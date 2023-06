Unesco-Bewerbung des Landkreises: Platzt der Traum vom Welterbe?

Von: Andreas Seiler

Teilen

Einzigartig: die Kulturlandschaft im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Hier sind Christine Hornsteiner und ihre Tochter Veronika aus Farchant bei der Heuernte zu sehen. © Kornatz

Jahrelang wurde um die Bewerbung des Landkreises Garmisch-Partenkirchen um das Unesco-Weltkulturerbe gerungen. Doch die Aufnahme in den exklusiven Kreis scheint unwahrscheinlich. Denn nach einer Vorprüfung wird dies nicht empfohlen. Kurios dabei: Gerade die kleinstrukturierte Landwirtschaft, eigentlich das Besondere der Region, stößt auf Kritik.

Landkreis – Gleich vorweg: Noch ist nichts endgültig entschieden. Das Unesco-Welterbekomitee mit Sitz in Paris wird erst im September zusammentreten und über die Anträge aus aller Welt entscheiden. Doch die Chancen, dass der Landkreis Garmisch-Partenkirchen das erhoffte Welterbe-Prädikat für seine alpinen und voralpinen Wiesen, Weiden und Moore im Ammertal, Staffelseegebiet und Werdenfelser Land verliehen bekommt, dürften wohl sehr gering sein. Der Grund: Nachdem 2021 das rund 1000 Seiten dicke Bewerbungsbuch abgegeben worden war, nahm im Auftrag der Unesco die Beraterorganisation Icomos, ebenfalls aus der französischen Hauptstadt, den Antrag – wie auch alle anderen – genau unter die Lupe, formal und inhaltlich. Das Ergebnis dieser Vorprüfung ist alles andere als erfreulich: Die Icomos-Experten sprechen sich, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt, gegen den Eintrag in die Welterbeliste aus. „Non inscription“, Nichtaufnahme, lautet deren Empfehlung. An diese ist allerdings die Unesco nicht gebunden. Die Hiobsbotschaft überbrachte das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

Kleinstrukturierte Landwirtschaft in der Kritik

Ziemlich verwunderlich ist die Begründung der Expertise. Denn diese stört sich genau an dem, worauf der Landkreis so stolz ist: auf seine kleinstrukturierte Alm- und Landwirtschaft, die die Region zwischen Staffelsee und Karwendel seit vielen Jahrhunderten prägt. Befürworter der Unesco-Bewerbung hatten gehofft, gerade diese mit dem Welterbe-Siegel zu schützen.

Doch die Prüfer waren offenbar davon überhaupt nicht begeistert. Kritisiert wird nach Angaben der Kreisbehörde die starke Zersplitterung des rund 19 000 Hektar großen Bewerbungsgebiets (das sind fast 20 Prozent der gesamten Landkreisfläche), das Fehlen des baulichen Erbes, insbesondere der landwirtschaftlichen Hofstellen, sowie der Verzicht auf eine Pufferzone. Außerdem gefällt den Icomos-Beratern nicht, dass die hiesige Landwirtschaft überwiegend im Nebenerwerb und nicht im Haupterwerb betrieben wird.

Eine Argumentation, die Landrat Anton Speer (Freie Wähler) überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Das ist doch unsere Stärke“, sagte er gestern in einer ersten Stellungnahme. Über die Begründung sei er schon sehr enttäuscht. „Damit habe ich nicht gerechnet.“

Krisentreffen der Steuerungsgruppe

Und wie geht’s jetzt weiter? In Kürze soll eine Sondersitzung der Unesco-Steuerungsgruppe – dem Gremium gehören unter anderem Vertreter des Landratsamtes, der Landkreis-Gemeinden und der Landwirtschaft an – und des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst stattfinden. Dann will man über das weitere Vorgehen beraten. Im Mittelpunkt des Krisentreffens dürften die Fragen stehen, ob eine Nachbesserung noch möglich ist und, wenn ja, ob man diese überhaupt möchte. Auch der Kreistag wird sich mit dem heiklen Thema beschäftigen. Speer gibt sich kämpferisch: „Wir lassen uns nicht verbiegen“, betont er.

Die Pressemitteilung seines Hauses schlägt einen ähnlichen Ton an. Die Beteiligten an dem Prozess seien sich einig gewesen, dass es ein Weltkulturerbe nur in der beantragten Form geben können, heißt es darin. Und weiter: „Icomos hat offenbar ganz bestimmte Vorstellungen, wie eine Kulturlandschaftsbewerbung auszusehen hat. Das ist zu respektieren. Aber die Beteiligten vor Ort haben sich auch sehr gut überlegt, was sie ,vererben‘ wollen und unter welchen Bedingungen.“