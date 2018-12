Der Prinzregententorte auf der Spur: Krönners haben altes Rezept entdeckt 

Die süße Kunst begeistert Walter Poganietz. Über die Geschichte des Konditoren-Handwerks wollte er schon lange ein Buch schreiben. Der Kontakt zur Familie Krönner, die auf eine 260-jährige Tradition zurückblicken kann, war da ein echter Glücksfall.

Garmisch-Partenkirchen/Murnau – Wenige Minuten waren entscheidend. „Hätte ich mich früher verabschiedet, hätte sich der Josef Krönner in Straubing nicht an eine Holztruhe auf dem Dachboden erinnert“, sagt Walter Poganietz. Ein Glück, dass er’s nicht getan hat. So entdeckte er eine wahre Schatzkiste. Die gesamten Geschäftsbücher der Konditorenfamilie Krönner – „lückenlos seit 1820“. Außerdem fand er 500 Briefe. „Die größte Herausforderung war, die alten Schriften zu entziffern.“ Eine Herausforderung, die der Autor meisterte. Die Korrespondenz über die Handelswege und Geschäftsbeziehungen „hat sich wie ein Krimi gelesen“. Für ihn die perfekte Basis, um sein Buch über die süße Kunst an der Familie Krönner aufzuziehen, die auch in Garmisch-Partenkirchen, Murnau und Weilheim vertreten ist. Die Krönners können auf eine 260-jährige Handwerkstradition zurückblicken. „Das ist wirklich einzigartig“, meint Poganietz. „Diese Geschichte ist ein Spiegelbild der Zeit.“

Was er auf 300 Seiten mit liebevoll ausgewählten Bildern zusammengetragen hat, fasziniert auch die Familienmitglieder. „Ich bin stolz, dass wir auf so eine tolle Geschichte zurückblicken können“, sagt Franz Krönner junior. Der Garmisch-Partenkirchner und seine Murnauer Cousins, Michael und Maximilian Krönner-Bräu, arbeiten in der zehnten Generation in dem Familienbetrieb.

Mit ihren Eltern können sie nun dank der akribischen Recherche von Poganietz die Diskussion über die Herkunft der Prinzregententorte neu aufrollen. Namensgeber ist Prinzregent Luitpold, der ab 1886 diesen Titel trug. Bislang galt der Hofkonditor Heinrich Georg Erbshäuser als Urheber dieser süßen Kreation. „Von ihm liegt aber kein Rezept vor, die Behauptung beruht auf dem Anschreibbuch, in dem 1890 die Bestellung einer Prinzregententorte vermerkt war“, erklärt Poganietz. In besagter prall gefüllter Holztruhe entdeckte er nun das Rezeptbuch von Leopold Krönner, der eine Konditorei an der Münchner Maximilianstraße hatte. „Da hat er das Rezept für eine Prinzregententorte reingeschrieben.“ Zwar ohne Jahreszahl, aber drei, vier Seiten später findet sich ein weiterer Eintrag von 1892. „Das heißt, das Rezept stammt zwingend aus einem früheren Jahr“, unterstreicht der Autor, der in Coburg ein Conditorei-Museum ins Leben gerufen hat. Folglich „kann Krönners Rezept ohne weiteres das älteste sein“.

Auf die traditionellen Kreationen ihrer Vorfahren legen die Krönners großen Wert. Deshalb finden sich neben besagter Torte auch etliche andere Klassiker in ihrem Sortiment. „Natürlich bringt jede Generation neue Ideen und Techniken ein“, sagt Barbara Krönner. Was sie, ihr Bruder Franz und ihre Söhne gemein haben, ist das Bewusstsein für die Rohstoffe. „Das wird immer wichtiger.“

Das neue Buch

„Vom Lebzelter zum Chocolatier“ (ISBN 978-3-00-061491-0) gibt es für 42 Euro in den Kaffeehäusern der Familie Krönner sowie im Buchhandel in Garmisch-Partenkirchen und Murnau.