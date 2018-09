Poetry Slam, Tanz und Film: Kulturnacht geht in die nächste Runde - mit einer Änderung

Plattform für Künstler

von Katharina Bromberger schließen

Nach der Premiere 2016 findet die zweite Kulturnacht in Garmisch-Partenkirchen statt. Beziehungsweise in Garmisch. In zwei Jahren dann in Partenkirchen. Denn die Initiatoren wollen eine Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus etablieren. Mit heimischen Künstlern und kostenfrei.