Schockanrufe als „Geißel“ der Polizei: 1822 Versuche im Landkreis in 2022, 55 waren erfolgreich

Von: Christian Fellner

Enthüllt die Zahlen des Jahres 2022: Polizeipräsident Manfred Hauser (l.) mit Landrat Anton Speer. Sexualdelikte nehmen zu © sehr

Im Grunde leben die Menschen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen „sehr, sehr sicher“, sagt Polizeipräsident Manfred Hauser vom Präsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Die Aufklärungsquoten sind hoch. Und doch gibt es Probleme mit Telefonbetrug und Sexualdelikten.

Garmisch-Partenkirchen – Manfred Hauser sprach sehr offen: „Das ist aktuell so etwas wie eine Geißel für uns.“ Der Polizeipräsident bezog sich auf die Schockanrufe, die eines der großen Probleme in der Ermittlungsarbeit darstellen. „Wir haben in 2022 fast eine Verdoppelung der Zahlen feststellen müssen“, monierte der Chef des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik. Die Verantwortlichen aller Dienststellen im Landkreis hatten sich gestern im Landratsamt zu einer kleinen Sicherheitskonferenz getroffen, anschließend luden Hauser und Landrat Anton Speer (FW) zum Pressetermin ein. Das Fazit: Bei aller Brisanz der Themen wie Betrugsversuchen am Telefon oder aber der Online-Kriminalität, leben die Menschen laut Hauser „hier im Landkreis doch sehr, sehr sicher“. Im Schnitt werden sieben von zehn Fällen aufgeklärt – bei 71,5 Prozent lag die Quote exakt.

2022 ein besonderes Jahr mit G7-Gipfel, Zugunglück und Passion

2022 war für die Region um Garmisch-Partenkirchen ein besonderes Jahr. Das riefen Speer und Hauser noch einmal in Erinnerung. G7, das Zugunglück, die Passion –„herausragende Einsatzlagen“, machte Hauser deutlich. Herausforderungen, die die Handelnden auch enger zusammenführten. „Wir kennen uns mittlerweile in- und auswendig“, scherzte der Landrat. „Wir waren manchmal öfter beisammen als bei unseren Frauen.“ Erfahrungen, die auch hilfreich waren. Beispielsweise am 3. Juni, als in Garmisch-Partenkirchen der Regionalzug entgleiste. „Bei aller Tragik hat man doch gesehen, wie gut die Zusammenarbeit doch funktioniert hat“, stellte Hauser klar.

Die Statistik der Polizei für 2022 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Kürze. © CF

Und doch: Trotz aller Euphorie über die Erfolgsgeschichten bleiben Einsatzbereiche, die auch dem Chef des Rosenheimer Präsidiums, das für den Landkreis übergeordnet zuständig ist, Sorgenfalten auf die Stirn zeichnen. Wie der Telefonbetrug. 1822 Versuche sind im Jahr 2022 im Kreis registriert worden. „Bei 90 Prozent ist es glücklicherweise im Versuchsstadium geblieben.“ Heißt: In 90 Prozent der Fälle kommt es nicht zur Straftat. Doch gibt es eine ernüchternde Zahl, die der Polizeipräsident nannte: „55 Fälle waren erfolgreich.“ In einem Jahr. Es bleiben Opfer zurück, „die teilweise schwer traumatisiert sind, die ihr Hab und Gut übergeben haben, das sie eigentlich mal Kindern und Enkel vermachen wollten“. Damit nicht genug: „Das geht hin bis zu Suizidgedanken.“

Grenzpolizei Murnau entwickelt Fahndungskonzept für Schockanrufe

Hoffnung macht Hauser in dieser Hinsicht, dass auch die Zahl der Taten, die aufgeklärt werden konnten, angestiegen ist. „Durch gute Fahndungsarbeit.“ In 25 Fällen konnten Täter geschnappt werden. Hervor tut sich dabei die Grenzpolizei in Murnau. „Dort wurde ein spezielles Fahndungskonzept entwickelt, das ein Vorbild für andere sein kann. Vielleicht kommen wir bei diesem Phänomen dadurch wirklich weiter.“

Einen Anstieg registrierte die Polizei bei Sexualdelikten. „Zum Glück nicht bei schweren Fällen wie Vergewaltigungen, Übergriffen oder Nötigung.“ In diesem Bereich gab es 2022 drei Opfer – wie auch 2021. Der Zuwachs ist eher auf eine Mehrung bei der Verbreitung von pornografischem Material, auch mit Bezug auf Minderjährige zu sehen. Speziell auch unter Jugendlichen selbst. „Das ist leider ein bayernweites Phänomen.“ Daher werden Aufklärungsaktionen in Schulen deutlich forciert. „Wir müssen hingehen zu den Jugendlichen.“

Gewalt unter Minderjährigen kein Problem rund um Garmisch-Partenkirchen

Froh ist Hauser, dass die Gewalt unter Minderjährigen in der Region kein Problem darstellt. Es gebe zwar auch 433 Delikte, die im Zusammenhang mit 14 bis 21-Jährigen stehen. Aber meist gehe es dabei um Dinge wie Diebstahl.

Auch wenn sich nach dem Ende der Pandemie die Kriminalität wieder einem gewissen Normalzustand nähert, so ist der Polizeichef doch froh, dass nicht alle Zahlen automatisch gegenüber der ruhigeren und eingeschränkten Corona-Zeit wieder auf das Vor-Niveau gestiegen sind. Bei den Gewalttaten gibt es eine erfreuliche Entwicklung: ein Rückgang von fast 20 Prozent gegenüber 2019. Obendrein liegt die Aufklärungsquote im Landkreis bei Mord, Tötungsdelikten oder räuberischer Erpressung bei 89 Prozent.