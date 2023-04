Er wohnt in Hotels - ohne zu zahlen - und saß schon in Haft: Polizei sucht bekannten Betrüger (45)

Von: Christian Fellner

Die Polizei sucht erneut nach einem bekannten Betrüger, der sein Unwesen vermutlich weiterhin im südlichen Landkreis treibt. © Rene Ruprecht

Er saß drei Monate im Gefängnis - nun setzte er seine Straftaten aber ungeniert fort: Ein 45-jähriger Obdachloser, der im Raum Garmisch-Partenkirchen Taxi fährt, in Hotels lebt, Saunalandschaften besucht und in Restaurants isst - jeweils ohne zu bezahlen. Die Polizei warnt vor dem Betrüger.

Garmisch-Partenkirchen – Dreistigkeit ist in diesem Fall eigentlich zu milde: Denn was dieser 45-Jährige Mann mit brasilianischen Wurzeln im südlichen Landkreis trieb und jetzt wieder tut, sind Straftaten. Die Polizei in Garmisch-Partenkirchen kennt den Mann bereits aus dem Sommer 2022, als er sich als obdachloser Betrüger und Dieb einen Namen machte. Letztlich wurde der Mann aber geschnappt und saß sogar für drei Monate in Haft. Wirkung hat die Verurteilung offenbar aber nicht gezeigt, denn ganz aktuell ist der Mann wieder auf freiem Fuß und setzt sein Verhalten ungebremst fort.

Die Masche ist immer dieselbe: Der Obdachlose weigert sich grundsätzlich, in der Garmisch-Partenkirchner Unterkunft zu wohnen. Stattdessen bevorzugt er es, ungeniert Leistungen in Anspruch zu nehmen – und dafür aber nicht zahlen. Das tat er im vergangenen Sommer, als er in gehobenen Hotels nächtigte, dort Sauna- und Massageeinrichtungen benutzte, sich regelmäßig von Taxis fahren ließ oder sich in Restaurants an Büffets bediente. Immer ohne dafür zu bezahlen. Aktuell weiß die Polizei von drei Verstößen am Karfreitag: zwei Taxifahrten, bei denen die Dienstleister um ihren Lohn geprellt wurden, zudem wohnte er in einem Grainauer Hotel, ohne ein Entgelt dafür entrichten zu können.

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Örtliche Betriebe sollten bei Zweifeln auf vorherige Bezahlung bestehen. Hinweise nimmt die Inspektion telefonisch unter 0 88 21/91 70 entgegen.