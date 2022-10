Mit 84 Jahren: Berühmter Pianist in Garmisch-Partenkirchen gestorben

Von: Katharina Brumbauer

Der Konzertpianist Michael Ponti - diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1987 - ist gestorben. © United Archives/kpa/imago

Der Konzertpianist Michael Ponti ist tot. Wie sein Sohn mitteilte, ist der international renommierte Musiker am Montag in Garmisch-Partenkirchen verstorben.

Garmisch-Partenkirchen - Er machte sich einen Namen als Interpret von Werken von Alexander Skrjabin, Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowsky. Am Montag, 17. Oktober, ist der US-amerikanische Konzertpianist Michael Ponti mit 84 Jahren in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Das bestätigte sein Sohn Maximilian Ponti am Dienstagmorgen der Deutschen Presseagentur. Ponti war auch für die Einspielung zahlreicher Stücke unbekannterer Künstler bekannt. Zuletzt hatte der Musiker in Eschenlohe (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gelebt. Die letzten fünf Jahre seines Lebens habe sein Vater in einem Seniorenheim in Garmisch-Partenkirchen verbracht, erklärte Maximilian Ponti der dpa .

Michael Ponti gestorben: Einen Großteil seines Lebens lebt er in Deutschland

Geboren wurde Ponti als Sohn eines amerikanischen Ehepaars 1937 in Freiburg im Breisgau. Der Vater war Presse-Offizier bei der US-Army. Während Pontis Kindheit und Jugend lebte die Familie wieder in den Staaten. In Washington lernte der Junge das Klavierspielen, bekam zehn Jahre lang Unterricht.

1955 wurde der Vater wieder nach Deutschland versetzt, also zog die Familie neuerlich um. In Frankfurt begann der 18-Jährige ein Studium an der Musikhochschule.

Michael Ponti: 1964 wurde er international bekannt

Pontis Karriere begann 1964. Damals gewann er in Bozen den internationalen Klavierwettbeweb Ferruccio Busoni und wurde dadurch bekannt. In seiner Laufbahn nahm der Pianist mehr als 80 Platten auf. Auch nach einem Schlaganfall im Jahr 2000 spielte er weiter. Seitdem umfasste sein Repertoire Stücke für eine Hand.

