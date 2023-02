Beste Unterhaltung beim Garmischer Trachtenball: Landrat wird zum Prinz - Seine Prinzessin ist ein tierischer Star

Ein Höhepunkt des Abends: „Luis“ Anton Hornsteiner (l.) mit Prinz Toni Speer und der Prinzessin „Resi“. © Munz

Beim Garmischer Trachtenball ging‘s rund. Ein Höhepunkt jagte den nächsten. Den wohl größten Auftritt legte wohl der Kreischef hin - mit einer ihm vertrauten Dame.

Garmisch-Partenkirchen – Wie gut, dass wieder ein so unbeschwerter Fasching möglich ist. Denn am Ideenreichtum mangelt es den Werdenfelsern bekanntlich selten. Das war auch beim Garmischer Trachtenball in der Bayernhalle klar zu erkennen. Nach zwei Jahren lud der Trachtenverein wieder ein, und dort ging es richtig rund. Neben einigen Gemeinderäten, Abordnungen der Vereine aus Partenkirchen und Grainau waren auch Ehrengäste wie Landrat Anton Speer nebst Gattin gekommen. Der Unterammergauer spielte sogar eine nicht unwesentliche Rolle.

Zunächst aber waren nach der Begrüßung durch Trachtler-Chef Hannes Karg Musikkapelle und Trommlerzug an der Reihe. Die Plattler zeigten ihr Können, zum Ehrentanz gingen auch die Honoratioren auf die Bühne. Ein schöner erster Höhepunkt war der Auftritt der Maschkera-Jugend, die, angeführt von Daniel Neuner und Caro Mangler, den großen Vorbildern nacheiferten. Ob Schellenrührer oder Jaklschutzer, selbst die Maschkeramusi durfte nicht fehlen.

Prinz Toni dreht Ehrenrunde mit seiner Murnau-Werdenfelserin

Ein bisserl politisch wurde es dann beim Auftritt von Anton Hornsteiner („Jonas“), der in seiner Rolle als „Luis vom Ultental“ in die Bayernhalle kam. Ein Klassiker bereits beim Trachtenball. Der Wahl-Südtiroler ist für seine originellen Geschenke bekannt, die er ausgesuchten Gästen zukommen lässt. Für die Sparkassen-Chefs gab’s goldene Sparschweindl, Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl bekam wegen der hohen Sonneneinstrahlung am Eisplatz eine spezielle Brille verpasst, FDP-Gemeinderat Martin Sielmann wurde als Spion entlarvt. In den Fokus aber rückte dann der Speer-Toni. Für ihn hatte der Luis eine Prinzen-Krone dabei. Nur: „Zu einem Prinz gehört auch eine Prinzessin.“ Freilich hatte er schon eine ausgesucht: „Woll‘n wir sie reinlassen?“ Schon öffnete sich das hintere Tor der Halle und niemand anders als die aus Presse und TV reichlich bekannte Star-Kuh „Resi“ wurde hereingeführt und mit dem Krönchen geadelt. Beifallsstürme in der Halle. Und der Landrat durfte gleich mit der handsamen und von ihm höchstpersönlich begnadigten Murnau-Werdenfelserin noch eine Ehrenrunde drehen.

Die Wahrsager: „Bodmilla“ und „Barbuschka“, alias Flori Kreis und Franz Streitel © Munz

Das war’s freilich noch lange nicht mit der Gaudi. Auch die Schuhplattler hatten an diesem Abend ein Programm parat, Hubert Berger und Flori Scherer berichteten exklusiv von diversen Moritaten und Begebenheiten aus dem Bräustüberl. So waren die 200 Passanten an Fronleichnam ein Thema, die Schutz suchend auf dem Schneggn-Steg unterkamen. Seitdem werden dort Konstruktionsschäden befürchtet. Auch wurde bekannt, dass die Feuerwehr Partenkirchen demnächst ein Lösch-U-Boot in Dienst stellt. Erwähnung fand auch der junge Neff, der „Boandl-Toni“ bei einem örtlichen Bestatter. Slogan: „Er vergrabt sie am besten“.

Nach kurzer Umbaupause dann der letzte Höhepunkt: die Aufführung der Trommler zum Thema Festwochen. Sehr anschaulich waren Karussell und Zeltbar dargestellt. Dort taten die beiden Wahrsagerinnen „Barbuschka“ (Franz Streitel) und „Bodmilla“ (Flori Kreis) ihren Dienst und warfen den Blick in die Zukunft. Bei den Bierzelten dürfte die bei all den Beschwerden dieser Tage recht leise sein. „Bodmilla“ prophezeite gar eine „Silent-Party“ – und der Vorgeschmack mit kopfhörertragenden Trommlern ließ nicht lange auf sich warten. Danach betrat einer nach dem anderen die Bühne: Christian Ruf, aber auch Schützenhauptmann Thomas Maurer, dem ein Karrieresprung bis zum Verteidigungsminister vorhergesagt wurde. Ihr Fett bekamen auch die Grünen ab, die als Veganer – wie sogar in einem Video amüsant dargestellt – anstatt Weidevieh auf der Stepbergalm grasen. Die Kugel prophezeite noch einen neuen künftigen Bürgermeister, sogar virtuelle Skifahrer. Aber auch Peppi Karg steht ein schweres Schicksal bevor: Mit langem Rauschebart soll er noch im Jahre 2043 Chef der Bayernhalle sein.

