Innenausbau in Eigenleistung durch die Gerätewarte, federführend von Frank Richling, ausgeführt. © Thomas Sehr

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Garmisch haben nach der zweijährigen Zwangspause ein umfangreiches Programm abzuarbeiten. Peter Gröbl hat dabei gleich doppelt Grund zur Freude.

Garmisch-Partenkirchen – Peter Gröbl hatte gleich zweifach Grund zur Freude. Denn der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Garmisch durfte zum einen heuer seine Wehrmänner wieder zu einer Präsenz-Veranstaltung in der Bayernhalle begrüßen – wenn auch in leicht abgespeckter Form, denn es fehlten, wie zu Normalzeiten, die Vertreter der Nachbarwehren. Zum anderen wurde Gröbl –, er war bei den fälligen Wahlen des Vorstands und Verwaltungsrats und dem Kommando der Wehr wieder für den Posten des Ersten Kommandanten angetreten, mit überwältigender Mehrheit der 86 Wahlberechtigten für die nächsten sechs Jahre in seinem Amt bestätigt. Sein junger Gegenkandidat konnte nur zehn Stimmen auf sich vereinen.

„Es werden heute zwar Personen gewählt, aber grundsätzlich geht es um die Sache Feuerwehr“, betonte Gröbl noch vor der Wahl. Für seinen Bericht hatte er corona-geschuldet ein gewaltiges Papierpackerl für die Jahre 2020 und 2021 auf dem Rednerpult, dessen Inhalt Aktive, Passive und Vertreter der Politik interessiert verfolgten. „Es gilt heute Danke zu sagen an alle Mitglieder für den geleisteten Dienst, den Zusammenhalt, das große Verständnis für die Einschränkungen und die bewiesene Disziplin“, betonte Gröbl. „Denn es galt trotz allem einiges an Einsätzen abzuarbeiten und auch ein paar dringend notwendige Übungen und Ausbildungen brachten wir erfolgreich auf die Reihe. Dabei steht die Gemeinde voll hinter uns und macht unsere Beschaffungen damit möglich.“

Einen Scheck über 5000 Euro überreicht die Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (l.) dem Vorsitzenden der Feuerwehr, Frank Richling, für den Feuerwehrverein. © Thomas Sehr

Angeschafft werden konnte ein neues Wechsellader-Fahrzeug, zusammen mit dem Abrollbehälter (AB Wasser/Schaum), ein akkubetriebener Rettungssatz sowie ein neuer Anhänger für die Öl-Wehr. Nicht nur die Marktspitze, auch das Ordnungsamt würdigte Gröbl für die gute Zusammenarbeit gerade im Hinblick auf die G7-Maßnahmen. Diese Großveranstaltung wirft bereits deutlich ihre Schatten voraus. Profitieren wird die Garmischer Wehr davon mit einem neuen Mannschaftstransporter, der eigentlich erst später hätte kommen sollen. Als weiteren Aktivposten wertete Gröbl die digitale Alarmierung, die mittlerweile Einzug gehalten hat und nach und nach an alle Aktiven ausgegeben wird.

Auf ein paar Großeinsätze ging der Kommandant besonders ein. So wurde zu einem Großbrand im April 2020 in Murnau der Kranwagen (KW) und der AB-Atemschutz angefordert. Hier erwies sich der KW mit seinem Rettungskorb als idealer Brandbekämpfer. Auch bei einem weiteren Schadenereignis, bei dem ein Lkw am Ammergauer Tunnelportal auf einen Pkw gekippt war, war der Kranwagen der Garmischer Wehr im Einsatz – allerdings erst durch eine Nachalarmierung. „Da verging wertvolle Zeit für die Sicherung des Lkw für die Bergung“, verdeutlichte Gröbl, der durchsetzen konnte, dass künftig bei derartigen Unfällen der Kranwagen gleich mit ausrücken kann. „Zusammengefasst waren es 2020/21 dann 571 Einsätze, nicht wenig, weil wir auch lange im Lockdown waren.“ Für zu besetzende Sicherheitswachen zum G7-Gipfel rief Gröbl dann seine Aktiven auf, sich rege zu melden. „Es wird bestimmt eine interessante Dienstzeit“, vermutet der Kommandant.

Der Erste Vorsitzende Frank Richling unterstrich in seiner Rede „die gute Zusammenarbeit mit dem Kommando in der letzten Amtsperiode“. Auch freue ich mich auf das künftige Miteinander mit dem neuen Verwaltungsrat“, sagte der frisch gebackene Hauptlöschmeister. Letzter Akt war dann die kirchliche Segnung des neuen Anhängers durch Pfarrer Josef Konitzer und die offizielle Schlüsselübergabe durch die Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk. Diese hatte im Übrigen noch ein besonderes Geschenk in Form eines Schecks für den Feuerwehrverein im Gepäck. VON KLAUS MUNZ

Beförderungen zum Feuerwehrmann, Florian Aichinger, Korbinian Gröbl, Hannes Neff; zum Hauptfeuerwehrmann: Tobias Andrä, Georg Bader (Butzerer), Thomas Bader, Ludwig Berger, Christoph Grünauer, Franz Grünauer, Matthias Klöck (Schoar), Markus Kollmannsberger junior, Anton Neff, Josef Ostler (Mouser), Sebastian Richling, Florian Ross, Anton Salfner, Georg Schießlbauer junior, Andreas Schweiger, Bernhard Streitel, Thomas Streitel und Mathias Wackerle; zum Löschmeister: Victor Witting; zum Hauptlöschmeister: Frank Richling und zum Hauptbrandmeister: Josef Wakolbinger. Ärmelstreifen für 40 Jahre aktiven Dienst: Josef Bader (Butzerer), Markus Kollmannsberger senior, Paul Kollmannsberger, Thomas Maurer, Georg Schießlbauer und Georg Streitel. Ärmelstreifen für 30 Jahre aktiven Dienst: Josef Wakolbinger, Thomas Schwaiger, Josef Ostler (Jaggele), Christian Becherer, Daniel Neuner und Michael Wildenauer; für 10 Jahre aktiven Dienst: Thomas Glatt. Neue Kameraden: Dominik Endress, Christoph Kollmannsberger, Markus Kollmannsberger junior, Andreas Kraus, Martin Nusser, Andreas Püschel, Korbinian Raab, Michael Reim junior, Alois Sprenzel und Korbinian Wilhelm. Neuwahlen des Vorstands Feuerwehrverein und Verwaltungsrat: Erster Vorsitzender: Frank Richling; Zweiter Vorsitzender: Franz Buchwieser (Rießerbaur); Schriftführer: Andreas Neff; Kassier: Andre Baur (für Hannes Karg); Beisitzer: Andreas Maderspacher, Andreas Bader (Butzerer), Hannes Ostler (Cölle) und Hubert Wildenauer; Vertrauensleute: Anton Ostler junior (Glosa) und Manuel Nusser. Kommando: Erster Kommandant: Peter Gröbl. Zweiter Kommandant: Michael Reim.